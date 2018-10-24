«Я больше обиделся на капитана, а не на Ещенко». Последние слова Карреры в России

Главное из прощальной пресс-конференции Карреры.

Сегодня Массимо Каррера провел прощальную пресс-конференцию. «Бомбардир» выделил главное из выступления тренера.

Для начала стоит отметить: Карреру ждал теплый прием от болельщиков «Спартака».

twit text — Матвей Капускин (@M_Kapuskin) 24 октября 2018 г.

Кроме того, в зале для пресс-конференций его ждала целая толпа журналистов. Огромное количество людей и бурные аплодисменты сильно удивили Карреру.

twit text — Mike Goncharov (@gribo4ki) 24 октября 2018 г.

Массимо начал с заготовленной речи, а потом ответил на вопросы журналистов.

О «Спартаке»

«Я провел в «Спартаке» два с половиной года. Для меня это были замечательные годы. Это первый самостоятельный тренерский опыт. Я сумел передать команде многое. Команда не выигрывала 16 лет, а я привел ее к победе, и этот успех навсегда будет в моей душе. Очень рад, что доставил столько положительны эмоций болельщикам.

Мы выиграли Суперкубок, который раньше никогда «Спартаку» не давался. Считаю итог работы положительным. Конечно, были взлеты и падения. И в этом году мы всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов! Несмотря на увольнение, я был готов работать с командой дальше.

Руководство клуба рассчиталось со мной, я расторг контракт. Завтра я могу тренировать новую команду, я свободен. И если кто-то что-то предложит, пожалуйста. Уезжаю сейчас из России в Бергамо, но не прощаюсь с вашей страной. Мне было хорошо в России. Разве что еды немного не хватало. Сами понимаете, итальянская еда нравится больше. Всем советую приехать в Москву! Россия – великая страна. Москва – прекрасный город!

Хочу поблагодарить некоторых людей. Спасибо Федуну, который дал эту возможность и поверил в меня. Для меня большая честь, что я тренировал «Спартак». Всегда буду благодарен господину Федуну. Спасибо и клубу. Вице-президенту Измайлову. Секретариату, аппарату. И особая благодарность – моей семье, моим детям, то есть моим игрокам. Они дали все, что могли дать. Было приятно поужинать с игроками накануне, была отличная встреча. Игроки все это время способствовали моему росту. Я им многим обязан! Чем-то с ними поделился и я. Личными человеческими качествами»

Об игроках

«Игрока надо оценивать не только на поле, но и как личность. Я всегда старался быть искренним и честным. Я всегда любил всех, независимо от того, кто и какую роль выполнял. И я совсем не стыжусь того, что любил даже тех людей, которые оказались лживыми. Может, им следует стыдиться за то, кем они являются. Это не моя проблема. Наши игроки всегда останутся в моем сердце. Я желаю им выиграть множество трофеев. Благодарю врачей, физиотерапевтов, массажистов, тех людей, которые заведовали складами»

О Глушакове

«Глушаков? У меня не было проблем ни с кем. Буду называть его капитаном. Я способствовал продлению его контракта. Ухудшение наших отношений связано не со мной. Это не связано с «лайками». Я не змея. Все унесу с собой. Для меня это урок на будущее.

Комментарий моей дочери под постом капитана? Цирк? Это, может, и цирк, но Франческа и Мартина – мои дочери. И как дочери они защищают папу. Ничего оскорбительного там не было, это было сказано в шутку»

О матчах

«Наверное, лучший мой матч в «Спартаке» – домашняя игра с «Севильей». Это был волшебный вечер для всех. А худшая игра — «Ливерпуль» в гостях. Две крайности — два экстремальных состояния»

О болельщиках

«Меня любили и подбадривали. Я был долгожителем среди последних тренеров «Спартака». В этом и их заслуга. До конца моих дней они останутся в моем сердце и будут частичкой меня. Хотел бы поблагодарить «Фратрию». Они оказали весомую поддержку мне и команде – баннерами, песнями, кричалками. «Спартак» нуждается в такой поддержке. Хотел бы поблагодарить болельщиков в других городах, не только москвичей. Мы везде играли как дома.

Я не знаю, есть ли другая команда, которая может похвастаться такими болельщиками, как у «Спартака». Мне было бы очень приятно обнять каждого из них. Да, мы расстаемся, но они навсегда останутся в моем сердце.

Дорогие болельщики! Если вы болеете за «Спартак», не нужно игнорировать матчи команды: должны ходить на арену. «Спартак» в сердце. Игроки и тренеры приходят и уходят, а команда остается»

О лайках

«Лайк, который они (Глушаков и Ещенко) поставили под записью, был не очень корректным поступком. Я больше обиделся на капитана, а не на Ещенко. Но ошиблись оба. Они оба ответили»

О журналистах

«Журналисты-снайперы, которые стреляли мне в спину, были, есть и будут. Мне приятно, когда журналисты говорят от души. Пусть даже они говорят плохо»

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