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    • «Я больше обиделся на капитана, а не на Ещенко». Последние слова Карреры в России

    «Я больше обиделся на капитана, а не на Ещенко». Последние слова Карреры в России


    3.8
    Голосов: 13
    24.10.2018 17:07
    Главное из прощальной пресс-конференции Карреры.

    Сегодня Массимо Каррера провел прощальную пресс-конференцию. «Бомбардир» выделил главное из выступления тренера.

    Для начала стоит отметить: Карреру ждал теплый прием от болельщиков «Спартака».

    Кроме того, в зале для пресс-конференций его ждала целая толпа журналистов. Огромное количество людей и бурные аплодисменты сильно удивили Карреру.

    Массимо начал с заготовленной речи, а потом ответил на вопросы журналистов.

    О «Спартаке»

    «Я провел в «Спартаке» два с половиной года. Для меня это были замечательные годы. Это первый самостоятельный тренерский опыт. Я сумел передать команде многое. Команда не выигрывала 16 лет, а я привел ее к победе, и этот успех навсегда будет в моей душе. Очень рад, что доставил столько положительны эмоций болельщикам.

    Мы выиграли Суперкубок, который раньше никогда «Спартаку» не давался. Считаю итог работы положительным. Конечно, были взлеты и падения. И в этом году мы всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов! Несмотря на увольнение, я был готов работать с командой дальше.

    Руководство клуба рассчиталось со мной, я расторг контракт. Завтра я могу тренировать новую команду, я свободен. И если кто-то что-то предложит, пожалуйста. Уезжаю сейчас из России в Бергамо, но не прощаюсь с вашей страной. Мне было хорошо в России. Разве что еды немного не хватало. Сами понимаете, итальянская еда нравится больше. Всем советую приехать в Москву! Россия – великая страна. Москва – прекрасный город!

    Хочу поблагодарить некоторых людей. Спасибо Федуну, который дал эту возможность и поверил в меня. Для меня большая честь, что я тренировал «Спартак». Всегда буду благодарен господину Федуну. Спасибо и клубу. Вице-президенту Измайлову. Секретариату, аппарату. И особая благодарность – моей семье, моим детям, то есть моим игрокам. Они дали все, что могли дать. Было приятно поужинать с игроками накануне, была отличная встреча. Игроки все это время способствовали моему росту. Я им многим обязан! Чем-то с ними поделился и я. Личными человеческими качествами»

    Об игроках

    «Игрока надо оценивать не только на поле, но и как личность. Я всегда старался быть искренним и честным. Я всегда любил всех, независимо от того, кто и какую роль выполнял. И я совсем не стыжусь того, что любил даже тех людей, которые оказались лживыми. Может, им следует стыдиться за то, кем они являются. Это не моя проблема. Наши игроки всегда останутся в моем сердце. Я желаю им выиграть множество трофеев. Благодарю врачей, физиотерапевтов, массажистов, тех людей, которые заведовали складами»

    О Глушакове

    «Глушаков? У меня не было проблем ни с кем. Буду называть его капитаном. Я способствовал продлению его контракта. Ухудшение наших отношений связано не со мной. Это не связано с «лайками». Я не змея. Все унесу с собой. Для меня это урок на будущее.

    Комментарий моей дочери под постом капитана? Цирк? Это, может, и цирк, но Франческа и Мартина – мои дочери. И как дочери они защищают папу. Ничего оскорбительного там не было, это было сказано в шутку»

    О матчах

    «Наверное, лучший мой матч в «Спартаке» – домашняя игра с «Севильей». Это был волшебный вечер для всех. А худшая игра — «Ливерпуль» в гостях. Две крайности — два экстремальных состояния»

    О болельщиках

    «Меня любили и подбадривали. Я был долгожителем среди последних тренеров «Спартака». В этом и их заслуга. До конца моих дней они останутся в моем сердце и будут частичкой меня. Хотел бы поблагодарить «Фратрию». Они оказали весомую поддержку мне и команде – баннерами, песнями, кричалками. «Спартак» нуждается в такой поддержке. Хотел бы поблагодарить болельщиков в других городах, не только москвичей. Мы везде играли как дома.

    Я не знаю, есть ли другая команда, которая может похвастаться такими болельщиками, как у «Спартака». Мне было бы очень приятно обнять каждого из них. Да, мы расстаемся, но они навсегда останутся в моем сердце.

    Дорогие болельщики! Если вы болеете за «Спартак», не нужно игнорировать матчи команды: должны ходить на арену. «Спартак» в сердце. Игроки и тренеры приходят и уходят, а команда остается»

    О лайках

    «Лайк, который они (Глушаков и Ещенко) поставили под записью, был не очень корректным поступком. Я больше обиделся на капитана, а не на Ещенко. Но ошиблись оба. Они оба ответили»

    О журналистах

    «Журналисты-снайперы, которые стреляли мне в спину, были, есть и будут. Мне приятно, когда журналисты говорят от души. Пусть даже они говорят плохо»

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 13
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    Комментарии47
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 27 октября 2018, 20:14

      Кононов будет новая эпоха для Спартака. Будет великолепный выбор если его выберут тренером. Или Рашида Рахимова если его отпустят из Ахмата. А почему нет? Вполне амбициозный тренер.

      0
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 25 октября 2018, 17:46

      Походу, все забыли, как глушаков вытаскивал в концовке игры в чемпионском сезоне! Глушаков - похороны! А сейчас не разобравшись до конца ,что произошло ! сливают с грязью

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      artur 10 25 октября 2018, 14:42

      Сейчас скорее всего позовут какого-нибудь тренеришку,проиграют всё что можно и в конце сезона пинка дадут)))вот я так вижу сложившуюся ситуацию.

      3
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 25 октября 2018, 10:21

      Достойно пришел,достойно тренировал,достойно со всеми попрощался!

      6
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 25 октября 2018, 09:49

      Открытый человек. Умеет признавать ошибки. Не приспособленец, как некоторые.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 25 октября 2018, 09:27

      Ну что Назаров, радости полные штаны, За 60, а ума ни ..я нет!!!!

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > батог 25 октября 2018, 14:09

      Ладно Назаров без мозгов. Так ведь ещё его последователи есть - Назаряне.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 25 октября 2018, 08:37

      Никогда не прощу говнокапитана

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      fargus133 25 октября 2018, 05:19

      Кто пойдет теперь на стадик?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 октября 2018, 04:25

      Не представляю клуб без Массимо.Казалось уже свыклисьи с победами и с поражениями, с радостью, с горечью.Всё в жизни бывает.Все мы не идеальны.Но вот так взять и растаться с тренером, человеком и просто мужиком, который не боялся взять на себя ответственность, в отличии от многих лизоблюдов................
      Обидно.Просто обидно.Такое ощущение, что всё хорошее из души вытравили, а взамен нагадили.

      9
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 24 октября 2018, 22:52

      Лучшее подписание Спартака за многие годы...
      И так бездарно его уволили...
      Не можно что бы игроки влияли на статус тренера...
      Очень жаль, что Спартачи потеряли действительно хорошего тренера, при том, что и сам по себе этот человек вызывает уважение, по личностной оценке...
      Массимо, удачи Вам!
      Спартак, не ошибитесь с назначением! Этот новый, говорливый, пока что вызывает отвращение и производит впечатление лизуна...хотя не командовал еще ни в одной игре и ничего не достиг в вашей команде...
      Сам болею за ЦСКА, и ответный матч в дерби хочется мощный, так что, готовьтесь!)

      10
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > dddolphin 25 октября 2018, 01:57

      Не лучшее, а случайное, оказавшееся лучшим. Селекционная служба непричем. Так получилось.

      0
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