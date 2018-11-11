Рианчо уничтожает «Спартак». Срочно увольняйте

Странный состав на матч с «Уфой» – еще одно нелепое решение Рианчо.

С момента увольнения Карреры прошло четыре матча: вялая ничья в Глазго (0:0), обидная ничья в Казани (1:1), невнятная победа над «Анжи» (1:0) и унизительное наказание от «Урала» в Москве (1:2). Все это время Рианчо: а) Разбрасывался пафосными фразами; б) Изображал из себя тренера. В обоих случаях получалось крайне отвратительно.

Рианчо – слабый тренер

Для подтверждения тезиса возьмем состав на матч с «Уралом». В старте вышел Комбаров, слева в полузащите оказался Попов. Мельгарехо и Еременко (для первого 2018-й – лучший год в карьере, второй же выглядит очень уверенно после двухлетней дисквалификации) почему-то оказались в запасе.

Отсутствие идей Рианчо подкрепляет упертостью. На данный момент при всех проблемах с игрой «Спартаку» больше подходит строгая расстановка 4-2-3-1, рассчитанная на строгость в защите, грамотный выход из обороны и колкие атаки. Эта схема поможет клубу сохранять структуру при позиционных атаках соперника, при контратаках. Кроме того, такая расстановка добавляет креатива в атаке за счет лишнего игрока. Всего этого очень не хватало в матче с «Уралом».

Рианчо же не признает это и бьется за любимые 4-3-3. Перед матчем он сказал: «Будем играть 4-3-3, пока игрокам не станут сниться игровые алгоритмы». Сегодня, в матче с «Уралом», гости спокойно раскатывали среднюю линию москвичей и втроем выходили на одного защитника.

Рианчо как бы показывает: он отличается от Карреры. На самом деле у «Спартака» сейчас те же ошибки, что были при Массимо. Проблемы с фланговыми защитниками? Игроки «Урала» стабильно давили в это пространство. Игроки «Спартака» размазываются в центре поля – нет проблем, гости нагружают среднюю линию. Атаки москвичей перестали быть эффективными (лишь 52% атак доходят до удара, раньше – 73,7%), «Спартак» стал больше времени проводить в защите. И дело даже не в потере Промеса, который часто тащил на себе игру «Спартака». Когда тактика не работает, а системообразующие игроки начинают матчи с запаса, вопросы как бы автоматически переходят к тренеру.

Рианчо достал с клоунадой на пресс-конференциях

Только прочитайте, что он сказал после поражения от «Урала»: «Каждый раз после дождя выходит солнце. И завтра тоже выйдет солнце», «Господа, давайте строить. Зачем мы продолжаем разрушать? Зачем хотим уничтожить футболистов? Зачем хотим уничтожить этот клуб с 96-летней историей?», «Я нахожусь здесь лишь потому, что футболисты попросили меня помочь. Буду помогать им, пока живу, пока не умру. Всем! Всем футболистам буду помогать, пока не умру. Пока я в «Спартаке», жизнь за него отдам».

После победы над ЦСКА, которая практически принесла «Спартаку» чемпионство, Каррера сказал: «Мы стали командой, но прежде мы стали семьей». В словах Карреры была искренность и любовь к этой команде, к своей работе, желание делать историю. Рианчо лупит бессмысленным пафосом и взрывает социальные сети. Но он становится героем мемов и стебных твитов, а не автором мотивирующих речей, после которых Глушаков снова становится «похоронами», а Адриано бежит за хет-триком.

twit text — Рианчо каждый день (@mov_dark) 4 ноября 2018 г.

Каррера тренировал год, сделал из команды чемпиона и просто говорил о семье. Рианчо же за четыре неубедительных матча готов умереть за команду. Крайне клоунский ход для человека, чьим действиям уже не верят болельщики.

Рианчо не любят фанаты

«Грустный ли я? Да, грустный. Но не только из-за результата. Грустный, потому что команде сейчас нужна поддержка болельщиков. А они, к сожалению, этой поддержки футболистам не оказывают», – сказал тренер «Спартака» после матча с «Уралом». На эту игру пришли 23 237 зрителей (худшая посещаемость клуба в этом сезоне РПЛ). При этом большинство из них скандировали оскорбительные кричалки в адрес Федуна, Глушакова и самого Рианчо.

Есть подозрение, что Рианчо сам не понимают, почему болельщики так себя ведут. Президент не определился с главным тренером и уехал в отпуск. Команду разобрал скандал с лайками и переводами в резерв. При этом на поле все тоже отвратительно: «Спартак» впервые в своей истории проиграл четыре матча чемпионата России подряд и показывает унылейшую игру. Но, кажется, для Рианчо это не совсем не показатель.

Назначение Рианчо стало апогеем всего дурного, что творится в «Спартаке». Болельщики обвиняют руководство в бездействии, вредительстве, в том, что они уничтожают команду изнутри. Пусть так – Рианчо же за четыре матча уничтожил ее снаружи.

В августе 2016-го Каррера подобрал пострадавший от Аленичева «Спартак». Он два года строил из клуба семью, побеждал и стал святым в глазах фанатов. В этом сезоне Каррера немного провалился, а руководство нашло неочевидную причину (на момент отставки Массимо «Спартак» отставал от второго места всего на очко) и уволило его.

Сейчас со «Спартаком» происходит примерно то же самое, что было два года назад. Команда кое-как спасается от поражения в домашнем матче Лиги Европы против «Рейнджерс», показывает откровенно слабую игру. Но, кажется, Рианчо это не особо напрягает. На выездной матч с «Уфой» он ставит в основу Ещенко, Реброва Глушакова. Почему был сделан столь странный выбор – не очень понятно.

Для выхода из кризиса команде нужен жесткий и принципиальный тренер, способный восстановить атмосферу в раздевалке, наладить контакты с руководством и болельщиками. Рианчо – полная противоположность этому образу.

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