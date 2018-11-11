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    Это был последний матч Рианчо в «Спартаке»


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    Голосов: 8
    11.11.2018 16:16
    Солнце не взошло.

    Поражение «Спартака» в Уфе – еще один сигнал Леониду Федуну. После отставки Карреры функционер уехал в отпуск, максимально абстрагировался от медиапространства, вернулся и теперь просто обязан делать серьезные шаги. Единственный и самый главный – назначение нового главного тренера.

    Матч с «Уфой» – пример, подчеркивающий коматозное состояние «Спартака» на данный момент. Болельщики москвичей заполнили гостевой сектор до начала матча, скандировали оскорбительные кричалки о Глушакове, стебали Федуна за отпуск и удивлялись составу, который Рианчо выставил на этот матч.

    В основе внезапно появились Ребров, Ещенко и Глушаков. Им только за первые 45 минут можно было задать миллион вопросов. Ребров – выбивал мяч от ворот 5 раз, ни разу не перепнул середину поля. Ещенко – как всегда был крайне нестабилен на правом фланге, постоянно проигрывал позиционную борьбу, не успевал за соперниками. Глушаков – абсолютно выпал из игры. Периодически складывалось впечатлениие, что партнеры специально игнорируют Глушакова и не отдают на него передачи.

    «Уфа» в принципе была лучше. Она не обращала внимание на немногочисленные выпады «Спартака» и медленно размазывала его по полю полтора тайма. Гол Дмитрия Сысуева – показательный пример того, какой хаос творится в «Спартаке» и насколько некомпетентен тренер в этой ситуации. Первый момент – Ещенко, которого Рианчо выпустил в стартовом составе, просто не побежал за Табидзе, который создавал момент именно на его фланге. Второй момент – Кутепов снова неаккуратно сыграл и срезал мяч на Сысуева. Третий момент – Сысуев спокойно прокинул мяч мимо Реброва, Джикия не сумел помешать ему.

    Гол Бизяка – еще одно подтверждение амебности «Спартака» при Рианчо. Минимум толковых действий, максимум брака – Бизяк забил, не напрягаясь: спокойно принял пас из глубины, ушел от Фернандо и закончил комбинацию ударом в дальний от Реброва угол.

    Что дальше

    Скоро мы увидим нового тренера «Спартака». Но это не особо расстраивает Рианчо. Еще до матча с «Уфой» он сказал: «Если эта игра последняя, я всех поблагодарю, и жизнь продолжиться дальше. Как я уже говорил, всегда восходит солнце». Похоже, завтра произойдет еще одно увольнение в «Спартаке».

    Если пару недель назад было несколько кандидатов (Черчесов, Карпин, Жардим, Кононов), то теперь остался один Кононов. На данный момент о потенциальной сделке известны следующие факты:

    • «Спартак» заплатит «Арсеналу» около 500 тысяч евро в качестве компенсации за переход Кононова и его тренерского штаба.

    • Тренер вратарей «Арсенала» Даниэл Тудор попрощался с игроками туляков.

    • Кононов подпишет контракт со «Спартаком» до конца этого сезона. Соглашение будет продлено в случае, если «Спартак» попадет в тройку призеров по итогам этого розыгрыша РПЛ.

    С одной стороны, Кононов – отличный вариант для «Спартака». Он следит за тактическим развитием футбола, подписывает молодых специалистов, углубленных в тему. Кроме того, даже в условиях, когда недостаточно игроков для хорошего футбола (условия «Арсенала»), он не закрывается в защите и пытался навязывал свою игру даже в матчах с более сильными соперниками (пример – гостевая победа над «Спартаком» – 3:2).

    С другой стороны, Кононов известен своей интеллигентностью, и это может сыграть против него. «Спартак» сейчас находится в тех условиях, когда прежде всего, нужно навести порядок в его системе, а уже потом выстраивать игру. «Спартаку» нужен жесткий тренер – Кононов не такой. Он только в конце лета начал отвечать на неудобные вопросы, хотя раньше выдавал нелепые ответы на них, либо просто отмалчивался. «Спартаку» же нужен тренер с характером Карпина или Черчесова.

    «Спартаку» и его болельщикам повезет, если Кононов сделает выводы из периодов карьеры в «Краснодаре», «Ахмате» и «Арсенале» и изменит что-то в себе. В любом случае, это назначение – уже значительно лучше, чем Рианчо. Рауль мочил публику пафосными цитатами про «солнце, которое взойдет». Для него солнце в итоге не зашло. Возможно, уже завтра в «Спартаке» появится тренер с собственными минусами, но умеющий что-то большее, чем пустословить на послематчевых пресс-конференциях.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 11 ноября 2018, 18:43

      Кононов поможет Спартаку?
      НЕТ! Спартаку с таким руководством никакой тренер не поможет. Надо менять всех, начиная с Федуна

      2
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      Рейтинг: +149

      Димон9 11 ноября 2018, 17:59

      Опять виноват Глушаков.Фанатики долбаные.Федуну похер Спартак.Без него руководство Спартака как детки без титьки.Гнать руководство.

      3
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      Рейтинг: +546

      RyslanZ > Димон9 11 ноября 2018, 18:38

      Просто сухая статистика...Денис -игрок середины поля,за матч у него 0 отборов и 0 перехватов ! Пусть и дальше бы в дубле сидел,хотя от него там пользы большой то же не было....

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 ноября 2018, 17:24

      обосрался он по полной

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 ноября 2018, 17:13

      федун и его шестерки дебилы одним словом

      2
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      Рейтинг: +311

      Olga85 11 ноября 2018, 16:52

      Да у Федуна в голове тараканы просто высшего сорта, отборные. Что это за условия такие? Кононов действительно неплохой тренер, ему надо дать шанс поработать, выстроить свою команду. А прописывать в контракте, что он будет продлен, если Спартак попадет в тройку, при этом вручая тренеру команду, которая на данный момент идет на 9 месте, - это не признак адекватности руководства. Тем более, что тренеру на это дается только половина сезона. На что рассчитывает Федун? В РПЛ вообще-то 16 команд, и каждая борется за наилучший для себя результат. Опять начнется чехарда на тренерском мостике при таких раскладах. Желаю огромной удачи Кононову и моральных сил, чтобы вынести то, что ему предстоит.

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 11 ноября 2018, 16:43

      При чем тут интеллигентность Кононова? Спартаку сейчас просто нужен тренер! Кто рулил командой последние годы Алень? это тренер?)) Каррера это вообще не тренер! ( после случайного чемпионства моча или самогон миллеровский Федуну в голову ударил на 2 года сразу контракт проходимцу выдал) Рианча это тем более не тренер)) И это чудо вместе с каррерой с лета рулило командой и кто там был главный вообще вопрос? по всем признакам это был рауль!! А каррере чего контракт на кармане может срастется а может и нет! Так вот не сраслось у этих проходимцев! Итог закономерен! А команде сейчас тупо нужен тренер с опытом работы этим самым тренером!!!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 ноября 2018, 16:42

      какой там опозорился полные штаны навалил Суки зачем нужно было Карреру трогать дали бы до зимнего перерыва поработать

      2
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      Рейтинг: +3676

      lordmrv 11 ноября 2018, 16:35

      Гнать Рианчо сцаными тряпками. Состав на игру он выбирает играя в кости, что выпадет.

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 11 ноября 2018, 16:24

      жопа сРанчо

      1
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