Это был последний матч Рианчо в «Спартаке»

Солнце не взошло.

Поражение «Спартака» в Уфе – еще один сигнал Леониду Федуну. После отставки Карреры функционер уехал в отпуск, максимально абстрагировался от медиапространства, вернулся и теперь просто обязан делать серьезные шаги. Единственный и самый главный – назначение нового главного тренера.

Матч с «Уфой» – пример, подчеркивающий коматозное состояние «Спартака» на данный момент. Болельщики москвичей заполнили гостевой сектор до начала матча, скандировали оскорбительные кричалки о Глушакове, стебали Федуна за отпуск и удивлялись составу, который Рианчо выставил на этот матч.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 ноября 2018 г.

В основе внезапно появились Ребров, Ещенко и Глушаков. Им только за первые 45 минут можно было задать миллион вопросов. Ребров – выбивал мяч от ворот 5 раз, ни разу не перепнул середину поля. Ещенко – как всегда был крайне нестабилен на правом фланге, постоянно проигрывал позиционную борьбу, не успевал за соперниками. Глушаков – абсолютно выпал из игры. Периодически складывалось впечатлениие, что партнеры специально игнорируют Глушакова и не отдают на него передачи.

«Уфа» в принципе была лучше. Она не обращала внимание на немногочисленные выпады «Спартака» и медленно размазывала его по полю полтора тайма. Гол Дмитрия Сысуева – показательный пример того, какой хаос творится в «Спартаке» и насколько некомпетентен тренер в этой ситуации. Первый момент – Ещенко, которого Рианчо выпустил в стартовом составе, просто не побежал за Табидзе, который создавал момент именно на его фланге. Второй момент – Кутепов снова неаккуратно сыграл и срезал мяч на Сысуева. Третий момент – Сысуев спокойно прокинул мяч мимо Реброва, Джикия не сумел помешать ему.

twit text — Ilya Egorov (@ilegorov) 11 ноября 2018 г.

Гол Бизяка – еще одно подтверждение амебности «Спартака» при Рианчо. Минимум толковых действий, максимум брака – Бизяк забил, не напрягаясь: спокойно принял пас из глубины, ушел от Фернандо и закончил комбинацию ударом в дальний от Реброва угол.

Что дальше

Скоро мы увидим нового тренера «Спартака». Но это не особо расстраивает Рианчо. Еще до матча с «Уфой» он сказал: «Если эта игра последняя, я всех поблагодарю, и жизнь продолжиться дальше. Как я уже говорил, всегда восходит солнце». Похоже, завтра произойдет еще одно увольнение в «Спартаке».

Если пару недель назад было несколько кандидатов (Черчесов, Карпин, Жардим, Кононов), то теперь остался один Кононов. На данный момент о потенциальной сделке известны следующие факты:

• «Спартак» заплатит «Арсеналу» около 500 тысяч евро в качестве компенсации за переход Кононова и его тренерского штаба.

• Тренер вратарей «Арсенала» Даниэл Тудор попрощался с игроками туляков.

• Кононов подпишет контракт со «Спартаком» до конца этого сезона. Соглашение будет продлено в случае, если «Спартак» попадет в тройку призеров по итогам этого розыгрыша РПЛ.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 ноября 2018 г.

С одной стороны, Кононов – отличный вариант для «Спартака». Он следит за тактическим развитием футбола, подписывает молодых специалистов, углубленных в тему. Кроме того, даже в условиях, когда недостаточно игроков для хорошего футбола (условия «Арсенала»), он не закрывается в защите и пытался навязывал свою игру даже в матчах с более сильными соперниками (пример – гостевая победа над «Спартаком» – 3:2).

С другой стороны, Кононов известен своей интеллигентностью, и это может сыграть против него. «Спартак» сейчас находится в тех условиях, когда прежде всего, нужно навести порядок в его системе, а уже потом выстраивать игру. «Спартаку» нужен жесткий тренер – Кононов не такой. Он только в конце лета начал отвечать на неудобные вопросы, хотя раньше выдавал нелепые ответы на них, либо просто отмалчивался. «Спартаку» же нужен тренер с характером Карпина или Черчесова.

«Спартаку» и его болельщикам повезет, если Кононов сделает выводы из периодов карьеры в «Краснодаре», «Ахмате» и «Арсенале» и изменит что-то в себе. В любом случае, это назначение – уже значительно лучше, чем Рианчо. Рауль мочил публику пафосными цитатами про «солнце, которое взойдет». Для него солнце в итоге не зашло. Возможно, уже завтра в «Спартаке» появится тренер с собственными минусами, но умеющий что-то большее, чем пустословить на послематчевых пресс-конференциях.

Материалы по теме:

Рианчо уничтожает «Спартак». Срочно увольняйте

Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»

Идеальный тренер для «Спартака» – Карпин. Нет, серьезно

Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

«Гондон». Акция фанатов «Спартака» против клуба