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    За «Краснодар» забивает 17-летний парень. Кто он такой?


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    Голосов: 6
    28.07.2017 19:00
    Юный форвард «Краснодара» принес победу команде в еврокубках, да еще и сумел установить всероссийский рекорд.

    Откуда он появился

    Магомед-Шапи Сулейманов родился в Махачкале 17 лет назад, совершеннолетие он отметит в середине декабря. Его родители – из села Чираг, количество проживающих в котором не превышает 600 человек. Занимался футболом в Махачкале с шести лет, первый тренер – Рустам Избулатов. В академию «Краснодара» Сулейманов перебрался в 13-летнем возрасте после того, как в финале ей нанесла поражение академия «Анжи». Там-то и приглядели.

    Как он играл за молодежку

    В турнире молодежных команд Сулейманов выступает с сезона-2015/16 – на его счету семь голов в 35 матчах. Есть и промежуточный, но при этом исторический успех – его гол в ворота дублирующего состава «Анжи» был признан самым красивым для молодежного «Краснодара» в прошлом чемпионате. Вышло и правда круто:

    Как выступает за сборную

    В юношеской сборной России для футболистов 1999 года рождения Сулейманов уже давно свой – на его счету семь голов в 29 матчах. Снова парня преследует цифра «7». А вчера он забил на 93-й минуте, выступая под 93-м номером.

    Что в нем нравится

    Помимо неплохого дриблинга и умения комбинировать, бросается в глаза, насколько Сулейманов смел в единоборствах – он пытается все время быть в движении, быстро соображает и не боится идти в обводку, чего как раз сильно не хватает молодым игрокам в чемпионате России.

    А видеоматериалы с его интервью дают понять, что у парня нет никаких проблем с общением – дает интервью спокойно и раскованно, грамотная речь без слов-паразитов, четкие ответы по делу. Словом, для журналистов – настоящая находка в будущем. Важно это и потому, что футболист выглядит спокойным и уверенным в себе. В 17 лет. На поле уверенность в себе очень важна, и нашим игрокам порой ее сильно недостает.

    Какие рекорды он уже успел поставить

    12 дней назад Сулейманов стал самым молодым игроком, когда-либо выступавшим за «Краснодар». Он заменил автора дубля в ворота «Рубина» Лаборде, проведя на поле три добавленные к основному времени минуты и отдав два точных паса.

    Вчера времени было чуть позже – десять минут, но Сулейманов умудрился забить победный гол. Как оказалось, это был не только самый «юный» забитый мяч для «Краснодара», но и для всей страны вообще. Ранее в еврокубках рекорд принадлежал Сергею Родионову, который сейчас занимает пост гендиректора в «Спартаке» – он забил свой гол в возрасте 18 лет и 16 дней. Достижение продержалось почти 37 лет. Вчера на момент забитого гола Сулейманову было 17 лет и 224 дня.

    Как на успех отреагировал сам герой

    «Тренер сказал обострить игру и попытаться забить. Когда получилось забить, то ничего сам толком не понял сразу. Только эмоции в голове были. Волнение, конечно, было. Все-таки это моя первая игра на новом стадионе. С первым касанием волнение уже ушло, и дальше играл как мог. Я помню, как угловой был и как мяч ко мне катился. Все»

    Что дальше

    Ситуация с форвардами и игроками атакующего плана в «Краснодаре» очень непростая. Смолов, Лаборде и Окриашвили играть не могут, Мамаев и Подберезкин – тоже. Вандерсон хоть и отыграл 90 минут, но были сомнения в том, выйдет ли он вообще на поле. Ситуация тяжелая вплоть до того, что вчера целый тайм пришлось отыграть Ивану Игнатьеву – еще одному юнцу, который, правда, изрядно назабивал в молодежном чемпионате и продолжает это делать в нынешнем сезоне.

    В этой ситуации у Сулейманова еще будет шанс проявить себя. Вопрос, сколько времени ему дадут. Впереди матч со «Спартаком», затем ответная игра в Дании, потом приезд «Урала», который в феврале цинично выкинул «Краснодар» из Кубка, затем поездка в гости к «Ахмату» Кононова. Словом, поиграть наверняка еще удастся, но снова стать героем будет крайне тяжело. Впрочем, упорство и Сулейманова и его уверенность в себе – должны сыграть ключевую роль. А его рекорд наверняка продержится в российском футболе еще очень долго.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +22

      EURO555 16 августа 2017, 10:13

      ФК "Краснодар" рулит!!!!!

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 4 августа 2017, 17:54

      молодец! так держать!

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 30 июля 2017, 10:06

      Ну чего особенного,,,я в 17 мастера спорта получил и что тут необычного?????

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > slavutiq70 30 июля 2017, 10:40

      Да и совсем не талант,,,,мастера получали и 11 лет,,так что забить можно и 10 лет

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 29 июля 2017, 17:26

      Ну забил молодец, надо порадоваться тому, что в академии у Краснодара есть такая молодежь. Но ему еще тренироваться и тренироваться, чтобы в основу попасть, вот сейчас надо сделать, так чтобы этого парня не потерять для начала.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > EcioAuditore 29 июля 2017, 23:01

      ва бене

      0
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 29 июля 2017, 10:54

      Избавь Бог от звездной болезни! Удачи.

      1
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      Рейтинг: +148

      P10NER 29 июля 2017, 07:15

      дальше будут огромные суммы от рубина, зенита, спартака, цска и все... пропадет в деньгах в россии

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > P10NER 29 июля 2017, 23:05

      если и будут суммы то от краснодара, если конечно проявит себя и закрпеиться, шалим хоть и физрук но молодняк подтягивает, на будущее, а газпромы лукойлы пускай себе растят сами

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 29 июля 2017, 06:38

      С почином и УДАЧИ!!!

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 29 июля 2017, 05:21

      Удачи парню!!

      2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 29 июля 2017, 01:14

      Самородок Сулейманов! Побольше нашей стране талантливых пацанов!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 29 июля 2017, 00:01

      красавчег

      2
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