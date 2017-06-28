Уткин: «Буду стремиться к уровню Зидана»

Воспитанник академии «Краснодара» Даниил Уткин отреагировал на сравнение с легендарным футболистом Зинедином Зиданом.

«Сравнения с Зиданом? Согласен, что я похож на него по антропометрическим данным, а по игре же лучше видно со стороны. Вообще, достичь подобного уровня может каждый, буду к этому стремиться», – сказал Уткин.

Уткин вошел в список претендентов на престижную премию Golden Boy.

Рассказ о главных воспитанниках академии «Краснодара» можно прочитать здесь.

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