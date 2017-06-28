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Уткин: «Буду стремиться к уровню Зидана»

28 июня 2017, 19:05
17

Воспитанник академии «Краснодара» Даниил Уткин отреагировал на сравнение с легендарным футболистом Зинедином Зиданом.

«Сравнения с Зиданом? Согласен, что я похож на него по антропометрическим данным, а по игре же лучше видно со стороны. Вообще, достичь подобного уровня может каждый, буду к этому стремиться», – сказал Уткин.

Уткин вошел в список претендентов на престижную премию Golden Boy.

Рассказ о главных воспитанниках академии «Краснодара» можно прочитать здесь.

«Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» стал «Барселоной». В России делают идеальную академию

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Уткин Даниил
Комментарии (17)
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абжора
1498666196
А я думаю что комментатор Уткин.Журфак журфачит реально..
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kvm
1498666318
вася больше похож за зидана
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Михайловский Технарь
1498666640
сначала подумал про Васю
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Joker 555
1498667389
Опять конкурс двойников или тройников.
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paracetamol
1498671554
Будешь как та жирная утка, что на всех ветках крякает.
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VSt
1498672520
Надо поддержать попытки Краснодара создать приличную футбольную академию. Даниил Уткин - это верхушка айсберга. Молодой парень, к нему прикапываются с какими-то неуместными вопросами. Опыта посылать журналюг еще нет. Зато парень знает слово "антропология". Это круто, молодец, небось книжки читает :))
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sold93
1498681155
я уж испугался, что Уася в тренеры пошел)))
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Одинокий волк Маквейд
1498706080
Васек икать устал, бедолага.
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Бугимен
1498713277
Удачи Даниил!Нам как раз в России не хватает хороших игроков,чтобы сделать отличную сборную России!
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Добрый Бобер
1498716069
Шутка про Васю была?
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