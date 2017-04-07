Жамалетдинов и Уткин поспорят с Доннаруммой, Мбаппе и Рэшфордом за премию Golden Boy

Стали известны кандидаты на премию Golden Boy в этом году. Стоит отметить, что данная награда вручается лучшему молодому игроку (до 21 года), выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

В список номинантов попали нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов и полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин.

На Golden Boy также претендуют такие футболисты, как Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Лука Зидан («Реал»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Ренату Саншеш («Бавария»), Сергей Еременко («Басилья»), Усмане Дембеле («Боруссия» Д), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Кристофер Нкунку («ПСЖ»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («Монако»).

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