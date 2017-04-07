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    Жамалетдинов и Уткин поспорят с Доннаруммой, Мбаппе и Рэшфордом за премию Golden Boy

    Стали известны кандидаты на премию Golden Boy в этом году. Стоит отметить, что данная награда вручается лучшему молодому игроку (до 21 года), выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

    В список номинантов попали нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов и полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин.

    На Golden Boy также претендуют такие футболисты, как Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Лука Зидан («Реал»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Ренату Саншеш («Бавария»), Сергей Еременко («Басилья»), Усмане Дембеле («Боруссия» Д), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Кристофер Нкунку («ПСЖ»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («Монако»).

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    Источник: Tuttosport

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    07.04.2017 13:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 7 апреля 2017, 20:40

      скорей всего отдадут Мбапе, много пиара вокруг него

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 7 апреля 2017, 20:17

      Дембеле

      0
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 7 апреля 2017, 19:10

      Мбаппе

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 7 апреля 2017, 18:30

      Нападающий ПФК ЦСКА Тимур Жамалетдинов вошёл в число номинантов на ежегодную премию Golden Boy лучшему молодому игроку в Европе.
      Проголосовать за армейца можно по ссылке: http://www.tuttosport.com/…/vota_il_golden_boy_2017_scegl…/…

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 7 апреля 2017, 16:18

      Ренату Саншеш - главный претендент

      0
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      Рейтинг: +73

      Фесс 7 апреля 2017, 15:45

      Как минимум смелый, даже дерзкий, заголовок.)
      На деле - Мбаппе, Дембеле, Доннарумма.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 7 апреля 2017, 15:01

      ну 5 реальных кандидатов: Доннарумма, Дембеле, Жезуш, Мбаппе и Рэшфорд, остальные авансом стоят с ними в одном ряду

      -1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > I_R_O_N_M_A_N 9 апреля 2017, 12:14

      лавочник в отличии от них и выходит на замену тупо побегать, ничем не примечательна его игра на данный момент

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      Рейтинг: +258

      red-white fox 7 апреля 2017, 14:30

      Мбаппе, хотя могут дать и Доннарумме.

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      Рейтинг: +352

      mauxa 7 апреля 2017, 14:22

      Или Мбаппе или Дембеле

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      Рейтинг: +411

      aam 7 апреля 2017, 14:20

      Усмане Дембеле («Боруссия» Д) и никто другой.

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