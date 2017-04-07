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  • Жамалетдинов и Уткин поспорят с Доннаруммой, Мбаппе и Рэшфордом за премию Golden Boy

Жамалетдинов и Уткин поспорят с Доннаруммой, Мбаппе и Рэшфордом за премию Golden Boy

7 апреля 2017, 13:40
18

Стали известны кандидаты на премию Golden Boy в этом году. Стоит отметить, что данная награда вручается лучшему молодому игроку (до 21 года), выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

В список номинантов попали нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов и полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин.

На Golden Boy также претендуют такие футболисты, как Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Лука Зидан («Реал»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Ренату Саншеш («Бавария»), Сергей Еременко («Басилья»), Усмане Дембеле («Боруссия» Д), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Кристофер Нкунку («ПСЖ»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («Монако»).

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Источник: Tuttosport
Россия. Премьер-лига Европа Краснодар ЦСКА Жамалетдинов Тимур Доннарумма Джанлуиджи Уткин Даниил
Комментарии (18)
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VGreen
1491561950
даа, крутые чуваки в списке. Но Даниил Уткин - бесспорный фаворит!))
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Чеба
1491562968
Сычов)))))
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red-white fox
1491564659
Мбаппе, хотя могут дать и Доннарумме.
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loko-the_best
1491566464
ну 5 реальных кандидатов: Доннарумма, Дембеле, Жезуш, Мбаппе и Рэшфорд, остальные авансом стоят с ними в одном ряду
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Фесс
1491569158
Как минимум смелый, даже дерзкий, заголовок.) На деле - Мбаппе, Дембеле, Доннарумма.
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каа
1491571096
Ренату Саншеш - главный претендент
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prtcs
1491579010
Нападающий ПФК ЦСКА Тимур Жамалетдинов вошёл в число номинантов на ежегодную премию Golden Boy лучшему молодому игроку в Европе. Проголосовать за армейца можно по ссылке: http://www.tuttosport.com/…/vota_il_golden_boy_2017_scegl…/…
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ROOSHAN
1491581426
Мбаппе
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juvseriy
1491585433
Дембеле
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Benifacto
1491586842
скорей всего отдадут Мбапе, много пиара вокруг него
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