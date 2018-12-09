Самая скучная команда РПЛ зажгла перед переездом на новую арену

Забудьте первые 16 матчей РПЛ, потому что такое «Динамо» вы еще не видели. До этого мы знали «Динамо» одной из ничейных команд чемпионата (8 ничьих, больше только у «Рубина»). Под руководством Хохлова в этом сезоне клуб неожиданно разучился забивать. До встречи с «Уралом» игроки «Динамо» отличились только 12-ю мячами и имели минусовую разницу. В этом сезоне сразу четыре матча с участием «Динамо» завершались без забитых голов, а сами динамовцы не забили в семи встречах. Такая игра – скука.

Забыли? Теперь смотрите на то, что происходило в игре с «Динамо» и «Урала» (4:0). Впервые в сезоне во встрече с участием «Динамо» было забито больше трех мячей. Естественно, что и сами футболисты «Динамо» еще никогда столько не забивали. Особенно зажег лучший бомбардир «Динамо» Луценко, у которого теперь стало три гола.

Видео взяты с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Забавляет и реакция хоккейного «Динамо», где сравнили игру футболистов с главными хоккеистами клуба. Хоккейное «Динамо» забрасывало не менее четырех шайб уже восемь раз за этот сезон.

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У всех фанатов сейчас примерно такие эмоции:

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Жоаозиньо и Козлов забили по голу и отдали по голевому пасу, Луценко выдал 1+2, а Тетте впервые отличился в РПЛ. В заключительном матче на «Арене-Химки» Хохлов укрепил свои позиции в роли главного тренера, а его команда выиграла впервые за семь недель. Весной «Динамо» наконец-то переедет на новый стадион, где от команды будут ждать подобной игры. Уже в 19-м туре на реконструированной арене «Динамо» сыграет со «Спартаком».

Однажды мы писали про чудеса от самого эффективного игрока РПЛ и радовались чумовой контратаке «Ростова». «Динамо» в этой ленте оказывается круче всех.

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