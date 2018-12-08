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    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Загадка тура в РПЛ: верно ли дали пенальти «Спартаку»?


    3
    Голосов: 8
    08.12.2018 22:10
    И еще одна загадка: сколько видеокамер нужно нашему чемпионату?

    В последнем туре 2018 года «Спартак» отправился на выезд и обыграл в Каспийске «Анжи» благодаря двум пенальти и еще одному точному удару Зе Луиша. В прошлом туре, наоборот, пенальти был назначен в ворота «Спартака», но Смолов промахнулся. Впоследствии судейский комитет РФС отменил красную карточку Рассказову и постановил, что одиннадцатиметровый в пользу «Локомотива» был назначен ошибочно.

    Получилось это благодаря дополнительному повтору, которого не было и не могло быть в телетрансляции.

    В матче «Анжи» – «Спартак» (0:3) два гола были забиты с пенальти. Первый сомнений не вызывал – Ломовицкого скосил Гапон. Зе Луиш был точен.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Второй пенальти забил Луис Адриано – 0:2. Только по поводу его назначения будут споры. Во время розыгрыша штрафного удар пришелся в Гиголаева. Судья Владислав Безбородов посчитал, что Гиголаев сыграл рукой. Футболист «Анжи» был удален с поля (вторая желтая карточка), пенальти – назначен.

    Сколько бы повторов ни появлялось, нигде толком не видно, что случилось.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Что-то тут можно рассмотреть?

    0:2 после 55 минут вдесятером против «Спартака» – не приговор, об этом год назад легко рассказал бы «Тосно». Но у «Анжи» переломить ход матча не получилось. А Зе Луиш в концовке поставил точку – 0:3. Впрочем, вопрос по пенальти так и остался. Вопрос не результата, «Спартак» все равно был сильнее своего соперника и с большей долей вероятности довел бы матч до победы и без этого решения. Вопрос в том, почему даже телезрители вынуждены гадать, был пенальти или нет, поскольку нет ни одного нормального повтора?

    Если со следующего сезона в РПЛ появится VAR, то с такими повторами он будет абсолютно бесполезен.

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    Анжи (Махачкала) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Зе Луиш (с пенальти), 45+1; 0:2 – Адриано (с пенальти), 55; 0:3 – Зе Луиш, 84.

    Анжи: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кулик (Хамдамов, 81), Гиголаев, Савичев, Белла Ондуа, Глебов, Долгов (Кацаев, 56), Понсе (Ахъядов, 69).

    Спартак: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Попов (Самедов, 76), Мельгарехо (Петкович, 67), Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Адриано (Ананидзе, 70).

    Предупреждения: Гиголаев, 14; Гапон, 78 – Попов, 61; Кутепов, 78.

    Удаление: Гиголаев, 54 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Спартака»
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +972

      Mr Green 10 декабря 2018, 19:01

      ну там с 4х камер не смогли увидеть, что там от судьи требовать, это по удару смолова. а в матче с анжи всё по делу. всю жизнь в защите играю, ещё в спортивке учили, что руки либо за спину убирать, либо прижимать к телу, а тут рука выставлена вперед.

      0
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 9 декабря 2018, 19:22

      Эта статья не про то был пенналь или не был. Читайте внимательней!
      Эта статья про то, что с таким оборудованием как на стадионе у Анжи никакой VAR не поможет. 2 видеокамеры на всё поле, да ещё расставлены не самым лучшим образом.
      А таких стадионов у нас в РПЛ добрая половина.

      2
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 9 декабря 2018, 19:09

      Вперёд СПАРТАК!!!!

      1
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      Рейтинг: +239

      nirita 9 декабря 2018, 14:36

      Безбородов прав.Смотри повтор.

      0
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      Рейтинг: +31

      Zorghe 9 декабря 2018, 12:37

      Посмотрите где стоит судья при втором пенальти. Че он там мог увидеть? Только желтые майки.

      1
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      ...
      Рейтинг: +763

      alex1004 > Zorghe 9 декабря 2018, 13:05

      А еще есть боковой судья, который все видел и подсказал главному.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +763

      alex1004 9 декабря 2018, 12:31

      "В матче «Анжи» – «Спартак» (0:3) оба гола были забиты с пенальти"
      Автор ты гений! Забито три гола, но "оба с пенальти" :))))

      5
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 декабря 2018, 11:59

      свинки даже у Анжи без помощи судей выиграть не могут

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan > giluxa1963 9 декабря 2018, 12:38

      Тянут судейки бесстыжие.

      -2
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      Рейтинг: +365

      yaran56 9 декабря 2018, 10:49

      Любые сомнения в пользу свинофермы, неудивительно и закономерно в играх с провинциальными командами.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2945

      Play 9 декабря 2018, 09:32

      В таком эпизоде всё решает расстояние от удара до касания руки. Когда расстояние метр, то никто такой пенальти не поставит, а когда мяч пролетает 5-7 метров и попадает в руку, то это не мяч нашёл руку, это игра рукой и это не фифти/фифти, в такой ситуации 9 из 10 ставят мяч на точку. И жёлтая тоже по делу, когда рука в штрафной прерывает полёт мяча в ворота, тут принцип двойного наказания не действует. Вместо рассуждений, лучше почитайте комментарии к правилам игры в футбол за 2018 год, не просто правила и именно комментарии, там подробно разобраны все подобный ситуации. Тут нет никакой загадки, два рабочих пенальти, в загадку тура лучше бы вынесли выступление Карасёва в Самаре.

      4
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Play 9 декабря 2018, 14:18

      Хочешь я тебя удивлю ?
      Посмотри ещё раз повтор.Если бы игрок умудрился убрать руку, мяч всё равно попал бы в тело, организм, туловище, называй как хочешь.То есть всё равно полёт мяча был бы остановлен.Можно придумать про отскок мяча, подскок, НО... это уже из теории вероятности, а мы говорим про здесь и сейчас.

      1
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 9 декабря 2018, 05:30

      У Локо был неверный пенальти ?? Чё за гон???

      0
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      Рейтинг: +763

      alex1004 > Nesterenko 9 декабря 2018, 12:29

      Найди интернете видео снятое оператором Спартака и представленное в КДК, на котором четко видно, что мяч попал в голову, а не в руку. К судье претензий быть не может, но благодаря этому видео отменили красную карточку.

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      Рейтинг: +5873

      maygli > Nesterenko 10 декабря 2018, 00:06

      А ещё Локо забил первый гол оренбургу из полуметрового офсайда, но что-то все это упорно замалчивают и не комментируют.

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