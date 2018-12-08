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Загадка тура в РПЛ: верно ли дали пенальти «Спартаку»?

В последнем туре 2018 года «Спартак» отправился на выезд и обыграл в Каспийске «Анжи» благодаря двум пенальти и еще одному точному удару Зе Луиша. В прошлом туре, наоборот, пенальти был назначен в ворота «Спартака», но Смолов промахнулся. Впоследствии судейский комитет РФС отменил красную карточку Рассказову и постановил, что одиннадцатиметровый в пользу «Локомотива» был назначен ошибочно.

Получилось это благодаря дополнительному повтору, которого не было и не могло быть в телетрансляции.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В матче «Анжи» – «Спартак» (0:3) два гола были забиты с пенальти. Первый сомнений не вызывал – Ломовицкого скосил Гапон. Зе Луиш был точен.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Второй пенальти забил Луис Адриано – 0:2. Только по поводу его назначения будут споры. Во время розыгрыша штрафного удар пришелся в Гиголаева. Судья Владислав Безбородов посчитал, что Гиголаев сыграл рукой. Футболист «Анжи» был удален с поля (вторая желтая карточка), пенальти – назначен.

Сколько бы повторов ни появлялось, нигде толком не видно, что случилось.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Что-то тут можно рассмотреть?

0:2 после 55 минут вдесятером против «Спартака» – не приговор, об этом год назад легко рассказал бы «Тосно». Но у «Анжи» переломить ход матча не получилось. А Зе Луиш в концовке поставил точку – 0:3. Впрочем, вопрос по пенальти так и остался. Вопрос не результата, «Спартак» все равно был сильнее своего соперника и с большей долей вероятности довел бы матч до победы и без этого решения. Вопрос в том, почему даже телезрители вынуждены гадать, был пенальти или нет, поскольку нет ни одного нормального повтора?

Если со следующего сезона в РПЛ появится VAR, то с такими повторами он будет абсолютно бесполезен.

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Анжи (Махачкала) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Зе Луиш (с пенальти), 45+1; 0:2 – Адриано (с пенальти), 55; 0:3 – Зе Луиш, 84.

Анжи: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кулик (Хамдамов, 81), Гиголаев, Савичев, Белла Ондуа, Глебов, Долгов (Кацаев, 56), Понсе (Ахъядов, 69).

Спартак: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Попов (Самедов, 76), Мельгарехо (Петкович, 67), Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Адриано (Ананидзе, 70).

Предупреждения: Гиголаев, 14; Гапон, 78 – Попов, 61; Кутепов, 78.

Удаление: Гиголаев, 54 – нет.

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Комментарии (29)
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ufos73
1544297049
На счет 2 пеньки такие обычно не ставят ща, но судья ошибся и в другом, игрок Анжи до удара побежал на мяч, ему надо было ЖК и перебить штрафной
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vladik12
1544300401
Нашему чемпу не нужны камеры, ибо такое лучше не показывать.
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Владислав Vlad
1544303426
Такое чувство, что судейский корпус извинился перед Спартаком за пенальти с Локомотивом. И конечно же в качестве извинения подошла команда-аутсайдер. Понятно, что Спартак сильнее, но это футбол - никогда не знаешь, когда Ливерпуль сравняет счёт.)))
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vka1970
1544305252
В первом случае пеналь был.Это безспорно. Во втором фифи фифти.Даже если мяч попал в руку, видно , что игрок пытался развернуться во время удара, что бы защитить наиболее уязвимые части тела.Обычно в таком случае говорят, что мяч нашёл руку, а не наоборот.Я б за такое пендаль не дал.
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Nesterenko
1544322624
У Локо был неверный пенальти ?? Чё за гон???
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Play
1544337179
В таком эпизоде всё решает расстояние от удара до касания руки. Когда расстояние метр, то никто такой пенальти не поставит, а когда мяч пролетает 5-7 метров и попадает в руку, то это не мяч нашёл руку, это игра рукой и это не фифти/фифти, в такой ситуации 9 из 10 ставят мяч на точку. И жёлтая тоже по делу, когда рука в штрафной прерывает полёт мяча в ворота, тут принцип двойного наказания не действует. Вместо рассуждений, лучше почитайте комментарии к правилам игры в футбол за 2018 год, не просто правила и именно комментарии, там подробно разобраны все подобный ситуации. Тут нет никакой загадки, два рабочих пенальти, в загадку тура лучше бы вынесли выступление Карасёва в Самаре.
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yaran56
1544341748
Любые сомнения в пользу свинофермы, неудивительно и закономерно в играх с провинциальными командами.
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giluxa1963
1544345967
свинки даже у Анжи без помощи судей выиграть не могут
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alex1004
1544347890
"В матче «Анжи» – «Спартак» (0:3) оба гола были забиты с пенальти" Автор ты гений! Забито три гола, но "оба с пенальти" :))))
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DimonSPM
1544372550
Эта статья не про то был пенналь или не был. Читайте внимательней! Эта статья про то, что с таким оборудованием как на стадионе у Анжи никакой VAR не поможет. 2 видеокамеры на всё поле, да ещё расставлены не самым лучшим образом. А таких стадионов у нас в РПЛ добрая половина.
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