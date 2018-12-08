Загадка тура в РПЛ: верно ли дали пенальти «Спартаку»?

В последнем туре 2018 года «Спартак» отправился на выезд и обыграл в Каспийске «Анжи» благодаря двум пенальти и еще одному точному удару Зе Луиша. В прошлом туре, наоборот, пенальти был назначен в ворота «Спартака», но Смолов промахнулся. Впоследствии судейский комитет РФС отменил красную карточку Рассказову и постановил, что одиннадцатиметровый в пользу «Локомотива» был назначен ошибочно.

Получилось это благодаря дополнительному повтору, которого не было и не могло быть в телетрансляции.

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В матче «Анжи» – «Спартак» (0:3) два гола были забиты с пенальти. Первый сомнений не вызывал – Ломовицкого скосил Гапон. Зе Луиш был точен.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Второй пенальти забил Луис Адриано – 0:2. Только по поводу его назначения будут споры. Во время розыгрыша штрафного удар пришелся в Гиголаева. Судья Владислав Безбородов посчитал, что Гиголаев сыграл рукой. Футболист «Анжи» был удален с поля (вторая желтая карточка), пенальти – назначен.

Сколько бы повторов ни появлялось, нигде толком не видно, что случилось.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Что-то тут можно рассмотреть?

0:2 после 55 минут вдесятером против «Спартака» – не приговор, об этом год назад легко рассказал бы «Тосно». Но у «Анжи» переломить ход матча не получилось. А Зе Луиш в концовке поставил точку – 0:3. Впрочем, вопрос по пенальти так и остался. Вопрос не результата, «Спартак» все равно был сильнее своего соперника и с большей долей вероятности довел бы матч до победы и без этого решения. Вопрос в том, почему даже телезрители вынуждены гадать, был пенальти или нет, поскольку нет ни одного нормального повтора?

Если со следующего сезона в РПЛ появится VAR, то с такими повторами он будет абсолютно бесполезен.

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Анжи (Махачкала) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Зе Луиш (с пенальти), 45+1; 0:2 – Адриано (с пенальти), 55; 0:3 – Зе Луиш, 84.

Анжи: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кулик (Хамдамов, 81), Гиголаев, Савичев, Белла Ондуа, Глебов, Долгов (Кацаев, 56), Понсе (Ахъядов, 69).

Спартак: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Попов (Самедов, 76), Мельгарехо (Петкович, 67), Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Адриано (Ананидзе, 70).

Предупреждения: Гиголаев, 14; Гапон, 78 – Попов, 61; Кутепов, 78.

Удаление: Гиголаев, 54 – нет.

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