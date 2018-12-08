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    4 удаления и самая смешная симуляция. Так начался последний тур года в РПЛ


    4.6
    Голосов: 5
    08.12.2018 15:15
    «Крылья» и «Ростов» мощно порубились в Самаре.

    До игры

    Валерий Карпин разогрел предматчевым интервью: «Не очень понятна позиция Премьер-Лиги. Даже Миодраг Божович был готов перенести игру на завтра. То есть два клуба готовы перенести матч, а Премьер-Лига не переносит. Мягко говоря, это не очень понятно».

    Что именно хотели тренеры – загадка, из-за холода переносить было ни к чему, поскольку в Самаре минус 2. Скорее всего, ростовчане желали перенести игру на день вперед из-за матча Кубка – в среду была тяжелейшая игра в Краснодаре. Впрочем, переноса так и не состоялось.

    Игра

    Матч был довольно зрелищным – с опасными моментами, жесткими стыками, реализованным пенальти. Но запомнится он, прежде всего, целым букетом красных карточек. Если говорить о футболе, то «Крылья Советов» выиграли со счетом 1:0 благодаря точному удару с пенальти Антона, а «Ростов», особенно во втором тайме, не реализовал несколько отличных возможностей.

    Удаление первое

    «Крылья» еще в первом тайме умудрились остаться вдесятером, еще и потеряв основного нападающего. Корниленко на 26-й минуте въехал в Логашова, а на 44-й – в противоборстве с ним же рухнул без контакта и был удален с поля.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Удаление второе

    Минут за десять до конца матча разнервничался Сигурдссон – запустил мячом в боллбоя, после чего выдержал атаку со стороны Шейдаева и получил красную от Карасева. Исландец еще и спровоцировал массовую стычку, которая грозила перерасти в крупную драку. Успокаивать футболистов лично отправился двухметровый Божович.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Удаление третье

    Через три минуты у «Ростова» осталось восемь полевых игроков на поле. Неудивительно, что следующим удаленным стал Гацкан – имея желтую карточку, влетел плечом в голову Зотову. Наоборот, поразительно, как его не удалили еще раньше.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Удаление четвертое

    Еще через несколько минут Валерий Карпин гневно что-то высказал резервному арбитру и потом отпихнул его от себя. Карасев церемониться не стал – удаление. Впрочем, «Ростову» можно слишком уж не переживать – в первом весеннем туре с «Енисеем» можно справиться и без Сигурдссона и Гацкана на поле, и без Карпина на скамейке.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Самая смешная симуляция

    Она случилась как раз в эпизоде, когда был удален Гацкан. С ним пободался Самарджич, Гацкан упал, Самарджич… тоже упал. Отличное дополнение к этому удивительному матчу.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    А еще был вот такой приемчик. Бедный Александр Зуев.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    После игры

    «Судьи сломали игру. Все эти стычки – из-за судей», – отметил во флэш-интервью Валерий Карпин. С бригадой Сергея Карасева у него не складывается еще с памятной игры 2013 года между «Спартаком» и ЦСКА, когда матч закончился вничью 2:2, а Карасев поставил в ворота красно-белых два пенальти.

    Божович: «Крылья Советов» победили за счет характера»

    Карпин – после матча в Самаре: «Стычки и драки – это все из-за судей»

    Россия. Премьер-лига. 17-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Антон, 11 (с пенальти).

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Зотов, 68), Чичерин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров (Бурлак, 46), Мияилович, Антон (Шейдаев, 82), Яковлев, Корниленко.

    «Ростов»: Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Гацкан, Юсупов (Паршивлюк, 70), Скопинцев, Зуев, Хаджикадунич (Кьяртассон, 65), Шомуродов, Сигурдарсон.

    Предупреждения: Башкиров, 2; Корниленко, 26; Самарджич, 86 – Хаджикадунич, 10; Гацкан, 74; Ингасон, 90+4.

    Удаления: Корниленко, 44 – Сигурдссон, 82; Гацкан, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 5
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 10 декабря 2018, 10:04

      Да Рохель красиво обратный пояс замутил на Зуеве)))) а судьи даже не оценили качество броска жаль )))

      1
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      Рейтинг: +8905

      GoLenaStop 9 декабря 2018, 01:46

      Карасёв выполнил установку - не пустить Ростсельмаш под руководством Карпина в "Святую пятёрку" .
      любому коню понятно, что там слабое звено - Спартак.
      Ничего личного.
      За футбол обидно.

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 8 декабря 2018, 22:15

      На фоне судейских художеств,футбол отошёл на второй план.По сути арбитр сам и сообразил весь этот цирк на поле,потеряв нити игры.Жаль что из-за таких судей команды (не только Ростов)теряют важные очки...

      8
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      Рейтинг: +3897

      minaev23 > Krossmen73 8 декабря 2018, 23:12

      Шейдаев просто бросает Зуева не знаю как это называется по борцовски но он это сделал!!!! НА глазах у бокового судьи!!!!! У меня просто нет слов уважаемый!!!!! С вами я полностью согласен!!!!!!!

      8
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > minaev23 9 декабря 2018, 05:43

      Самое обидное для нас болельщиков,ЭТОЙ бригаде судей ничего не будет.Корпоративная...понимаш...этика...А результат уже на табло и очки распределены...

      5
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > minaev23 10 декабря 2018, 09:51

      Такой бросок называют обратный пояс )))))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 декабря 2018, 18:28

      Карась это похороны! Футбола

      5
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      Рейтинг: +2269

      dyema 8 декабря 2018, 18:26

      Весело)))

      1
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      Рейтинг: +1351

      15112007 8 декабря 2018, 18:06

      Судя по фото и видео, у многих футболистов обеих команд жёсткий недотрах.

      2
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      Рейтинг: +84

      slava_smith 8 декабря 2018, 17:47

      КВДЖ : )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 8 декабря 2018, 17:19

      Личное мнение. Накал страстей сам Карасёв и спровоцировал.

      6
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      Рейтинг: +982

      O-Z 8 декабря 2018, 17:07

      Сами цирк устроили и теперь давай валить всё на судью. В женский футбол господа кто не может сдерживаться с эмоцими. Да судья показал 4 красные вот так вам и надо. Он сделал свою работу,а вы долбитесь дальше в убогий футбол.

      0
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      Рейтинг: +520

      Boozman > O-Z 8 декабря 2018, 18:02

      Если бы недоудалили игроков у Ростова, вы бы то же самое сказали?

      1
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      Рейтинг: +982

      O-Z > Boozman 8 декабря 2018, 23:53

      Не понял вопроса. Выражайте правильно! Цирк был со обоих сторон и не вижу притензий к судье. Может он где то и ошибся, но матч испортил не он, а стадо баранов которые решили бодаться и потом падать как на балете кто краше.

      0
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      Рейтинг: +390

      fantom23 8 декабря 2018, 17:05

      Там где Валера,там не скучно-)))

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