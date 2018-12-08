Божович: «Крылья Советов» победили за счет характера»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итог победе над «Ростовом» в матче 17-го тура чемпионата России.

«Думаю, в первую очередь победили за счeт характера. Эта игра была для нас очень важной. Психологически было трудно, поскольку знали, что любая ошибка для нас обернулась бы очень-очень плохим. Слава богу, что справились и выиграли. В перерыве поменяли систему и попросили игроков, чтобы чуть прибавили, бились, сражались. Так они и сделали. Поэтому выиграли.



Есть ли претензии к игрокам с дисциплинарной точки зрения? Сейчас ничего не могу сказать. Сначала надо посмотреть эпизоды, а уже потом смогу что-то сказать», — «Чемпионат» приводит слова Божовича в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, в самарском матче красные карточки получили футболисты Сергей Корниленко, Рагнар Сигурдссон, Александр Гацкан и главный тренер ростовчан Валерий Карпин.