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    Божович: «Крылья Советов» победили за счет характера»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итог победе над «Ростовом» в матче 17-го тура чемпионата России.

    «Думаю, в первую очередь победили за счeт характера. Эта игра была для нас очень важной. Психологически было трудно, поскольку знали, что любая ошибка для нас обернулась бы очень-очень плохим. Слава богу, что справились и выиграли. В перерыве поменяли систему и попросили игроков, чтобы чуть прибавили, бились, сражались. Так они и сделали. Поэтому выиграли.

    Есть ли претензии к игрокам с дисциплинарной точки зрения? Сейчас ничего не могу сказать. Сначала надо посмотреть эпизоды, а уже потом смогу что-то сказать», — «Чемпионат» приводит слова Божовича в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Напомним, в самарском матче красные карточки получили футболисты Сергей Корниленко, Рагнар Сигурдссон, Александр Гацкан и главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

    Источник: Чемпионат

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    08.12.2018 14:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 8 декабря 2018, 16:47

      победили за счeт характера Карасева. Таким должен быть заголовок.

      1
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      Рейтинг: +1026

      Чехов на Садовой 8 декабря 2018, 16:36

      И сколько крылья рыбе отвалили? Но стриженный (судила) всё , конечно, красиво оформил.И игру сломал, и драки спровоцировал, и весь гад, в шоколаде. Прям, как Парашенка!!!

      2
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      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 8 декабря 2018, 16:13

      Встретились два самых харизматичных тренера РПЛ. Поздравляем Миодрага!!! Но в Валеру верим!

      2
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 8 декабря 2018, 16:11

      божевичь ты продажная шкура денег сорвёш и убегиш .победил карась ******** а не крылушки

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 8 декабря 2018, 15:28

      За счёт полного везения, скорее всего. Ростов из их штрафной не выходил всю игру

      2
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      Рейтинг: +3016

      Play 8 декабря 2018, 15:00

      Характер по-самарски = судья+провокации+грубость+валяния

      3
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 8 декабря 2018, 14:51

      Скорее за счет Карася.

      5
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      Рейтинг: +2094

      nominum 8 декабря 2018, 14:50

      Мы их душили-душили... Но в атаке у Ростова пока ничего не получается. Вот и начали психовать парни. В итоге не футбол, а какие-то бои без правил. Жаль Ростов.

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 декабря 2018, 14:49

      Вот так правильнее Божович: «Крылья Советов» победили за счет Карасьтера»

      3
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      Рейтинг: +1712

      Sviro 8 декабря 2018, 14:49

      Да, характер присутствовал. Что особенно ценно, так это то, что Ростов тоже команда с харктером!! Если и дальше КрыСы будут продолжать в том же духе, могут подняться прилично в таблице весной!

      2
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > Sviro 8 декабря 2018, 17:28

      в первой лиге подниметесь

      0
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