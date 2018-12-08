Карпин – после матча в Самаре: «Стычки и драки – это все из-за судей»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в рамках 17-го тура чемпионата России. В концовке встречи специалист был удален из тренерской зоны.

«У «Ростова» подавляющее преимущество было весь матч. До 90-й минуты ни одного удара в створ не было нанесено «Крыльями». Нам не хватило забитого гола.

Думаю, эмоции начали превалировать не у игроков, а у судей. Прежде всего у них. Судьи сломали игру. Все эти стычки и драки — всe из-за судей.

Претензии к футболистам? С точки зрения реализации моментов претензии есть. Во всe остальном претензий нет», — «Чемпионат» приводит слова Карпина в эфире телеканала «Матч Премьер».

По ходу матча красные карточки также получили Сергей Корниленко, Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан.