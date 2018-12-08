Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Карпин – после матча в Самаре: «Стычки и драки – это все из-за судей»

    Карпин – после матча в Самаре: «Стычки и драки – это все из-за судей»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в рамках 17-го тура чемпионата России. В концовке встречи специалист был удален из тренерской зоны.

    «У «Ростова» подавляющее преимущество было весь матч. До 90-й минуты ни одного удара в створ не было нанесено «Крыльями». Нам не хватило забитого гола.

    Думаю, эмоции начали превалировать не у игроков, а у судей. Прежде всего у них. Судьи сломали игру. Все эти стычки и драки — всe из-за судей.

    Претензии к футболистам? С точки зрения реализации моментов претензии есть. Во всe остальном претензий нет», — «Чемпионат» приводит слова Карпина в эфире телеканала «Матч Премьер».

    По ходу матча красные карточки также получили Сергей Корниленко, Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан.

    Источник: Чемпионат

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2018 14:51
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 19:39

      Ростов сам виноват в поражении. Надо было использовать численное большинство.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 8 декабря 2018, 19:28

      Мне стыдно и обидно за мой Ростов. Надо играть а не валить всё на судью

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      vlad10180v 8 декабря 2018, 19:16

      у карпина ВСЕГДА только судьи виноватые

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 8 декабря 2018, 17:08

      Сами цирк устроили и теперь давай валить всё на судью. В женский футбол господа кто не может сдерживаться с эмоцими. Да судья показал 4 красные вот так вам и надо. Он сделал свою работу, а вы долбитесь дальше в убогий футбол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 8 декабря 2018, 16:20

      Верю, Ростов и Валеру это поражение не сломает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 8 декабря 2018, 16:19

      В этом поражении виноват только Карпин.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 8 декабря 2018, 15:42

      Вот тут с Георгичем соглашусь полностью.То что в конце матча творил судила, особенно когда Зуева через бедро кинул борец херов, тянет как минимум на жёлтую, а это автоматом красная.Судья полностью отпустил нити игры и она вышла из под его контроля.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 8 декабря 2018, 15:40

      Карасёв пытается в России судить по южно-европейски, вспомните судей Испании, Турции и т.д. Наши привыкли что многое схолит с рук из-за этого бывают проблемы в Европе у наших клубов. Возможно вызову всеобщий гнев, но судейского беспредела я не увидел, а то что игроки Ростова ведут себя иногда несдержанно, так посмотрите на тренера. Мне нравится Ростов, но иногда их заносит.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 8 декабря 2018, 15:32

      ...такое судейство не должно повториться--- судью на мыло!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 декабря 2018, 15:24

      Валера- обрати внимание на реализацию голевых моментов....Как то слишком расслаблено идет само завершение атак...Нет явного голеадора...Надо брать в межсезонье....

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 