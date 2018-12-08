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  • 4 удаления и самая смешная симуляция. Так начался последний тур года в РПЛ

4 удаления и самая смешная симуляция. Так начался последний тур года в РПЛ

До игры

Валерий Карпин разогрел предматчевым интервью: «Не очень понятна позиция Премьер-Лиги. Даже Миодраг Божович был готов перенести игру на завтра. То есть два клуба готовы перенести матч, а Премьер-Лига не переносит. Мягко говоря, это не очень понятно».

Что именно хотели тренеры – загадка, из-за холода переносить было ни к чему, поскольку в Самаре минус 2. Скорее всего, ростовчане желали перенести игру на день вперед из-за матча Кубка – в среду была тяжелейшая игра в Краснодаре. Впрочем, переноса так и не состоялось.

Игра

Матч был довольно зрелищным – с опасными моментами, жесткими стыками, реализованным пенальти. Но запомнится он, прежде всего, целым букетом красных карточек. Если говорить о футболе, то «Крылья Советов» выиграли со счетом 1:0 благодаря точному удару с пенальти Антона, а «Ростов», особенно во втором тайме, не реализовал несколько отличных возможностей.

Удаление первое

«Крылья» еще в первом тайме умудрились остаться вдесятером, еще и потеряв основного нападающего. Корниленко на 26-й минуте въехал в Логашова, а на 44-й – в противоборстве с ним же рухнул без контакта и был удален с поля.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Удаление второе

Минут за десять до конца матча разнервничался Сигурдссон – запустил мячом в боллбоя, после чего выдержал атаку со стороны Шейдаева и получил красную от Карасева. Исландец еще и спровоцировал массовую стычку, которая грозила перерасти в крупную драку. Успокаивать футболистов лично отправился двухметровый Божович.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Удаление третье

Через три минуты у «Ростова» осталось восемь полевых игроков на поле. Неудивительно, что следующим удаленным стал Гацкан – имея желтую карточку, влетел плечом в голову Зотову. Наоборот, поразительно, как его не удалили еще раньше.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Удаление четвертое

Еще через несколько минут Валерий Карпин гневно что-то высказал резервному арбитру и потом отпихнул его от себя. Карасев церемониться не стал – удаление. Впрочем, «Ростову» можно слишком уж не переживать – в первом весеннем туре с «Енисеем» можно справиться и без Сигурдссона и Гацкана на поле, и без Карпина на скамейке.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Самая смешная симуляция

Она случилась как раз в эпизоде, когда был удален Гацкан. С ним пободался Самарджич, Гацкан упал, Самарджич… тоже упал. Отличное дополнение к этому удивительному матчу.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

А еще был вот такой приемчик. Бедный Александр Зуев.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

После игры

«Судьи сломали игру. Все эти стычки – из-за судей», – отметил во флэш-интервью Валерий Карпин. С бригадой Сергея Карасева у него не складывается еще с памятной игры 2013 года между «Спартаком» и ЦСКА, когда матч закончился вничью 2:2, а Карасев поставил в ворота красно-белых два пенальти.

Божович: «Крылья Советов» победили за счет характера»

Карпин – после матча в Самаре: «Стычки и драки – это все из-за судей»

Россия. Премьер-лига. 17-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Антон, 11 (с пенальти).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Зотов, 68), Чичерин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров (Бурлак, 46), Мияилович, Антон (Шейдаев, 82), Яковлев, Корниленко.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Гацкан, Юсупов (Паршивлюк, 70), Скопинцев, Зуев, Хаджикадунич (Кьяртассон, 65), Шомуродов, Сигурдарсон.

Предупреждения: Башкиров, 2; Корниленко, 26; Самарджич, 86 – Хаджикадунич, 10; Гацкан, 74; Ингасон, 90+4.

Удаления: Корниленко, 44 – Сигурдссон, 82; Гацкан, 86.

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Комментарии (46)
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ЗЖМ
1544272363
Я уею за бросок через бедро и удар в Гацкана - это минимум 2 КК, а за драку якобы "бедного" болл боя ещё... Кадыров!!!!! ты не зря Карася позорил, в больницу его!!!
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valdemar47
1544274853
Карась всегда был продажной мразью, всю жизнь от коней денюжку получал!!! Гнать таких !!!
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portero
1544275431
Зуев наваливался на игрока , но массы задавить не хватило, тот просто встал вместе с ним, так что там сам напоролся.
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portero
1544275567
Корниленко ..... очень плохо, без шансов .
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bol161r
1544275992
К сожалению данный матч не смотрел, но прекрасно помню игру крыльев в Ростове, ничего хорошего об игре футболистов из Самары сказать не могу, зато хорошо запомнилась клоунада с антифутболом в исполнении самарских футболистов, с постоянными падениями и провокациями на протяжении всего матча. Раньше всегда с симпатией относился к футбольному клубу из Самары, а сейчас это не футбольная команда, а скорее команда клоунов, если не сказать более ...
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латунный сепаратист
1544276355
*****.ст судья мразь конченая
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O-Z
1544278059
Сами цирк устроили и теперь давай валить всё на судью. В женский футбол господа кто не может сдерживаться с эмоцими. Да судья показал 4 красные вот так вам и надо. Он сделал свою работу,а вы долбитесь дальше в убогий футбол.
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Чуни Муни
1544278767
Личное мнение. Накал страстей сам Карасёв и спровоцировал.
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Krossmen73
1544296552
На фоне судейских художеств,футбол отошёл на второй план.По сути арбитр сам и сообразил весь этот цирк на поле,потеряв нити игры.Жаль что из-за таких судей команды (не только Ростов)теряют важные очки...
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GoLenaStop
1544309193
Карасёв выполнил установку - не пустить Ростсельмаш под руководством Карпина в "Святую пятёрку" . любому коню понятно, что там слабое звено - Спартак. Ничего личного. За футбол обидно.
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