4 удаления и самая смешная симуляция. Так начался последний тур года в РПЛ

До игры

Валерий Карпин разогрел предматчевым интервью: «Не очень понятна позиция Премьер-Лиги. Даже Миодраг Божович был готов перенести игру на завтра. То есть два клуба готовы перенести матч, а Премьер-Лига не переносит. Мягко говоря, это не очень понятно».

Что именно хотели тренеры – загадка, из-за холода переносить было ни к чему, поскольку в Самаре минус 2. Скорее всего, ростовчане желали перенести игру на день вперед из-за матча Кубка – в среду была тяжелейшая игра в Краснодаре. Впрочем, переноса так и не состоялось.

Игра

Матч был довольно зрелищным – с опасными моментами, жесткими стыками, реализованным пенальти. Но запомнится он, прежде всего, целым букетом красных карточек. Если говорить о футболе, то «Крылья Советов» выиграли со счетом 1:0 благодаря точному удару с пенальти Антона, а «Ростов», особенно во втором тайме, не реализовал несколько отличных возможностей.

Удаление первое

«Крылья» еще в первом тайме умудрились остаться вдесятером, еще и потеряв основного нападающего. Корниленко на 26-й минуте въехал в Логашова, а на 44-й – в противоборстве с ним же рухнул без контакта и был удален с поля.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Удаление второе

Минут за десять до конца матча разнервничался Сигурдссон – запустил мячом в боллбоя, после чего выдержал атаку со стороны Шейдаева и получил красную от Карасева. Исландец еще и спровоцировал массовую стычку, которая грозила перерасти в крупную драку. Успокаивать футболистов лично отправился двухметровый Божович.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Удаление третье

Через три минуты у «Ростова» осталось восемь полевых игроков на поле. Неудивительно, что следующим удаленным стал Гацкан – имея желтую карточку, влетел плечом в голову Зотову. Наоборот, поразительно, как его не удалили еще раньше.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Удаление четвертое

Еще через несколько минут Валерий Карпин гневно что-то высказал резервному арбитру и потом отпихнул его от себя. Карасев церемониться не стал – удаление. Впрочем, «Ростову» можно слишком уж не переживать – в первом весеннем туре с «Енисеем» можно справиться и без Сигурдссона и Гацкана на поле, и без Карпина на скамейке.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Самая смешная симуляция

Она случилась как раз в эпизоде, когда был удален Гацкан. С ним пободался Самарджич, Гацкан упал, Самарджич… тоже упал. Отличное дополнение к этому удивительному матчу.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

А еще был вот такой приемчик. Бедный Александр Зуев.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

После игры

«Судьи сломали игру. Все эти стычки – из-за судей», – отметил во флэш-интервью Валерий Карпин. С бригадой Сергея Карасева у него не складывается еще с памятной игры 2013 года между «Спартаком» и ЦСКА, когда матч закончился вничью 2:2, а Карасев поставил в ворота красно-белых два пенальти.

Божович: «Крылья Советов» победили за счет характера»

Карпин – после матча в Самаре: «Стычки и драки – это все из-за судей»

Россия. Премьер-лига. 17-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Антон, 11 (с пенальти).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Зотов, 68), Чичерин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров (Бурлак, 46), Мияилович, Антон (Шейдаев, 82), Яковлев, Корниленко.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Гацкан, Юсупов (Паршивлюк, 70), Скопинцев, Зуев, Хаджикадунич (Кьяртассон, 65), Шомуродов, Сигурдарсон.

Предупреждения: Башкиров, 2; Корниленко, 26; Самарджич, 86 – Хаджикадунич, 10; Гацкан, 74; Ингасон, 90+4.

Удаления: Корниленко, 44 – Сигурдссон, 82; Гацкан, 86.

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