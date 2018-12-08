Пятиминутное чудо Фарфана принесло победу «Локо». Хотя сезон у игрока не клеится

Дела у перуанца идут неважно, но сегодня он был шикарен.

Если бы не сумасшедшая форма Джефферсона Фарфана в предыдущем сезоне, «Локомотив» мог бы и не стать чемпионом. Старался перуанец очень сильно в преддверии чемпионата мира и на самом турнире тоже сыграл – против Дании и Франции. 14 очков по системе «гол плюс пас» было в сезоне-2017/18, сейчас, до матча 17 тура против «Оренбурга» – всего два. Из-за травм – весь сезон наперекосяк.

Что удалось Фарфану в новом сезоне, так это гол на «Драгау» в Лиге чемпионов (что не спасло от крупного поражения), а также мяч в ворота «Спартака», забитый после ошибки Реброва.

В РПЛ он провел на поле 752 минуты, из 15 ударов больше половины влетели в створ (8). Соотношение обводок: удачных – 6, неудачных – 2. Раздал 11 обостряющих передач. Не совсем ужасно, но для Фарфана – слабовато. Цифры могли быть совершенно другими, если бы он играл чаще, а не страдал из-за своих повреждений. На отсутствие Фарфана не раз сетовал Юрий Семин. Особенно тяжело команде стало, когда в компанию травмированных наряду с Фарфаном добавился еще один форвард – Смолов.

Последний матч чемпионата России в 2018 году складывался для «Локо» безумно тяжело – «Оренбург» забил, а еще мог сделать это несколько раз, даже к перерыву счет чудом не стал разгромным. Но «Локомотив» проигрывал всего 0:1, а затем к делу приступил Фарфан.

На 76-й минуте он замкнул подачу Фернандеша. Фарфан на стандартах – супергрозное оружие.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

А через пять минут он блестяще сыграл на опережение и вовремя успел на добивание. Великолепный гол!

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

«Локомотив» набрал 28 очков, он уходит на перерыв, располагаясь в пятерке. До тройки – всего два очка. Сколько до первого места – станет ясно завтра после игры «Зенита» с «Рубином». А у Фарфана еще будет шанс совершить какое-нибудь чудо. Через несколько дней он сыграет против бывшей команды в Лиге чемпионов, где «Локомотиву» будет нужна только победа.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Локомотив (Москва) – Оренбург – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Деспотович, 8; 1:1 – Фарфан, 76; 2:1 – Фарфан, 81.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хeведес, Игнатьев, И. Денисов (Баринов, 76), Крыховяк, Ан. Миранчук (Фернандеш, 46), Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер (Смолов, 46).

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов (Чуканов, 86), Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров (Чиркин, 79), Сутормин, Мишкич (Козлов, 87), Деспотович.

Предупреждения: Крыховяк, 69; Баринов, 90+2 – Сутормин, 17; Деспотович, 66.

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