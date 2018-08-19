Идеальная контратака «Ростова». Посмотрите на эту красоту!

Великолепный гол Сигурдарсона.

«Ростов» Карпина не очень стабилен по результатам, но наконец-то показывает красивую игру. В матче с «Енисеем» ростовчане забили один из самых красивых голов всего чемпионата. Просто посмотрите, как команда довела мяч от собственных ворот до чужой штрафной. Сигурдарсон не промахнулся!

Тут ничего и не добавишь.

twit text — Астахов Филат (@ph1l74) 19 августа 2018 г.

Игра завершилась разгромом.