Идеальная контратака «Ростова». Посмотрите на эту красоту!

Великолепный гол Сигурдарсона.
«Ростов» Карпина не очень стабилен по результатам, но наконец-то показывает красивую игру. В матче с «Енисеем» ростовчане забили один из самых красивых голов всего чемпионата. Просто посмотрите, как команда довела мяч от собственных ворот до чужой штрафной. Сигурдарсон не промахнулся!
Тут ничего и не добавишь.
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— Астахов Филат (@ph1l74) 19 августа 2018 г.
Игра завершилась разгромом.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) 19 августа 2018 г.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: ФК «Ростов»