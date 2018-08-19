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    Идеальная контратака «Ростова». Посмотрите на эту красоту!


    3.6
    Голосов: 11
    19.08.2018 22:55
    Великолепный гол Сигурдарсона.

    «Ростов» Карпина не очень стабилен по результатам, но наконец-то показывает красивую игру. В матче с «Енисеем» ростовчане забили один из самых красивых голов всего чемпионата. Просто посмотрите, как команда довела мяч от собственных ворот до чужой штрафной. Сигурдарсон не промахнулся!

    Тут ничего и не добавишь.

    Игра завершилась разгромом.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов»
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 августа 2018, 11:46

      Красота!!!

      0
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 20 августа 2018, 23:11

      Валера рулит!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      maxpav 20 августа 2018, 21:33

      Атака хорошая, но назвать ее идеальной нет никакого желания. Все обычно и до идеального далеко.

      0
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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 20 августа 2018, 16:34

      Красивый гол.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 20 августа 2018, 15:12

      ничего необычного не заметил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 20 августа 2018, 11:44

      Ростову респект!! ребята молодцы, Карпин делает хорошую команду!!!Удачи!!

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 августа 2018, 11:28

      Красивечно!!!...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 20 августа 2018, 09:28

      Валера верим!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 20 августа 2018, 00:11

      А ведь все могло повернуться и в другую сторону...Забей Енисей ...

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 августа 2018, 23:51

      Красиво! А кто-то спорит? Молодцы! Так держать!

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