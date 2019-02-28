Не поверите, но в РПЛ испортился еще один газон. Теперь – у «Динамо»

Самое удивительное, что на новом стадионе.

Реконструкция домашнего стадиона «Динамо» потребовала 5 лет, 1,5 миллиарда долларов и кучу нервов. На определенном этапе, когда клуб разбирался с банком ВТБ, возникли споры: будет ли команда играть на обновленном стадионе или нет. В итоге еще в середине зимы было объявлено, что московское дерби со «Спартаком» команда сыграет на новой арене, а само «Динамо» перейдет под управление ВТБ.

Но чем ближе ситуация подбиралась к возобновлению сезона РПЛ, тем возникало все больше проблем:

• 20 февраля: РФС пока не выдал «Динамо» сертификат на проведение матча на «ВТБ Арене».

• 25 февраля: Глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков заявил, что «Динамо» получило разрешение на проведение матчей чемпионата России на стадионе в Петровском парке.

• 26 февраля: Появились первые слухи о том, что матч «Динамо» – «Спартак» пройдет на нейтральном поле.

• 27 февраля: «Динамо» объявило о том, что клуб еще не начал продавать билеты на дерби.

• 28 февраля: Появилась информация о том, что поле в Петровском парке не соответствует нормам. Позже РПЛ объявила о том, что газон на «ВТБ Арене» не был принят комиссией.

Что об этом известно на данный момент

Руководитель спортивной дирекции «Первого канала» Василий Конов в начале дня выдал довольно любопытный инсайд. По информации Конова, открытие стадиона будет отложено из-за неудовлетворительного состояния газона на арене. Конов подчеркнул: «Поле, говорят, еще хуже, чем в Туле. Перенос матча «Динамо» – «Спартак» может стать еще и болезненным с финансовой точки зрения – планировалось мощное открытие стадиона, гости, артисты, подарки – это все серьезные деньги. Именно это сейчас является главным аргументом, что переносить матч нельзя и играть нужно только там, пусть и ценой газона». Но, кажется, даже эта причина не устроила комиссию РПЛ.

По официальному заявлению лиги, газон не соответствует даже минимальным требуемым нормам. Во-первых, диагностирована высокая влажность. Во-вторых, корневая система не сформирована до конца. В-третьих, отсутствует прошивка газона. В-четвертых, травяной покров сформирован только на 65-70% поля. В-пятых, прочность дернины не соответствует минимальным показателям.

На данный момент ясно одно: дерби «Динамо» – «Спартак» перенесено на нейтральный стадион. Но пока не очень понятно, куда. Есть несколько вариантов: «Лужники», «Арена Химки». Последний вариант кажется наиболее вероятным. Стадион заявлен основным в этом сезоне для «Динамо». Кроме того, чтобы перенести матч в «Лужники», нужно, чтобы комиссия выявила какие-то недостатки газона в Химках.

Проведению московского дерби не сможет помешать и матч «Химки» – «Сибирь» в этот же день (10 марта). По информации Конова, ФНЛ может пододвинуться на нейтральное поле ради игры такого масштаба. Хотя генеральный директор «Химок» Василий Иванов уже сообщил: «К нам не обращалось «Динамо» с просьбой сыграть на нашем стадионе. 10 марта мы играем с «Сибирью» на «Арене Химки» и планируем проводить свой матч там. Что касается возможной просьбы «Динамо» о нашем переезде в этот день на стадион «Родина», там 100% нельзя играть. Эта арена не готова, там снег лежит».

Еще одна проблема. У «Химок» есть заявка на проведение игры на «Арене Химки», а у «Динамо» – нет. Ожидаем обсуждение между двумя командами.

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РПЛ возобновилась достаточно бодро и весело: со скандалов и комичных моментов. Сначала в Красноярске (внезапно!) обнаружили Универсиаду, запланированную еще пять лет назад, и перенесли игру «Енисея» в Сочи. Потом лига исследовала огород на стадионе в Туле: в итоге матч между «Арсеналом» и ЦСКА болельщики будут смотреть в Грозном. Теперь – «Динамо» и сказочный фейл перед московским дерби.

Да здравствует российский футбол.

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