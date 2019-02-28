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    Не поверите, но в РПЛ испортился еще один газон. Теперь – у «Динамо»


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    Голосов: 12
    28.02.2019 15:18
    Самое удивительное, что на новом стадионе.

    Реконструкция домашнего стадиона «Динамо» потребовала 5 лет, 1,5 миллиарда долларов и кучу нервов. На определенном этапе, когда клуб разбирался с банком ВТБ, возникли споры: будет ли команда играть на обновленном стадионе или нет. В итоге еще в середине зимы было объявлено, что московское дерби со «Спартаком» команда сыграет на новой арене, а само «Динамо» перейдет под управление ВТБ.

    Но чем ближе ситуация подбиралась к возобновлению сезона РПЛ, тем возникало все больше проблем:

    • 20 февраля: РФС пока не выдал «Динамо» сертификат на проведение матча на «ВТБ Арене».

    • 25 февраля: Глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков заявил, что «Динамо» получило разрешение на проведение матчей чемпионата России на стадионе в Петровском парке.

    • 26 февраля: Появились первые слухи о том, что матч «Динамо» – «Спартак» пройдет на нейтральном поле.

    • 27 февраля: «Динамо» объявило о том, что клуб еще не начал продавать билеты на дерби.

    • 28 февраля: Появилась информация о том, что поле в Петровском парке не соответствует нормам. Позже РПЛ объявила о том, что газон на «ВТБ Арене» не был принят комиссией.

    Что об этом известно на данный момент

    Руководитель спортивной дирекции «Первого канала» Василий Конов в начале дня выдал довольно любопытный инсайд. По информации Конова, открытие стадиона будет отложено из-за неудовлетворительного состояния газона на арене. Конов подчеркнул: «Поле, говорят, еще хуже, чем в Туле. Перенос матча «Динамо» – «Спартак» может стать еще и болезненным с финансовой точки зрения – планировалось мощное открытие стадиона, гости, артисты, подарки – это все серьезные деньги. Именно это сейчас является главным аргументом, что переносить матч нельзя и играть нужно только там, пусть и ценой газона». Но, кажется, даже эта причина не устроила комиссию РПЛ.

    По официальному заявлению лиги, газон не соответствует даже минимальным требуемым нормам. Во-первых, диагностирована высокая влажность. Во-вторых, корневая система не сформирована до конца. В-третьих, отсутствует прошивка газона. В-четвертых, травяной покров сформирован только на 65-70% поля. В-пятых, прочность дернины не соответствует минимальным показателям.

    На данный момент ясно одно: дерби «Динамо» – «Спартак» перенесено на нейтральный стадион. Но пока не очень понятно, куда. Есть несколько вариантов: «Лужники», «Арена Химки». Последний вариант кажется наиболее вероятным. Стадион заявлен основным в этом сезоне для «Динамо». Кроме того, чтобы перенести матч в «Лужники», нужно, чтобы комиссия выявила какие-то недостатки газона в Химках.

    Проведению московского дерби не сможет помешать и матч «Химки» – «Сибирь» в этот же день (10 марта). По информации Конова, ФНЛ может пододвинуться на нейтральное поле ради игры такого масштаба. Хотя генеральный директор «Химок» Василий Иванов уже сообщил: «К нам не обращалось «Динамо» с просьбой сыграть на нашем стадионе. 10 марта мы играем с «Сибирью» на «Арене Химки» и планируем проводить свой матч там. Что касается возможной просьбы «Динамо» о нашем переезде в этот день на стадион «Родина», там 100% нельзя играть. Эта арена не готова, там снег лежит».

    Еще одна проблема. У «Химок» есть заявка на проведение игры на «Арене Химки», а у «Динамо» – нет. Ожидаем обсуждение между двумя командами.

    ***

    РПЛ возобновилась достаточно бодро и весело: со скандалов и комичных моментов. Сначала в Красноярске (внезапно!) обнаружили Универсиаду, запланированную еще пять лет назад, и перенесли игру «Енисея» в Сочи. Потом лига исследовала огород на стадионе в Туле: в итоге матч между «Арсеналом» и ЦСКА болельщики будут смотреть в Грозном. Теперь – «Динамо» и сказочный фейл перед московским дерби.

    Да здравствует российский футбол.

    Материалы по теме:

    Российский футбол не дно. Дно – то, как его организовывают

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Спартак»
    Рейтинг: 4 Голосов: 12
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    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      -DangerFoX- 1 марта 2019, 12:37

      привет от генералов?))))

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 1 марта 2019, 11:39

      Открывать стадион ранней весной в России верх глупости, для укрепления газона необходимы хотя бы несколько более тёплых месяцев, то есть не ранее мая или июня можно открывать, а лучше август и позже. Попытки открыть сейчас от недоумия в этих вопросах руководства. Консультировался у агрономов.

      0
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      ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем > Егор Велунов 3 марта 2019, 21:08

      Это от жадности.А ум и жадность как небо и земля

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 марта 2019, 09:35

      зассал спартачек играть матч открытия вот и все

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 28 февраля 2019, 23:16

      Ценой универсиады готовы обосраться, но местная команда будет играть в другом городе и по барабану. Как же у нас любят лизать задницу всему миру ради проведения международных соревнованиях, при этом показав фигу нам самим. Вот такая Россия матушка, всегда все через одно место.

      4
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      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > Nesterenko 1 марта 2019, 13:14

      достаточно было при составлении календаря поменять местами матч в Ростове и Красноярске.. и все

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > justozavr 2 марта 2019, 00:51

      Ну это болельщикам все очень просто, логически просто подумал перед составлением календаря и составил и по-человечески. Но почему то в РПЛ это всегда делают через одно место. И в очередной раз подтверждается то, что либо у нас в стране большая часть руководителей некомпетентны или помощники у этих руководителей такие глупые.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 28 февраля 2019, 23:04

      ну давайте про бакланов по гыгыкайте

      1
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      Рейтинг: +128

      За_чистый_футбол 28 февраля 2019, 22:18

      Очкануло мясо! Играло бы Динамо не с лавочниками - газон был бы в норме!

      4
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 28 февраля 2019, 22:04

      10 лет пытались Динамо убить! И вдруг полный стадион и пипец лавочникам! Фигня - нашли выход -газон хреновый!

      5
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      Рейтинг: +4934

      polt 28 февраля 2019, 21:42

      Да здравствует российский футбол.

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 28 февраля 2019, 21:41

      1,5млрд-хуйня какая. Что это деньги для Москвы? Чиновникам надо же на что-то жить...

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 28 февраля 2019, 20:39

      щас ВТБ ещё на 0,5 млрд $ раскрутят на устранению недоделок...распил опять?

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