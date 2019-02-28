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    Российский футбол не дно. Дно – то, как его организовывают


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    Голосов: 14
    28.02.2019 10:17
    Тлен и отчаяние.

    В начале декабря я пошел на кубковый матч «Локомотив» – «Рубин» и увидел главный ужас российского футбола этого десятилетия. В первом тайме во вполне безобидной ситуации сломался защитник хозяев Борис Ротенберг (на следующий день после игры пресс-служба «Локо» сообщила о травме «крестов» Ротенберга). Чуть позже после этого эпизода поле из-за травмы покинул Подберезкин. На всякий случай: игра проходила при минус 8 градусах.

    Травма Ротенберга – яркий пример того, что бывает, когда профессиональные футболисты, переносящие достаточно тяжелые нагрузки круглый год, выходят на поле при отвратительных погодных условиях. Но, кажется, составители календаря не следят за этим. Только за последние полгода произошли два случая, подчеркивающие непрофессионализм организаторов:

    1. «Енисей» – «Ахмат», 1 декабря 2018 года. Люди, отвечающие за проведение этой игры, долго спорили, стоит ли отменять матч, когда за окном почти минус 14 градусов. В итоге встреча все же состоялась. Хотя все эти споры пресекаются, если загуглить среднюю температуру Красноярска и наткнуться на промежуток от -11 до -18.

    2. «Енисей» – «Ростов», 3 марта 2019 года. Хорошо, что почти за месяц (11 февраля) до матча было ясно, что игра пройдет на нейтральном стадионе в Сочи – во всем виновата красноярская Универсиада. Но о том, что город принимает большие соревнования, все узнали в ноябре 2013-го, и можно было бы как-то подкорректировать расписание, чтобы обойтись без всяких переносов.

    В связи с этим возникает пара вопросов.

    Во-первых, почему РПЛ и РФС позволяют футболистам играть в футбол в таких условиях? Дело же может закончиться ситуацией Ротенберга.

    Во-вторых, почему нельзя заранее продумать ситуацию с переносами матчей на нейтральные поля и не метаться с мыслью «отменить игру или нет?» за час до ее начала?

    В-третьих, действительно ли плоха система «весна-осень» на фоне всего этого? Если мы хотим, чтобы наша лига была максимально близка к чемпионатам, играющим по обратной системе, то нужно соответствовать им (хотя бы стараться) во всем. В том числе и в создании условий для проведения матчей.

    В-четвертых, как долго составляется календарь РПЛ на сезон? Исходя из переносов по абсолютно смешным причинам: 10-15 минут.

    Некоторые команды тоже виноваты

    Пример клуба, который хорошо подготовился к возобновлению сезона – «Урал». Вчера он выложил фотографию газона на обновленном стадионе. Шикарно, учитывая климатический пояс, в котором находится Екатеринбург.

    Показатель того, насколько команда забила на состояние газона – «Арсенал». В первом официальном матче весны Тула готовилась принимать ЦСКА, одного из лидеров РПЛ. За неделю до матча в интернете появились фотографии газона на стадионе «Арсенала» – он чем-то напоминал грядку с картофелем на вашей даче, хотя выглядел гораздо хуже.

    Еще три позорных момента, связанные с этой ситуацией: а) Болельщики ЦСКА раскупили билеты на гостевой матч с «Арсеналом». После переноса матча в Грозный клубу пришлось вернуть фанатам деньги, потраченные на «выезд»; б) Матч перенесли в Грозный, хотя еще одним вариантом была, прости господи, Тюмень; в) РПЛ сообщила, что «Арсенал» запустил систему подогрева поля на 12 дней позже установленного срока. Кроме того, клуб дико засуетился с приведением газона в нормальный вид, когда поползли слухи о переносе матча, но так и не смог довести его до нормального состояния.

    ***

    Казалось бы, после чемпионата мира мы должны забыть о временах, когда болельщики жалуются на неудобное расписание матчей, а клубы – на плохую погоду. Ведь летом мы получили мощный футбольный и эмоциональный всплеск. Но нет: ужас только продолжается. Все эти проблемы с календарем и условиями лишь опускают нас на землю и увеличивают расстояние до ведущих европейских лиг.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Енисей»
    Рейтинг: 3 Голосов: 14
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    Комментарии30
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    • ...
      Рейтинг: +313

      Aдeнн 6 августа 2019, 16:29

      на льду

      22
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Aдeнн > Aдeнн 6 августа 2019, 16:29

      это не игра

      22
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Aдeнн > Aдeнн 6 августа 2019, 16:29

      садомазо

      22
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Aдeнн > Aдeнн 6 августа 2019, 16:29

      спирт

      22
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Aдeнн > Aдeнн 6 августа 2019, 16:29

      наливал

      22
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Aдeнн > Aдeнн 6 августа 2019, 16:30

      болелам

      22
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Aдeнн > Aдeнн 6 августа 2019, 16:30

      тоже наливать

      21
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Aдeнн > Aдeнн 6 августа 2019, 16:30

      фанам до

      22
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Aдeнн > Aдeнн 6 августа 2019, 16:30

      упаду

      22
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      Aдeнн 6 августа 2019, 16:25

      pbvf

      22
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Aдeнн > Aдeнн 6 августа 2019, 16:25

      зима

      22
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Aдeнн > Aдeнн 6 августа 2019, 16:25

      всем

      22
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      ...
      Рейтинг: +313

      Aдeнн > Aдeнн 6 августа 2019, 16:25

      скамейке

      22
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      ФЛОКИ76 2 марта 2019, 19:54

      Поля и так не важные так еще концерты проводят а потом ума дать не могут, как же востановить

      1
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      Рейтинг: +6945

      mamba9090909 1 марта 2019, 16:07

      Осень - весна, весна - осень, сколько криков, а разница то какая? Ну начинают второй круг (осень - весна) 1 марта, а первый круг (весна - осень) начинали 9 - 12 марта. Заканчивали первый круг (осень весна) 8 - 10 декабря, а 30 тур весна осень заканчивали 28.11 - 2.12. Большая разница? Стадионы надо строить хорошие. Думать о футболе страны, а не о собственной кубышке.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 марта 2019, 14:59

      Как матч с ЦСКА, так грядка. А Зенит в декабре не на картофельном поле играл?

      1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 1 марта 2019, 10:44

      пусть будет осень-весна ( хотя я против), но можно же спланировать так календарь, что бы команды играли ноябрь, декабрь, март на юге России, в Питере на крытом стадионе, ну или на крайний случай в Москве. Бездари.

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 1 марта 2019, 02:31

      А причём здесь российский футбол и отдельные косяки клубов?
      Такие огороды и в АПЛ можно встретить, и что АПЛ теперь дно? Просто АПЛ крайне жёстко наказывает за такое и заставляют приводить поле в порядок, хоть искусственный газон стелите за день до матча, но вопрос решайте.
      Российский футбол был дном, когда радовались ничье Реала и Локо и победами над клубами третьего эшелона в ЛЕ.
      Сейчас в РПЛ всё в какую-то условно положительную сторону всё движется, просто надо поставить достаточно жёсткие критерии, по которым команда может туда попасть.

      Я соглашусь, очень круто, если молодые пацаны, типа ФК Чертаново, попали в РПЛ, ни кола, ни двора, стадион на три калеки и т.д., респекс и уважуха им, это вам не стулом по лицу чинушам бить! НО если клуб попал в РПЛ, пусть РФС возьмёт на себя обязательство, либо жёстко проинспектировать всё, чтобы не было футбола в огороде, а то мы его с 90-х и нулевых уже насмотрелись. Если же клуб не способен это реализовать, то пусть РФС предложит футбольным функционерам, пусть команде найдут соответствующих инвесторов, чтобы это было так, что РФС был заинтересован выходу команде и решению её проблем.

      И вот только тогда, действительно если такое продолжит возникать, можно сказать, что российский футбол дно из-за организаторов.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 28 февраля 2019, 19:28

      Так как Дюков заявил, что про "весна-осень" надо принимать решение взвешено, опросив всех - можно предположить, что ничего не поменяется. Никто, кроме 3-4 клубов и ранее не хотел играть "осень-весна", так как любому специалисту понятно, что не синхронизация с Европой улучшает игру, а собственное удобство. Поэтому ждут нас новые порванные "кресты", будьте уверены!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 28 февраля 2019, 18:30

      Раньше играли на более хужших полях и получали гораздо меньшие деньги, а теперь футболисты-миллионеры не могут играть на таких полях и на болельщиков всем посрать...

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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 28 февраля 2019, 14:24

      Во Всём Опять Виновато Бабло...

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