Российский футбол не дно. Дно – то, как его организовывают

Тлен и отчаяние.

В начале декабря я пошел на кубковый матч «Локомотив» – «Рубин» и увидел главный ужас российского футбола этого десятилетия. В первом тайме во вполне безобидной ситуации сломался защитник хозяев Борис Ротенберг (на следующий день после игры пресс-служба «Локо» сообщила о травме «крестов» Ротенберга). Чуть позже после этого эпизода поле из-за травмы покинул Подберезкин. На всякий случай: игра проходила при минус 8 градусах.

Травма Ротенберга – яркий пример того, что бывает, когда профессиональные футболисты, переносящие достаточно тяжелые нагрузки круглый год, выходят на поле при отвратительных погодных условиях. Но, кажется, составители календаря не следят за этим. Только за последние полгода произошли два случая, подчеркивающие непрофессионализм организаторов:

1. «Енисей» – «Ахмат», 1 декабря 2018 года. Люди, отвечающие за проведение этой игры, долго спорили, стоит ли отменять матч, когда за окном почти минус 14 градусов. В итоге встреча все же состоялась. Хотя все эти споры пресекаются, если загуглить среднюю температуру Красноярска и наткнуться на промежуток от -11 до -18.

2. «Енисей» – «Ростов», 3 марта 2019 года. Хорошо, что почти за месяц (11 февраля) до матча было ясно, что игра пройдет на нейтральном стадионе в Сочи – во всем виновата красноярская Универсиада. Но о том, что город принимает большие соревнования, все узнали в ноябре 2013-го, и можно было бы как-то подкорректировать расписание, чтобы обойтись без всяких переносов.

В связи с этим возникает пара вопросов.

Во-первых, почему РПЛ и РФС позволяют футболистам играть в футбол в таких условиях? Дело же может закончиться ситуацией Ротенберга.

Во-вторых, почему нельзя заранее продумать ситуацию с переносами матчей на нейтральные поля и не метаться с мыслью «отменить игру или нет?» за час до ее начала?

В-третьих, действительно ли плоха система «весна-осень» на фоне всего этого? Если мы хотим, чтобы наша лига была максимально близка к чемпионатам, играющим по обратной системе, то нужно соответствовать им (хотя бы стараться) во всем. В том числе и в создании условий для проведения матчей.

В-четвертых, как долго составляется календарь РПЛ на сезон? Исходя из переносов по абсолютно смешным причинам: 10-15 минут.

Некоторые команды тоже виноваты

Пример клуба, который хорошо подготовился к возобновлению сезона – «Урал». Вчера он выложил фотографию газона на обновленном стадионе. Шикарно, учитывая климатический пояс, в котором находится Екатеринбург.

twit text — ФК Урал (@FCURAL) 27 февраля 2019 г.

Показатель того, насколько команда забила на состояние газона – «Арсенал». В первом официальном матче весны Тула готовилась принимать ЦСКА, одного из лидеров РПЛ. За неделю до матча в интернете появились фотографии газона на стадионе «Арсенала» – он чем-то напоминал грядку с картофелем на вашей даче, хотя выглядел гораздо хуже.

twit text — Злой Пряник (@tulahools) 25 февраля 2019 г.

Еще три позорных момента, связанные с этой ситуацией: а) Болельщики ЦСКА раскупили билеты на гостевой матч с «Арсеналом». После переноса матча в Грозный клубу пришлось вернуть фанатам деньги, потраченные на «выезд»; б) Матч перенесли в Грозный, хотя еще одним вариантом была, прости господи, Тюмень; в) РПЛ сообщила, что «Арсенал» запустил систему подогрева поля на 12 дней позже установленного срока. Кроме того, клуб дико засуетился с приведением газона в нормальный вид, когда поползли слухи о переносе матча, но так и не смог довести его до нормального состояния.

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Казалось бы, после чемпионата мира мы должны забыть о временах, когда болельщики жалуются на неудобное расписание матчей, а клубы – на плохую погоду. Ведь летом мы получили мощный футбольный и эмоциональный всплеск. Но нет: ужас только продолжается. Все эти проблемы с календарем и условиями лишь опускают нас на землю и увеличивают расстояние до ведущих европейских лиг.

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