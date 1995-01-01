Надежда-2019. Один молодой парень разбудит весь русский футбол

Люди, в которых мы верим в новом году.

В прошлом году все это было свежо, но кратковременно. Вспоминайте свои эмоции. Шесть матчей сборной России без побед – мы сердились, чудо-чемпионат мира – мы восторгались и благодарили, солидные победы над турками в Лиге наций – мы уже не удивлялись, а решающее поражение от шведов после разгрома от немцев – и мы будто бы вернулись в самое начало года.

По сути, все позитивное, что происходило с русским футболом в 2018-м – бессистемные одноразовые вспышки. Эмоциональный ЧМ, две победы ЦСКА над «Реалом», успех «Краснодара» в игре с «Севильей», семь голов «Спартака» «Вильярреалу» и «Рейнджерс». А системности как не было, так и нет: весной в еврокубках не было никаких чудес, мы зажгли на ЧМ, но не выполнили задачу в ЛН, Лига чемпионов в итоге провалена полностью. Расстраиваться особо нечему, но рывка не получилось.

Наивно предполагать, что один парень сможет изменить все. Но всколыхнуть наш футбол сразу по нескольким направлениям ему по силам.

«Краснодар», наконец-то, что-то выиграет

Магомед-Шапи Сулейманов еще до совершеннолетия поставил рекорд всей России, забив самый «юный» гол в еврокубках – датскому «Люнгбю» он заколотил в возрасте 17 лет и 224 дней. Сейчас Сулейманову уже 19, он пока еще не закрепился в основе «Краснодара», но зато обладает дичайшей эффективностью в этом сезоне – забивает в среднем раз в тайм. В РПЛ же он ни разу не выходил в основе, но уже настрелял пять мячей.

«Краснодар» – главный преследователь «Зенита» в чемпионской гонке. В футбол он играет интереснее, нравится очень многим, команда сыгранная, изящная, цветущая, в общем, идеальные народные любимцы в борьбе против денежного фаворита. Только проблема – любимый многими «Краснодар» лишь раз добирался до медалей, но трофеев не брал вообще. До чемпионской гонки недотягивал, а в финале Кубка несколько лет назад не хватало одного лишь касания. Примерно того, которым пользуется Шапи. В тех матчах, где он забил шесть голов (включая игру ЛЕ), Сулейманов нанес девять ударов. Убийца.

Им не хватало того, кто может поставить точку или переломить игру. Теперь такой футболист есть. Им не хватало титула для того, чтобы показать, какая модель управления клубом действительно может быть сверхэффективной. Теперь есть футболист, которому по силам его завоевать парой касаний.

В сборной одним суперталантом станет больше

Журналисты все так же будут спрашивать о Чалове, Станислав Черчесов будет снова пожимать плечами и выводить теории. Конечно, у главного тренера сборной России есть свой план, который блистательно сработал на ЧМ. Только стране нужны новые герои – те, которые будут счастливы вызову в национальную команду и увидят еще один суперстимул для дальнейшего роста. Героем никогда не стать 33-летнему бразильцу, а вот на таких парней, как Чалов, будут надеяться и будут ходить. Просто еще и потому что сейчас армеец сильнее всех, кого можно натурализовать в наших условиях, а перспективнее – так вообще в разы.

Те же слова стоит отнести и к Сулейманову. Едва ли они с Чаловым разорвали бы Германию и Швецию, учитывая, что мяча наши форварды вообще касались редко, но такой опыт парням совсем не помешал бы. Уж от Ари и Заболотного точно никто яркого перформанса не ждал. А потребность в новом Сычеве просто очевидна.

Про лимит перестанут нудить

Градус обсуждения «лимитчиков» все еще настолько высок, что задумываешься, уж не первоклассная ли это афера. А ведь на самом деле – лимит несколько лет назад ужесточили, все его ругают еще больше, а про развитие футбольных школ, повышение зарплат детским тренерам, эффективный поиск талантов по стране – можно и помолчать. Это ж ведь как-то очень мудрено, зачем заморачиваться, когда есть одна всем понятная проблема – лимит. О ней и будем дальше ныть.

В «Краснодаре» ныть не стали – еще не хватало. Но Сергея Галицкого мало кто услышал:

«Мы рассуждаем о том, почему у нас не появляются сильные российские игроки, однако ищем выход из ситуации совсем не там. Вся проблема в детских и юношеских спортивных школах. Если мы не будем грамотно готовить ребят с 6 до 12 лет, то никакой лимит нам не поможет. Убежден, что РФС и Министерство спорта обязаны обратить самое пристальное внимание именно на это направление».

Потом они продолжили много и долго работать. И вот, пожалуйста: пять голов у Шапи, на один меньше у Игнатьева, в основе заиграл голкипер Сафонов, несколько матчей провел Жигулев, подтянуты к главной команде Голубев и Уткин, еще несколько интересных парней – на подходе. Газинский, хоть и не воспитанник, зато пример крутого скаутинга – вытащили парня из ФНЛ, а он дорос до капитана сборной России.

Лимит – зло, и все такое. Но пока многие пересчитывают чужие деньги, кто-то просто много и долго работает. Сулейманов – тот, для кого слово «лимит» – настоящее оскорбление. И он обязан это доказать.

Надежды на завоевание Европы будут выше

Многие поверили в то, что у нас крутая молодежь, когда наша сборная U-21 рубилась с Австрией, и прокляли главного тренера, который «упустил талантливое поколение». Между тем, состав и так был сильно переоценен – просто в нашем чемпионате стало мало качественных легионеров, а на смену им пришли ребята из академий и аренд. Кто-то из них выиграл у «Реала», но кто-то и проиграл «Рапиду». Они часто играют в основе наших топ-клубов вынужденно, поэтому и на слуху у нас. Но на хорошем уровне выглядят лишь единицы.

Крутая молодежь есть, но настоящих талантов, таких как Сулейманов, вообще мизер. Мы радуемся отъезду Головина в Европу, но на его проблемы там смотреть невыносимо больно. Не получится, вернется, мы окончательно разочаруемся в возможности наших играть в европейских топ-чемпионатах. Шапи, мы очень верим. Нельзя, чтоб Головин в качестве надежды на покорение Европы, был у нас столь одинок.

Почему Сулейманов, а не Чалов, Игнатьев, Обляков, Ахметов или Коновалов? Сейчас только у Шапи есть совокупность тех качеств, которых так недостает нашим молодым игрокам – дерзости, наглости, спортивной злости в дополнение к неплохому дриблингу, хорошей игре в пас и умению быстро принимать решения. Tuttomercatoweb называет его «маленьким Аршавиным». Конечно, это аванс. Но потенциал у Шапи мощнейший, инстинкт убийцы прокачивается вполне успешно, а главное – характер уже есть.

Вероятно, это тот парень, которого в нашей стране так долго ждали.

Самый эффективный игрок РПЛ. Он играет по 17 минут и постоянно забивает