Что новый президент РФС думает о главных темах русского футбола: лимит, деньги, пиво

Сейчас узнаем, какое будущее нас ждет.

Александр Дюков – новый глава РФС. За время работы в «Зените» он раздал немало интервью, где высказывался по различным вопросам устройства российского футбола.

Если коротко:

Дюков – давний противник лимита;

Он против сокращения клубов в Премьер-лиге;

Поддерживал идею объединенных чемпионатов по Европе;

Выступает за систему «осень-весна»;

Считает, что у российских топ-клубов должны быть большие бюджеты;

Высказывается против больших зарплат;

Соглашается с тем, что нужно отменить запрет на продажу пива на стадионах.

Основные цитаты – ниже:

После того, как Дюков был назначен на пост президента «Зенита», он признался, что ему пришлось убить в себе болельщика. И привел культурную аналогию:

«Вы приходите в театр, занимаете место в зрительном зале, усаживаетесь в кресло, готовитесь развернуть шоколадку и насладиться искусством. У вас есть возможность поаплодировать и поблагодарить артистов за представление, которое они вам покажут. Но есть возможность и освистать их. Это ваше право. Вы – зритель, и вы отдыхаете. А тут, продолжая аналогию, вас как будто извлекают из зрительского кресла и помещают на сцену. Или, скажем, в оркестровую яму или в кабинет администрации театра. И, соответственно, уже именно вы несете ответственность за зрелище»

Тогда же он высказывался против сокращения клубов в Премьер-лиге.

«Не стоит сокращать количество клубов в премьер-лиге. И так наши команды проводят в среднем за сезон меньше игр, чем клубы ведущих европейских лиг. Я бы все-таки пошел по пути повышения уровня коммерциализации футбола и привлечения большего числа серьезных спонсоров, не требующих мгновенного возврата инвестиций и умеющих ждать»

Андрей Аршавин в России был идолом, но Дюков – за профессионализм. Когда поползли слухи о том, что Аршавин объявит забастовку из-за того, что его не продают из «Зенита», Дюков ответил:

«В этом случае, наверное, его карьера игрока закончится».

В 2010 году Дюкова спросили о лимите на легионеров. Он озвучил позицию клуба:

«Мы принципиально против лимита, поскольку считаем, что только здоровая конкуренция позволит российским клубам быть конкурентоспособными на международной арене. Если и создавать для кого-то тепличные условия, то только для детей, стариков и инвалидов. Наши футболисты в этом не нуждаются — по своему потенциалу они не уступают игрокам других стран»

Через пару лет его мнение не изменилось:

«Не понимаю, почему мы специально ставим свои клубы в более тяжелое положение по сравнению с соперниками из Европы. Я все понимал бы, будь мы настолько сильны в футболе, что обыгрывали бы всех под ноль и со скуки решили бы сами усложнить себе задачу, придумав нечто вроде нынешнего лимита. Или, к примеру, игру на одной ноге – чтобы добавить интриги. Но в сегодняшней ситуации зачем загонять самих себя в угол?»

Перед переходом на систему «осень-весна» Дюков высказывался однозначно в ее пользу.

«Если мы считаем наш футбол частью европейского футбола, если мы хотим, чтобы наши клубы успешно выступали в Европе, чтобы уровень чемпионата был достаточно высоким, нам нужно конкурировать с Европой и синхронизировать календари. Нужно играть тренироваться тогда, когда играют и тренируются наши соперники, коли уж мы привязаны к тому графику, который формируется пока что под основные европейские чемпионаты. На мой взгляд, другого просто не дано»

Он знает, какие бюджеты должны быть у топ-клубов из России, чтобы конкурировать в Европе.

«Бюджеты, по крайней мере, пятерки российских топ-клубов должны составлять 150-200 миллионов евро. Только в этом случае наши успехи в Европе будут не эпизодическими, а регулярными»

Любопытно высказался Дюков о приглашении Виллаш-Боаша в «Зенит» и его возрасте:

«Если вы намекаете, что «Зениту» нужен мужик с дубиной, это не так. Никому не нужен хмурый дядька с дубиной. Иногда молодость — это не недостаток, а преимущество»

Он положительно высказывался о создании Объединенного чемпионата России и Украины и считал, что таких новых лиг должно быть несколько.

«Важная вещь для развития европейского футбола — это консолидация и объединение нескольких чемпионатов в лигу. Условно говоря, балканскую, скандинавскую, бельгийско-голландскую. Это позволит чемпионатам повысить коммерческий потенциал, интерес к ним будет выше, это будут другие деньги и другой соревновательный уровень. Лучше иметь десять-двенадцать конкурентных, равных лиг. Сейчас получается, что у нас команд в Европе много, а что-то выиграть реально могут максимум десять клубов»

Дюков также предлагает разрешить продавать пиво на стадионах, об этом он рассказывал три года назад.

«Просим поддержать предложение снять запрет на продажу слабоалкогольного пива. Сейчас футбольный матч – это развлечение, как поход в кино, на концерт, а там подобные напитки являются одной из составных частей»

Встал на защиту Юрия Жиркова после грубых слов депутата (после вылета из Кубка конфедераций).

«Подобная форма критики игроков недопустима! Очевидно, что такие комментарии провоцируют травлю. Жирков на Кубке конфедераций был одним из самых полезных футболистов сборной. А эти две желтые карточки были игровыми и нельзя сказать, что он действовал умышленно грубо. Конечно, есть очевидные проблемы в игре, но мы все должны помогать команде, а не устраивать истерику по поводу отдельных ошибок. Юрий и Игорь (Акинфеев) – большие мастера, и я хотел бы публично их поддержать и высказать свое уважение»

И еще несколько слов о подготовке молодых футболистов.

«Надо системно работать над повышением среднего уровня всех наших школ и академий через развитие материальной базы, повышение квалификации тренеров, совершенствование методик и повышение эффективности системы соревнований. Нужны совсем другие коммуникации между всеми субъектами футбола, позволяющие обмениваться информацией, идеями, лучшей практикой. Нужна справедливая и эффективная система перехода молодых игроков из клуба в клуб, способствующая развитию футболистов. Нам всем почему-то кажется, что есть 5-6 академий хорошо известных всем российских клубов и что именно эти клубы и их академии в одиночку должны, даже обязаны, подготовить высококлассных игроков для нашей сборной. У них есть финансирование, и, значит, больше ничего не нужно. Это иллюзия. В этом сложном процессе подготовки должна участвовать вся футбольная пирамида – все школы, все академии, все клубы и ПФЛ и ФНЛ»

Дюков также выступает против завышенных зарплат.

«Завышенные зарплаты – зло для наших игроков. Де-факто они изолируют наш футбол, закрывает для многих российских игроков чемпионаты других стран. Если говорить о футбольной Европе, то это связанная, единая система. Молодой футболист, например, из Центральной Европы выбирает клуб, чемпионат в другой части континента, думая о том, как вырасти в игровом плане. А деньги – это уже следствие. У наших футболистов тоже должна быть возможность развиваться не только в российских клубах»

Использованы цитаты изданий «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», «Спортбокс», ТАСС.

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