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    Дюков стал президентом РФС. Что о нем известно?


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    Голосов: 14
    22.02.2019 12:40
    Он выучил итальянский из-за Спаллетти и выступал против лимита.

    Александр Дюков – новый президент РФС, теперь это официально. «Бомбардир» рассказывает о человеке, который станет новой главой российского футбола.

    Дюков пришел в «Зенит» из «Газпрома»

    До «Зенита» жизнь Дюкова была мало связана с футболом: он занимал высшие руководящие посты в нескольких компаниях нефтегазовой отрасли, а в 2006 году был назначен президентом «Газпром Нефть», которой фактически принадлежит контрольный пакет акций петербургского клуба.

    Дюков никуда не уходил из «Газпром Нефти»: уже более 10 лет он продолжает занимать пост председателя правления компании несмотря на работу в «Зените».

    Дюков пригласил Спаллетти и на спор выучил итальянский

    Одной из первых задач Дюкова во главе президента «Зенита» стал поиск нового главного тренера после ухода Адвоката. Дюков пригласил Спаллетти и пообещал, что начнет учить итальянский язык, если клуб выиграет чемпионат России.

    Сдержать обещание пришлось уже в 2010 году: «Зенит» второй раз в российской истории стал чемпионом, а Дюков записался на курсы итальянского языка.

    Дюков покинул пост президента «Зенита» после провала Луческу

    Провал румынского тренера в Санкт-Петербурге спровоцировал сразу несколько кадровых решений в руководстве клуба, и наиболее заметным из них стало изменение должностей Александра Дюкова и Максима Митрофанова, которые играли большую роль в клубе со времен победы в Кубке УЕФА.

    Решение о назначении Манчини принимал уже Сергей Фурсенко: тогда еще в клубе была полная уверенность, что хуже чем с Луческу быть не может.

    Дюков – противник лимита на легионеров

    Находясь на посту президента «Зенита», Дюков не раз критиковал действующий лимит на легионеров. «Отмена [лимита на легионеров] не сделает сборную слабой и не помешает отечественным игрокам развиваться, скорее наоборот», – заявлял Дюков всего год назад.

    При этом Дюков не видит необходимости в полумерах, выступая за полный отказ от ограничений на количество легионеров в заявке. Вместо этого он предлагает сконцентрировать внимание на системном развитии детско-юношеского спорта.

    Дюков позвал в «Зенит» Хавьера Рибалту

    Приход Хавьера Рибалты в «Зенит» называют одним из главных трансферов летнего межсезонья. До «Зенита» испанский специалист работал в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед»: именно его считают человеком, который позволил туринскому клубу солидно заработать на трансфере Поля Погба.

    Оценивать работу Рибалты в «Зените» пока еще слишком рано, но достоверно известно, что именно Дюков больше других желал видеть испанца в Петербурге.

    Дюков уже работает в РФС

    С 2016 года Дюков отвечает за развитие футбола в России, являясь председателем одноименного комитета. Именно его подразделение работает над внедрением «Стратегии 2030»: долгосрочной программы РФС, направленной на повышение конкурентоспособности российской лиги и сборной.

    В этом документе содержатся такие предложения как изменение формата лимита на легионеров на «10+15» и временное сокращение количества клубов РПЛ. «Стратегия 2030» также преполагает поддержку клубов, получивших новые стадионы после чемпионата мира.

    Дюков поддерживал Мутко на выборах президента РФС

    Несовпадение позиции по лимиту на легионеров не повлияло на отношение Дюкова к Виталию Мутко, который также несколькими годами ранее прошел путь от президента «Зенита» к президенту РФС.

    «Мутко – замечательный кандидат на пост президента РФС. Он знает футбол, много сделал для футбола», – так Дюков описывал своего возможного предшественника в 2015 году.

    Дюков – человек с «аппаратным весом»

    Такое мнение высказал известный комментатор Кирилл Набутов, хорошо знающий санкт-петербургский клуб. «В стране все решается методом персонального управления. Дюков же через Миллера или Мутко спокойно может дойти до первого лица государства», – считает журналист.

    Сомневается Набутов и в том, что Дюков будет самостоятельно принимать футбольные решения: «Насколько реально совмещать должности руководителя такой огромной компании, как «Газпром-Нефть», и быть стопроцентно занятым футбольными делами? Я думаю, что в любом случае за всем этим стоит Мутко».

    «Газпром» спонсирует европейский футбол: зачем, как и сколько

    У «Зенита» классное предматчевое шоу. Но можно лучше

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 14
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +63

      vasily2591 23 февраля 2019, 14:27

      Очередное "мутко", прости Господи...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 февраля 2019, 19:28

      ГазПром наше всё!!! Дорогу господину Дюкову.

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 14:42

      Дюков - это хорошо.
      Зенит - чемпион и не липовый.
      Свободу Александру Кокорину!

      -1
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      Рейтинг: +195

      Игорь1980 > gosproektikabinet 22 февраля 2019, 17:54

      Согласен! У Галицкого компанию отжали чтоб он с Краснодаром не смог стать чемпионом, а он борется и не сдаётся!!! Молодец мужик!!! Хоть кто то в этой стране играет по правилам и побеждает!!!

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > prezent2017 22 февраля 2019, 21:09

      Если бы эта была шуткой, то эта была бы смешной шуткой. Но ты ведь сам веришь в свои слова, и это не смешно...

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 22 февраля 2019, 13:53

      Не лучше и не хуже других потенциальных кандидатов. Наш футбол, как колея на разбитой проселочной дороге- как ни рули, из колеи машина не вылезет.

      1
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > Супервайзер 22 февраля 2019, 14:00

      Я согласен, это как надеяться что при новом президенте у нас Россия по-другому заживет. Но в целом, раз стал президентом, значит кому-то это нужно, поэтому может быть что-то измениться к лучшему.
      Я лично за отмену лимита.

      1
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > ARTHUR19 22 февраля 2019, 16:30

      Я тоже за отмену лимита. Но какой клуб, кроме Зенита, пользующегося всенародными деньгами, может себе позволить иметь классных игроков из-за бугра при нищем и неплатежеспособном населении, что делает футбол убыточным бизнесом в России?

      0
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      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф 22 февраля 2019, 13:17

      бомжара

      2
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 февраля 2019, 12:47

      Ну вы поняли? да? это последний гвоздь в крышку гроба русского футбола.

      1
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      Рейтинг: +361

      sergan113 20 января 2019, 08:31

      НЕ Дюков мне не нравится, слащавый он какой-то подкрашенный весь, подпудренный, как баба. Одним словом ..

      2
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      Рейтинг: +47

      rochemback 19 января 2019, 20:09

      ЛЧ и ЧМ для наших клубов и для сборной России как полёт в другую галактику,невозможно и никогда.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 18 января 2019, 17:01

      Его бы в кино хорошо Безрукова сыграл, долго премировать не пришлось бы ))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 января 2019, 13:20

      дюк нюкем

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