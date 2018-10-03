«Газпром» спонсирует европейский футбол: зачем, как и сколько

«Шальке» и Лига чемпионов.

С чего все началось

Внедрение «Газпрома» в футбол началось с «Зенита». В 2005 году петербуржский бизнесмен Давид Трактовенко продал полный пакет акций клуба энергетической компании, и «Газпром» стал: а) полноправным владельцем клуба; б) его титульным спонсором.

Через год клуб несколько расширил свое влияние в Европе, подписав партнерское соглашение с «Шальке». По информации Marca, в то время «Газпром» обращался к клубам из английской и испанских лиг с предложениями о сотрудничестве, но всякий раз получал отказ.

Все изменилось ближе к концу первого десятилетия XXI века. Тогда Россия укрепила свое положение на материке за счет продаж газа и нефти. А спонсируемые «Газпромом» команды показывали заметные успехи. Весной 2008-го «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, спустя пару месяцев после этого обыграл «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Европы. «Шальке» же только за четыре года сотрудничества с энергетической компанией один раз выиграл Кубок Германии и дважды завершал сезон Бундеслиги на втором месте в таблице.

«Шальке», Нойер, Путин

Первоначальное сотрудничество компании с Германией началось еще в 2005 году, когда «Газпром» назначил экс-канцлера Герхарда Шредера на должность председателя «Nordstream» − трубопровода на Балканах, соединяющего Россию и Германию.

Влияние России на немецкий рынок увеличивалось. С того момента «Газпром» поставлял около 35% от общего объема газа Германии. Некоторые немецкие политики удивлялись сильной зависимости от России в этом плане. Ровно такая же ситуация обстояла и в футболе.

На момент 2008 года большинство фанатов знали, что «Шальке» заключил с «Газпромом» супервыгодное предложение. Во-первых, за 5,5 первоначальных лет по контракту гельзенкирхенцы получили 125 млн евро. Во-вторых, по прибыли, приходящей от титульного спонсора, «Шальке» выходил на чистое второе место. Клуб уступал только «Баварии», но мюнхенцам тогда прилетали деньги от Telecom и Adidas.

Изначально фанаты боялись, что «Шальке» попадет под резкое влияние «Газпрома». Но компания и клуб выполняли исключительно партнерские обязанности в отношение друг к другу. В 2012 году издание Die Welt попыталось как-то подогреть ситуацию вокруг сотрудничества. На тот момент «Шальке» сотрясали слухи о возможном уходе Мануэля Нойера из команды. Клуб неоднократно предлагал ему улучшенный контракт, обговаривал с ним возможность остаться еще на один сезон. Контракт Нойера с «Шальке» заканчивался летом 2012 году, но уже в апреле 2011-го он объявил о своем уходе из команды.

По данным Die Welt, такое решение голкипера сильно расстроило верхушку «Газпрома». На тот момент Нойер считался если не главным вратарем Германии, то точно одним из самых перспективных. Руководители компании посчитали: уход вратаря сильно повредит имидж клуба и ухудшит результаты. Die Welt сообщало, что Алексей Миллер лично просил Владимира Путина вмешаться в эту ситуацию. Тем не менее от трансфера это не спасло. Летом 2011-го Нойер ушел в «Баварию», а банковский счет «Шальке» пополнился на 18 млн евро.

Зачем «Газпрому» контракт с УЕФА

Первые разговоры на тему сотрудничества «Газпрома» с Лигой чемпионов появились в июне 2012 года. Правда тогда европейские СМИ не очень верили в то, что влиятельная компания захочет тратить огромные деньги на сотрудничество с турниром. Но через месяц после появления в немецкой и английской прессе информации о партнерстве сторон, «Газпром» подписал контракт с УЕФА на три сезона.

Что включало это сотрудничество? Во-первых, реклама на всех матчах Лиги чемпионов. Во-вторых, появления на рекламных баннерах и продукции, связанной с ЛЧ. Вместе с «Газпромом» спонсорами турнира были Ford, Sony, UniCredit, Heineken и MasterCard. В финансовых отчетах Wall Street Journal говорилось: от общего партнерства с этим пулом УЕФА получил около 265 млн евро. The Times несколько конкретизировали сумму, потраченную «Газпромом» на контракт с ассоциацией. По данным издания, за три года контракта «Газпром» заплатил 135 млн евро, плюс – около 20-30 млн евро за срочное оформление соглашения.

Контракт «Газпрома» с УЕФА вызывал резонанс из-за нескольких пунктов.

1. Никто не понимал, каким образом даже важнейший турнир в Европе популяризирует «Газпром». На тот момент у компании были контракты с «Зенитом», «Шальке» и «Челси» (то есть, мелькание в чемпионатах России, Германии, Лиге Европы и Лиги чемпионов). Менеджеры и журналисты не понимали, зачем «Газпрому» нужно еще и тотальное влияние над турниром, где более-менее всегда играют ее команды-партнеры.

2. Многие считали, что за счет соглашения с Лигой чемпионов «Газпром» усиливает влияние в Европе, потому что компанию на самом деле интересует не футбольное развитие, а политический статус России.

3. После заключение сотрудничества между «Газпромом» и ФИФА (оно подразумевает использование логотипа организации в рекламных задачах компании) больше всех возмущались журналисты из китайского издания South China Morning Post. По их мнению, за счет сотрудничества энергетической компании с ФИФА и УЕФА Россия получает доступ к важнейшим политическим лицам, то есть, несколько влияет на политику других стран.

С кем еще сотрудничает «Газпром»

В первую очередь – с «Челси». В июле 2012-го (примерно в то же время, когда был подписан контракт с УЕФА) «Газпром» подписал контракт с лондонским клубом. По условиям, компания обеспечивала здания, принадлежащие лондонцам, электричествам и газом, платила за рекламу на баннерах. Английские СМИ не очень поверили во все эти заявления, поэтому копнули глубже. В ноябре 2012-го Оуэн Гибсон из The Guardian озвучил версию, из-за которого это сотрудничество вообще состоялось.

Во-первых, Гибсон прошерстил медиа вплоть до 2005 года и обнаружил, что в то время владелец «Челси» Роман Абрамович продал компанию «Сибнефть» «Газпрому», что уже говорит о связях функционера с главной энергетической компанией Европы.

Во-вторых, в 2012-м «Челси» подозревали в нарушении правил финансового фейр-плэй, поэтому клубу нужно было срочно увеличить свои доходы. Один из способов – подписание новых рекламных договоров. В тот год лондонцы оформили сотрудничество с «Газпромом», Sauber, Delta и Audi, получили 3 млрд фунтов от продажи телевизионных прав каналам Sky и BT и избежали бана на приобретение новых игроков и прочих санкций. Позднее эта информация от The Guardian никак не подтвердилась, и история осталась без продолжения.

Кажется, меньше всего на протяжении всех этих лет европейская пресса лезет во взаимоотношения «Газпрома» и «Црвены Звезды». Сотрудничество с сербским грандом началось за два года до связей с УЕФА и «Челси». В период с 2007 по 2010 года клуб терзали слухи о скором банкротстве. И в год проведения чемпионата мира в ЮАР «Газпром» разом решил все финансовые проблемы «Црвены». Компания подписала спонсорский контракт с командой на 2,5 млн евро в года (25% от годового бюджета). С одной стороны, сотрудничество объяснялось братскими отношениями с Сербией. С другой стороны, в 2012-м планировалось газопровода «Южный поток».

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К концу 2018-го «Газпром» сотрудничает с лидерами английского, российского, немецкого и сербского чемпионатов. Компания спонсирует главный клубный футбольный турнир планеты. В 2005-м году, когда «Зенит» отдавали «Газпрому», никто и не мог подумать, что компания настолько сильно вольется в футбольную среду. Трудно представить то, что станет с командами и ЛЧ, если в один прекрасный день «Газпром» все же решит оставить футбол.

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