Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дюков – новый президент РФС

    Сегодня прошла конференция РФС, на которой был выбран новый президент организации.

    Им стал генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, который был единственным кандидатом на эту должность.

    Дюкова выбрали единогласно. Срок его полномочий – три года.

    Предыдущим главой РФС был Виталий Мутко, который руководил организацией с сентября 2017 года. В декабре 2017-го он временно отошел от работы.

    19 декабря прошлого года Мутко официально покинул пост президента РФС. До сегодняшнего дня обязанности главы РФС исполнял президент РПЛ Сергей Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2019 12:29
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 февраля 2019, 19:58

      Насрать на бомжей, сам футбол жалко ((

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Алеха32 22 февраля 2019, 15:05

      Строй гараж,чтобы деньги было где хранить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 22 февраля 2019, 14:42

      Дюков человек из Газпрома,,,,по моему всем всё очевидно,,,какой команде это на руку,,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > slavutiq70 22 февраля 2019, 14:57

      Выбирают газпромовских, выбирают, выбирают...
      А всё равно - Зенит НЕ чемпион!
      Получается, что Газпром вкладывает средства в неприбыльные активы. )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > derrik2000 22 февраля 2019, 15:23

      Зенит в ЕК всегда играет с честью, а свин даже а ЛЕ последнее место в группе занял. Позор России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 22 февраля 2019, 14:17

      ...все руководящие посты в России от газа-нефти до спорта заполонили евреи,русские Вы где???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2019, 13:54

      Какие выборы, пишите как есть-НАЗНАЧЕНИЕ президентом РФС
      А. Дюкова. Сначала прошла команда плешивого, что кандидатов кроме
      Дюкова не должно быть и желающих, как бы, не стало. Проверенный
      способ так называемых "выборов" в России и самое главное, плешивый
      уверен, что простой народ не догадывается в этих манипуляциях.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 февраля 2019, 13:03

      Один плешивый у власти 19 лет. Другие из той же банды в Газпроме, Ростехе, Роснанои вообще у всех кормушек. И везде развал и писец. Ну реально населению с каждым годом хуже.
      А тут тоже самое, только в спорте. Хренову тучу лет питерские у руля футбола. И полный развал. Опять же мы страдает от отсутствия хороших перемен в футболе. НО...
      ....питерский болельщик рад этому. Что дюкова поставили. Люди где логика? Как будто теплее получать розгами от знакомого человека))))))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 22 февраля 2019, 12:49

      Верни старую систему (весна-осень)!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 22 февраля 2019, 12:38

      Да хоть Меладзе. Все-равно никто нихрена ничего не делает, просто существует на должности

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11