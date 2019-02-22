Дюков – новый президент РФС

Сегодня прошла конференция РФС, на которой был выбран новый президент организации.

Им стал генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, который был единственным кандидатом на эту должность.

Дюкова выбрали единогласно. Срок его полномочий – три года.

Предыдущим главой РФС был Виталий Мутко, который руководил организацией с сентября 2017 года. В декабре 2017-го он временно отошел от работы.

19 декабря прошлого года Мутко официально покинул пост президента РФС. До сегодняшнего дня обязанности главы РФС исполнял президент РПЛ Сергей Прядкин.