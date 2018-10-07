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    У «Зенита» классное предматчевое шоу. Но можно лучше


    4.2
    Голосов: 12
    07.10.2018 18:25
    Пока нравится не всем.

    «Зенит» обыграл «Краснодар» (2:1), но мы смотрели не на поле. После чемпионата мира ко многим клубам у требовательных болельщиков возникают вопросы по организации предматчевых мероприятий. Мы проанализировали происходящее вокруг стадиона «Санкт-Петербург» и выяснили все про клубные активности, очереди перед входом и реакцию гостевых фанатов.

    Денис Лапшин, корреспондент «Бомбардира»:

    «С приездом на матч все идеально: есть шаттлы от разных станций метро, есть «Новокрестовская» рядом (перед матчем справляется с нагрузкой), а в хорошую погоду все любят гулять через парк от метро «Крестовский остров». Уезжать тяжелее: тут уже сложно задержать людей на стадионе, чтобы они никуда не торопились, поэтому перед «Новокрестовской» образуются очереди. Но я сомневаюсь, что их как-то можно было бы избежать. Зато я бы сказал, что «Зенит» делает одно из лучших предматчевых шоу. Его, конечно, есть куда улучшать, и недовольные тоже находятся, но насколько я знаю, у всех других клубов РПЛ и даже очень многих европейских и близко нет ничего подобного. Поэтому о минусах говорить стоит, но, в первую очередь, я бы отдал респект»

    Ниже – важные моменты, которые мы подчеркнули.

    > Болельщики «Зенита» начали собираться на стадионе заранее. Уже за полтора часа до матча на входе на стадион образовались первые очереди.

    > Первые матчи «Зенита» начинались при полупустых трибунах: многие просто не успевали своевременно пройти билетный контроль и подходили лишь ко второму тайму.

    > «Зенит» уже больше года пытается активно решить эту проблему, устраивая огромный спектр развлечений перед началом матча: от концертов местных групп до кулинарных фестивалей.

    > В этом сезоне, похоже, клуб действительно смог сделать гигантский прогресс в организации матчей. «Зенит» подписал несколько спонсорских контрактов с крупными брендами фастфуд индустрии. В частности, около входа на арену болельщиков ожидают мобильные фургоны от «Бургер Кинг» и Ollis Club. Еще интереснее всякие развлечения. Например, перед игрой «Зенита» и «Краснодара» здесь выступили киберфутболисты.

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    Публикация от text (@angelinabokareva)

    > На стадионе уже традиционно работает большое количество магазинов, фудкортов и точек с аквагримом. Но главным событием на стадионе сегодня стала автограф-сессия Кристиана Нобоа. Травмированный эквадорец продолжает восстанавливаться от травмы, отрабатывая свой контракт на таких встречах с болельщиками: желающих сфотографироваться с футболистом было очень много. Вот и остальные активности.

    > Болельщиков «Краснодара», кажется, этот праздник обошeл стороной. Вход на их трибуну отделeн от большей части стадиона, занимаемой фанатами петербуржского клуба. «Что же всe так по-свински организовано!», — возникает болельщица «Краснодара» с детьми, ищущая способ добраться до палатки с хот догом.

    > Другие краснодарские болельщики остались недовольны тем, что их путь на трибуну лежал через пять лестничных пролетов. Из-за малого количества проданных билетов на гостевую трибуну еe вместимость ограничили, и единственный путь на неe лежал через лестницу.

    > Многие, впрочем, остались в восторге от нового стадиона «Зенита». Болельщик «Краснодара» из Петербурга, приехавший на матч с большим количеством атрибутики «быков», с улыбкой фотографировал каждый этаж питерского стадиона.

    Важно, что фанаты по-прежнему приходят на матчи в большом количестве, а «Зенит» хотя бы старается.

    Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Краснодар»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 8 октября 2018, 10:06

      так и должно быть,футбол в 21 веке это уже что то большее чем просто игра

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2051

      DMитрий 7 октября 2018, 21:59

      Всегда будут довольные и недовольные, тем кому нравится и не нравится, - всем не угодишь. Единственное, чтобы оценивали что-то сделанное не своими руками объективно, а еще лучше, чтобы у этих людей или их представителей, самих было что-то сделано хорошо, т.е. отправная точка. Пока что-то у др. я ничего такого не увидел и не слышал. Сочувствую болельщице Краснодара, - не пожрать хот догов на стадионе большое горе, ведь за этим сюда идут!? Наверное у неё есть дополнительный абонемент на фас фуд на своем стадионе. «Что же всe так по-свински организовано!», — похоже чуть раньше посетила "Открытие Арену", есть с чем сравнить.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 7 октября 2018, 20:22

      Ключевая победа этой осени. Семак - мегамозг!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      somn 7 октября 2018, 18:33

      Зенит с победой!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +453

      тёска 7 октября 2018, 18:28

      С ПОБЕДОЙ ВАС СПОРТСМЕНЫ

      3
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