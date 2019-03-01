Конов: «Открытие стадиона «Динамо» могут перенести на новый сезон»

Задолбала эта тема, какой то дурак объявил что матч будет и тд. основываясь на своих хотелках или непонятно на чём, в итоге будем играть в Химках тему можно закрыть. Единственный вывод какой можно сделать в ВТБ работают дебилы, очень настораживает что это тупарьё будет клубом руководить писал раньше и щас напишу ничего хорошего от эти муд..ов из ВТБ не жду.
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что открытие нового стадиона «Динамо» могут перенести на длительный срок.
Бело-голубые планировали открыть арену 10 марта матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком», но лига запретила клубу проводить игру из-за плохого качества газона.
«С большой долей вероятности, стадион «Динамо» сильно сместит дату открытия. Рассматривается, в том числе, перенос открытия арены на новый сезон.
Кто и как будет компенсировать уже потраченные деньги на открытие 10 марта – вопрос», – написал Конов в телеграме.