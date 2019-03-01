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    Конов: «Открытие стадиона «Динамо» могут перенести на новый сезон»

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что открытие нового стадиона «Динамо» могут перенести на длительный срок.

    Бело-голубые планировали открыть арену 10 марта матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком», но лига запретила клубу проводить игру из-за плохого качества газона.

    «С большой долей вероятности, стадион «Динамо» сильно сместит дату открытия. Рассматривается, в том числе, перенос открытия арены на новый сезон.

    Кто и как будет компенсировать уже потраченные деньги на открытие 10 марта – вопрос», – написал Конов в телеграме.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    01.03.2019 14:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +379

      o33uk 1 марта 2019, 20:48

      Задолбала эта тема, какой то дурак объявил что матч будет и тд. основываясь на своих хотелках или непонятно на чём, в итоге будем играть в Химках тему можно закрыть. Единственный вывод какой можно сделать в ВТБ работают дебилы, очень настораживает что это тупарьё будет клубом руководить писал раньше и щас напишу ничего хорошего от эти муд..ов из ВТБ не жду.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 19:53

      Для всего есть определенные сроки готовности. А у нас кому то не терпится быстрей открыть стадион.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 18:27

      Пусть уже всё доведут до нужной кондиции и открытие стадиона состоится в праздничной атмосфере на качественном газоне.

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 1 марта 2019, 17:35

      Только мне кажется, что я окончательно стал фанатом дурое...ческого Зенита, как Динамо снова тянет к себе. Буду фанатом обеих команд. Ежедневная ржака до упада обеспечена.

      1
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 1 марта 2019, 16:32

      будут сплавлять в ФНЛ, чтобы там открыться. Зассали когда ДМ-болельщики поперли из всех углов, затрахались за 10 лет в Химки ездить и ждать, ждать, ждать.
      Теперь внимание Широковым отвлекают - да хрен с ним верните ДМ в Москву!

      1
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 1 марта 2019, 16:24

      - вы сууууки все равно не угробите ДИНАМО (МОСКВА)!

      3
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 1 марта 2019, 15:07

      так же "качественно" принимали стадионы к ЧМ-18, хорошо, что тогда было лето)

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 марта 2019, 14:33

      Вот и хорошо, можно открытие стадиона начать в новом сезоне
      матчем Динамо-спартак в первых турах чемпионата.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 марта 2019, 14:28

      Что, трибуны уже треснули от излишнего количества песка?

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 марта 2019, 14:26

      да ладно...?

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