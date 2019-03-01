Конов: «Открытие стадиона «Динамо» могут перенести на новый сезон»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что открытие нового стадиона «Динамо» могут перенести на длительный срок.

Бело-голубые планировали открыть арену 10 марта матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком», но лига запретила клубу проводить игру из-за плохого качества газона.

«С большой долей вероятности, стадион «Динамо» сильно сместит дату открытия. Рассматривается, в том числе, перенос открытия арены на новый сезон.

Кто и как будет компенсировать уже потраченные деньги на открытие 10 марта – вопрос», – написал Конов в телеграме.