Топ-клубы получают лишние плюсы.

Когда и как произойдет расширение?

• При любых раскладах все изменения задействуют с сезона-2020/21. 15 из 16 руководителей клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд. Против этого выступил только «Спартак». Федун думает по-другому и давно предлагает сократить лигу до 12 клубов.

• Пока все это ничего не значит – официальное решение не принято. Все вступит в силу, если расширение лиги одобрит исполком РФС. РПЛ вчера просто прорабатывала вариант расширения и опрашивала представителей команд.

• Есть важная оговорка: руководители клубы РПЛ согласны, но с одним пожеланием. «Мы должны быть уверены, что команды, которые увеличат количество, будут готовы с точки зрения инфраструктуры. Должны быть очень четкие критерии для команд ФНЛ. Если такого не будет, то лучше потерпеть», – рассказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

• «СЭ» обратился в пресс-службу РФС. Самое важное из ответа по поводу расширения: вся инициатива исходит от клубов, РФС ждет от РПЛ четкую аргументацию и все документы, количество матчей в любом случае хотят увеличить.

• РПЛ уже представила календарь сезона-2019/20. Его делали по новому алгоритму, который разработала Лаборатория исследований спорта Высшей школы экономики. По такому же алгоритму будут работать и над сезоном с 18 командами – там нужно уместить 34 тура.

• Вопрос календаря – самая важная проблема в истории с расширением. Есть вероятность, что сократят зимнюю паузу. Первая часть чемпионата закончится позже, а возобновляться лига будет уже с середины февраля.

Расширение лиги выгодно топ-клубам

Чем больше команд в лиге, тем сильнее будет разрыв между топ-клубами и всеми остальными. Логично, что на два дополнительных места придут команды слабее тех, кто сейчас играет в РПЛ.

Мы подсчитали очки, которые в этом сезоне набрали первые пять команд РПЛ в матчах с клубами, занявшими 13 – 16 места («Крылья Советов», «Уфа», «Анжи», «Енисей»). Чемпионат по встречам с аутсайдерами выиграл «Краснодар», а ЦСКА потерял больше всех очков.

Даже эти потери совсем не критичны, а общее количество побед на все топ-клубы впечатляет – 32 из 40. Топ-клубы РПЛ выигрывают 80% матчей с аутсайдерами.

«Краснодар» – 22 очка (7 побед, 1 ничья)

«Зенит» – 21 очко (7 побед, 1 поражение)

«Спартак» – 21 очко (7 побед, 1 поражение)

«Локомотив» – 20 очков (6 побед, 2 ничьи)

ЦСКА – 18 очков (5 победы, 3 ничьи)

Для молодых игроков «Краснодара» игры с худшими командами чемпионата вообще превратились в набивание голевой статистики. Игнатьев и Сулейманов забили в этих матчах по четыре мяча. Лучший бомбардир «Краснодара» – Виктор Классон. По всему сезону он забил 12 голов, а пять из них пришлись на матчи со слабыми соперниками.

Что происходит вокруг разговоров о расширении?

Сначала о хороших итогах этого сезона. Самой посещаемой игрой стала встреча «Зенита» и ЦСКА – 61494 болельщика. В этом сезоне РПЛ вообще добилась рекордной посещаемости в истории лиги:

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 26 мая 2019 г.

По турнирным раскладам все тоже было интересно. «Зенит» досрочно стал чемпионом, но борьба за два оставшихся места в Лиге чемпионов шла до предпоследнего тура. Тульский «Арсенал» попал в Лигу Европы, потому что провел без поражений почти всю весну. Даже «Динамо» успело открыть новый стадион в заключительном матче тура и без проблем спаслось от стыковых матчей.

Все лучшее затмили другие истории, которые характеризуют игру в РПЛ уже с плохой стороны. В первом весеннем туре сразу несколько стадионов оказались не готовы принимать матчи из-за проблем с газоном. У «Динамо» слетело открытие новой арены через дерби со «Спартаком», тульский «Арсенал» уехал играть с ЦСКА в Грозный.

Фоном по всему сезону шла история развала «Анжи». Клубу помогали доиграть чемпионат всей лигой, а на поле у «Анжи» выходил наполовину дублирующий состав. Год назад «Анжи» вылетел из РПЛ по спортивному принципу, но остался в лиге на месте развалившегося «Амкара». Теперь вылет уже настоящий – «Анжи» не может заявиться даже в ФНЛ.

По стадионам и лицензированию ситуация еще сложнее. «Тамбов» выиграл лигу, получил лицензию и поднялся в РПЛ, но почти точно будет играть матчи в Волгограде. Стадион «Оренбурга» не прошел лицензирование – у команды остается вариант с игрой в Самаре. Все это происходит еще без всякого расширения.

«Это последний сезон, когда клуб может использовать не свою арену, а арену чемпионата мира. Это последний сезон. Почему? Мы хотим перед стартом чемпионата внести соответствующий параграф это в процедуру лицензии: если клуб не готов, то клуб не будет допущен к участию чемпионата», – уже сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Даже без таких реформ не все клубы ФНЛ собираются в лигу выше. «Нижний Новгород» хотел туда попасть и до последнего боролся в стыковых матча. «Томь» тоже боролась по результату, но еще весной фактически стало ясно, что команда в РПЛ не пойдет. Об этом открыто говорил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

В ведущих европейских лигах не смотрят на РПЛ и пока задумываются только о сокращении числа клубов. Например, в Серии А ходят разговоры об игре с 18 командами вместо 20. При таких раскладах вылетать из нее каждый сезон будет только один клуб. Это позволит сделать лигу сильнее и стабильнее с экономической стороны.

Российскую лигу уже расширяли

Чемпионат России-1993 был турниром, где тоже играли 18 команд. Это был первый нормальный сезон после переходного 1992 года, где 20 команд разделили по зонам, потом устроили чемпионский плей-офф и стыковые матчи. Дальше количество команд привели к оптимальному значению – 16.

В сезоне 1995 года чемпионат России выиграл «Спартак-Алания». Тогда команда стала первым чемпионом не из Москвы, но турнир примечателен не только этим. В лигу ниже вылетел только «Динамо-Газовик», а на его место из первой лиги поднялись сразу три клуба. Следующие два года в чемпионате России играли 18 команд, но продолжение эксперимента было неудачным.

Дальше по обратной схеме в лиге восстановили привычное количество. В сезоне 1997 года из высшего дивизиона вылетели «Факел», «Локомотив НН» и «КАМАЗ-Чаллы». Все три команды сильно уступали остальным в классе. «Факел» отстал от закончившей 15-й «Тюмени» на восемь очков, а от «Жемчужины» вообще на 14. Остальные проиграли еще больше.

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