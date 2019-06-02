Конец сезона в РПЛ: скандалы и странности в стыках, слухи о расширении лиги

В стыковых матчах полевой игрок был на воротах, а тренер злился из-за VAR.

Что интересного было в стыковых матчах

Сезон-2018/19 в российском элитном дивизионе официально завершен. В стыковых матчах за право остаться в РПЛ выиграли фавориты – «Уфа» прошла «Томь», а «Крылья Советов» переиграли «Нижний Новгород».

Интриги были даже после первых матчей, где уверенно победили представители РПЛ. «Уфа» выиграла 2:0 у «Томи», но в ответной игре начала с пропущенного гола на 11-й минуте. Мяч остался единственным, хотя томичи едва не перевели игру в овертайм в концовке. Самым ярким эпизодом второго матча было удаление Беленова – в добавленное время голкипер «Уфы» получил две желтые карточки за неспортивное поведение. Доигрывала команда с форвардом Кротовым в воротах, который даже успел поймать летевший в створ мяч.

«Крылья Советов» победили 3:1 в Нижнем Новгороде, хотя начали с пропущенного гола с пенальти. Они сравняли счет во втором тайме, а в добавленное время забили два мяча, один из которых – со спорного пенальти. «Не хочу обсуждать судью, хотя этот человек сегодня сломал нам игру, – шумел после матча главный тренер нижегородцев Дмитрий Черышев. – А вот для чего VAR сегодня привезли, мне непонятно».

В ответной игре Черышева удалили за то, что он схватил за футболку вбрасывавшего аут Виталия Денисова. Его команда долго вела в счете после гола с пенальти Фомина, но минимальной победы 1:0 для общего успеха не хватило.

Что интересного было раньше

Стыковые матчи ввели с сезона-2011/12. Вкратце об интригах вокруг них:

• Сезон-2011/12: «Ростов» легко обыграл «Шинник» в двух матчах. Стыки двух нижегородских команд были более интересными: «Волга» дома обыграла «Нижний Новгород» 2:1, а в гостях с трудом удержала 0:0. Оба клуба РПЛ остались в элите.

• Сезон-2012/13: все было предсказуемо – «Ростов» дважды выиграл у «СКА-Энергии», а «Крылья Советов» забили семь голов «Спартаку-Нальчику» (2:0, 5:2). Снова обе команды из РПЛ остались.

• Сезон-2013/14: здесь были две неожиданности – «Уфа» вдруг разорвала дома «Томь» (5:1) и удержалась в гостях (1:3), а «Торпедо» хватило двух мячей «Крыльям Советов» (2:0, 0:0). Таким образом, в том сезоне из ФНЛ сразу четыре команды попали в РПЛ.

• Сезон-2014/15: попытки повторить героизм прошлого сезона клубам ФНЛ не удались «Томь» скучно проиграла «Уралу» (0:1, 0:0), а «Тосно» после домашнего поражения 0:1 затем было разгромлено в Ростове-на-Дону (1:4), причем хет-триком отметился защитник Виталий Дьяков.

• Сезон-2015/16: «Анжи» остался в РПЛ, дважды обыграв «Волгарь» (1:0, 2:0), но во второй паре не так давно выступавшая в еврокубках «Кубань» вылетела от «Томи» (1:0, 0:2). Из ФНЛ вышли три команды.

• Сезон-2016/17: то же самое случилось и годом позже. «Арсенал» остался благодаря голу на выезде (1:2 и 1:0 с «Енисеем»). «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» за 210 минут не забили ни одного мяча, а послематчевые пенальти лучше пробили хабаровчане.

• Сезон-2017/18: традиция продолжилась и в прошлом году, когда «Енисей» выбил «Анжи» (3:0, 3:4), а «Тамбов» дважды проиграл «Амкару» (0:2, 0:1).

Включая нынешний сезон, всего было 16 пар, из которых лишь в пяти случаях в РПЛ выходили команды ФНЛ. Но почти каждый год интриги сохранялись хотя бы в одной паре.

А если расширят лигу?

На недавнем исполкоме РФС обсуждался вопрос о расширении РПЛ с 16 до 18 команд, начиная с сезона-2020/21. Один из главных сторонников расширения – президент ЦСКА Евгений Гинер, который периодически поднимал эту тему и после прошлых сезонов.

Если именно с сезона-2020/21 в РПЛ будет выступать 18 команд, тогда интересно, что будет со стыковыми матчами. Кажется, что варианта здесь всего три:

• Из РПЛ напрямую никто не вылетает, две последние команды играют стыковые матчи с 3-4 местами ФНЛ.

• Из РПЛ вылетают две команды, как сейчас, из ФНЛ заходят четыре, а стыковые матчи проводятся с 5-6 местами ФНЛ.

• Стыковые матчи отменяют вообще и просто расширяют лигу за счет большего количества команд ФНЛ. Например, так было в сезоне-1995, когда вылетел один лишь «Динамо-Газовик», а на смену ему пришли «Балтика», «Лада» и «Зенит».

Что дальше

Теперь окончательно известен состав участников сезона-2019/20. По сравнению с минувшим чемпионатом изменения всего два – «Тамбов» и «Сочи» вместо «Анжи» и «Енисея». Позже станут известны сроки проведения матчей.

Приятный факт: в новом сезоне РПЛ будут задействованы семь стадионов ЧМ-2018. К ним можно прибавить новые арены «Динамо», ЦСКА и «Краснодара», современные стадионы «Локомотива» и «Ахмата». Несколько матчей пройдет и на «Мордовия Арене» – там на резервном для себя стадионе выступит «Тамбов».