Губернатор: «Если жить без долгов, то у «Томи» достаточно денег, чтобы достигать успеха в ФНЛ»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассказал о приоритетах «Томи» на ближайшие годы. Клуб пока не готов к возвращению в РПЛ.

Проблемы начались в 2016 году, когда мы играли в высшем дивизионе: в ноябре «Роснефть» заявила, что с декабря не может финансировать клуб. При этом клуб по-прежнему спонсировал «Газпром». Вариант у нас был один: расплачиваемся с высокооплачиваемыми игроками и уходим из премьер-лиги.

И вдруг звонит Виталий Мутко, будучи главой Минспорта РФ и РФС, и говорит, что у России есть возможность проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, уходя из премьер-лиги, мы показываем слабость российского футбола, и это на руку конкурентам, также претендующим на проведение соревнований. Мы в клубе вновь собрались, обсудили ситуацию и проявили патриотизм. В итоге остались в Премьер-лиге, но «влетели» на 680 миллионов рублей долгов.

Если просто жить без долгов, то у клуба достаточно денег, чтобы достигать успеха в ФНЛ. На сегодняшний день из того долга осталось 210 миллионов рублей. Планируем, что за 2019 год долги закроем. Но в Премьер-лигу пока идти не планируем. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири.