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    Губернатор: «Если жить без долгов, то у «Томи» достаточно денег, чтобы достигать успеха в ФНЛ»

    Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассказал о приоритетах «Томи» на ближайшие годы. Клуб пока не готов к возвращению в РПЛ.

    Проблемы начались в 2016 году, когда мы играли в высшем дивизионе: в ноябре «Роснефть» заявила, что с декабря не может финансировать клуб. При этом клуб по-прежнему спонсировал «Газпром». Вариант у нас был один: расплачиваемся с высокооплачиваемыми игроками и уходим из премьер-лиги.

    И вдруг звонит Виталий Мутко, будучи главой Минспорта РФ и РФС, и говорит, что у России есть возможность проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, уходя из премьер-лиги, мы показываем слабость российского футбола, и это на руку конкурентам, также претендующим на проведение соревнований. Мы в клубе вновь собрались, обсудили ситуацию и проявили патриотизм. В итоге остались в Премьер-лиге, но «влетели» на 680 миллионов рублей долгов.

    Если просто жить без долгов, то у клуба достаточно денег, чтобы достигать успеха в ФНЛ. На сегодняшний день из того долга осталось 210 миллионов рублей. Планируем, что за 2019 год долги закроем. Но в Премьер-лигу пока идти не планируем. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири.

    • Жвачкин – одновременно и действующий президент «Томи».
    • В сезоне 2016/17 сибиряки вылетели из РПЛ, заняв 16-е место.

    Источник: «Интерфакс»

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    Сегодня, 06:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +65553

      Рубик Докоян 50 минут назад

      О том, что Россия хозяйка ЧМ 2018г стало известно не в 2016г. Это были желающие у нас его отнять в виде санкций, но ФИФА в эти игры не играет, тем более уже были вложены деньги в строительство стадионов и инфраструктуру. А вот с уходом "Роснефти" финансовые проблемы у "Томи" и начались, хоть "Газпром" и помогал. Значит "Томь" уже можно исключить из претендентов на выход в РПЛ. "Тамбов" и "Сочи" остаются главными, у остальных такие же финансовые проблемы.

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