РПЛ поменяется со следующего сезона: VAR, обсуждение нового лимита на легионеров, контракты со звездами

А еще будут обсуждать важные вопросы на будущее.

Введение VAR

Разговоры о полноценном введении системы ведутся давно, но максимально близко к реализации этой идеи РПЛ подошла только к концу завершившегося сезона. Во-первых, VAR использовали в полуфиналах кубка России. Система дала результат в первых же матчах. В первом матче «Локомотива» и «Ростова» благодаря видеоарбитру Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Локо».

Во-вторых, РФС подал заявку на использование VAR в стыковых матчах за право сыграть в Премьер-лиге в следующем сезоне.

В-третьих, сейчас об официальном введении много говорит президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, в начале июня будет собрана группа, на которой будет решаться вопрос о запуске VAR в начале следующего сезона. Еще один важный пункт от Прядкина – стоимость VAR для одного клуба составит 15 миллионов рублей.

Еще один вопрос, связанный с VAR, на который нужно было ответить РПЛ – какую версию системы стоит запускать в РПЛ. Их есть две. Первая – централизованная. В этом случае за всеми матчами следят в отдельном помещении, которое, например, расположено в офисе РПЛ. И этот вариант стоит 670 миллионов рублей, что немного шокирует руководителей клубов Премьер-лиги.

Вторая – децентрализованная. То есть на каждый матч пригоняют отдельный фургон со всем оборудованием. Этот вариант более бюджетнее, и Прядкин уже сообщил, что выбрали именно его. Но со второго круга Премьер-лига планирует перейти к первому варианту.

Лимит на легионеров

На самом деле сейчас идет только обсуждение этого вопроса. Но в течение следующего сезона будет принят новый закон о лимите, который вступит в силу с сезона-2020/21.

Есть два возможных расклада:

1. Лимит по схеме «6+5». Когда на поле за одну команду могут выходить не более шести иностранцев. По такой схеме лига живет с сезона-2015/16.

2. Лимит по схеме «8+17». В этом случае в заявке клуба может быть не больше 8 легионеров.

О процедуре принятия нового лимита уже сказал президент РФС Александр Дюков. «Решение заключается в том, что в течение двух недель нужно закончить консультации с тем, чтобы окончательно принять лимит на легионеров, начиная с сезона-2020/21, – сказал Дюков. – Для меня очень важно, чтобы были единодушие и консенсус. Хочется, чтобы 85-90 процентов клубов были за одно решение. Сейчас есть два варианта. Мнения разделились. Большее число склоняется ко варианту «8+17», но остаются сторонники другого. Что касается моей позиции, то я еще раз повторю: я противник лимитов и остаюсь при своем мнении», – сказал Дюков.

Кстати, за отмену лимита выступают некоторые руководители команд РПЛ. Например, гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе: «Лимит – это важно для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы выстроили свою трансферную политику одним образом, а уже после заключения договоров произошли изменения в правилах, и мы должны либо расторгать контракты, либо держать людей в штате, не имея возможности использовать их на поле. Я считаю, что лучше всего было бы отменить весь лимит».

Команды будут путешествовать меньше

В прошлом сезоне клубы РПЛ страдали из-за длительной дороги в Красноярск: на перелет из Москвы в Красноярск клубы тратили практически по 5 часов только на одну дорогу. Сейчас самым восточным клубом будет «Урал» (если только «Томь» не выйдет в Премьер-лигу), у которого есть: а) Шикарный стадион; б) Вполне приемлемые условия для игры в холодное время года.

В новом сезоне в РПЛ влетит «Сочи». Благодаря этому не изменилось число команд с Юга страны («Анжи» вылетел, сочинцы забрались на его место). Еще вместе с «Сочи» в Премьер-лиге появился еще один шикарный стадион, на который можно будет переносить игры, не состоявшиеся из-за погодных условий.

Заканчиваются контракты у звезд

Над этим сейчас активно работают команды РПЛ. Вот – главные звезды, у которых через месяц заканчиваются соглашения с их клубами.

• Александр Анюков. Сергей Семак допустил вариант, при котором Анюков все же останется в «Зените», но обозначил, что «Зенит» в ближайшее время выскажет позицию по этому вопросу.

По контрактам других важных ветеранов «Зенита», Жиркова и Кержакова, клуб так же ведет работу.

• Мануэль Фернандеш. О продлении контракта Фернандеша с «Локо» говорят довольно давно, причем не в пользу подписания нового соглашения. Прошлым летом им интересовались команды из Португалии и Италии, зимой – Турции. Сейчас, восстановившись от травмы, Фернандеш избегает вопросы о новом контракте. И все еще не понятно, останется ли он в команде или нет.

• Алан Дзагоев. Самая интересная история предстоящего лета. Дзагоев много травмируется, и это очень не устраивает руководителей ЦСКА. Еще больше боссам команды не нравятся сроки восстановления от каждого повреждения.

По данным «Чемпионата», руководство ЦСКА все же предложит Дзагоеву новый контракт, но со значительно урезанной зарплатой – 10 тысяч евро в месяц. Даже если это правда, то значительное продвижение в плане переговоров может дать желание Дзагоева остаться в команде. Да и Роман Бабаев сказал: «Касательно Дзагоева – очень близки к компромиссному варианту».

• Ари. Нападающий неожиданно вписался в схему Мурада Мусаева. Публично о продлении контракта с Ари «Краснодар» еще не объявлял. Но после матча с «Рубином» Мусаев сказал: «Будет встреча с его агентом, будет обсуждаться возможность дальнейшего сотрудничества. Я не думаю, что там много сложностей. Должны все решить».

Клубы будут готовиться к важным изменениям

Помимо нового лимита в сезоне-2020/21 команды РПЛ, возможно, ждут еще несколько важных изменений.

Первое – расширение Премьер-лиги. Прядкин говорил, что Леонид Федун согласен на 18 и 20 команд, Гинер – на 18. Увеличение числа участников РПЛ требует пересмотра состава и формата проведения сезона в ФНЛ и ПФЛ.

Второе – клубы, стадионы которых не будут подходить общим критериям для арен РПЛ, не будут допущены к соревнованию. «Это последний сезон, когда клуб может использовать не свою арену, а арену чемпионата мира. Это последний сезон. Почему? Мы хотим перед стартом чемпионата внести соответствующий параграф это в процедуру лицензии: если клуб не готов, то клуб не будет допущен к участию чемпионата. Это позиция президента РФС. Если нет инфраструктуры, то не надо ставить задачу по выходу в РПЛ», – сказал Прядкин.

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