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    Семак: «Сезон закончился удачно, будем готовиться к следующему»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Енисеем» (4:1) в матче 30-го тура РПЛ подчеркнул, что команда закончила сезон на удачной ноте. Также специалист рассказал о ситуации с контрактами некоторых игроков.

    «Понятно, что хотели сегодня победить, сыграть хорошо, чтобы порадовать болельщиков. Попутно решали вопросы с появлением некоторых игроков для их личных пожеланий, которые едут в сборную, которые по контракту должны наиграть определенное количество матчей.

    Сезон закончился удачно, будем готовиться к следующему.

    У Анюкова заканчивается контракт. Это человек, который выиграл пять чемпионств в составе «Зенита». В самое ближайшее время клуб свою позицию озвучит. А пока кроме слов благодарности ничего нет.

    Что касается Ивановича, у него действующий контракт, он автоматически продлевается. Жиркову новый контракт предложили, по Кержакову работа ведется», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    • «Зенит» в сезоне-2018/19 досрочно стал чемпионом России.
    • Семак возглавил петербуржцев летом прошлого года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии9
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      Рейтинг: +32

      GSmall 17 минут назад

      Анюкова в совет ,а жира с недокержом послать куда подальше

      0
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      ...
      Рейтинг: +138

      platinum93 > GSmall 5 минут назад

      чем тебе Юра не угодил?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10519

      bset 26 минут назад

      Семак красава. Желаю усилиться вам, Краснодару, нам (армейцам). Конкуренция - это круто. Поборемся в следующем сезоне за чемпионство)

      1
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      Рейтинг: -4891

      пьяныйхоровод > bset 13 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +138

      platinum93 > bset 6 минут назад

      Красавец, классно написал, всем усилиться, побороться в еврокубках за очки для России
      а то тут есть один дятел, с ником "Фанат Рубина", вообще без головы
      ну Фернандеса жалко будет потерять с лиги, если в Атлетико уйдет, главное чтобы закрепился в основе, игрок хороший

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      Рейтинг: +227

      ААМ 34 минуты назад

      Поздравляю.

      0
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      Рейтинг: +344

      В даль смотрящий 39 минут назад

      Можно только порадоваться за Семака и пожелать ему дальнейших успехов на тренерском посту.

      1
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      Рейтинг: +333

      Muboraksho 51 минуту назад

      Поздравляем команду с чемпионском. Надеемся увидеть в следующем году очень комбинационную игру без бульдозера в центре нападения.

      0
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      Рейтинг: +1155

      Валерий1965 1 час назад

      Хорошая работа тренер!)

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