Семак: «Сезон закончился удачно, будем готовиться к следующему»

Анюкова в совет ,а жира с недокержом послать куда подальше
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Енисеем» (4:1) в матче 30-го тура РПЛ подчеркнул, что команда закончила сезон на удачной ноте. Также специалист рассказал о ситуации с контрактами некоторых игроков.
«Понятно, что хотели сегодня победить, сыграть хорошо, чтобы порадовать болельщиков. Попутно решали вопросы с появлением некоторых игроков для их личных пожеланий, которые едут в сборную, которые по контракту должны наиграть определенное количество матчей.
Сезон закончился удачно, будем готовиться к следующему.
У Анюкова заканчивается контракт. Это человек, который выиграл пять чемпионств в составе «Зенита». В самое ближайшее время клуб свою позицию озвучит. А пока кроме слов благодарности ничего нет.
Что касается Ивановича, у него действующий контракт, он автоматически продлевается. Жиркову новый контракт предложили, по Кержакову работа ведется», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.
- «Зенит» в сезоне-2018/19 досрочно стал чемпионом России.
- Семак возглавил петербуржцев летом прошлого года.