Семак: «Сезон закончился удачно, будем готовиться к следующему»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Енисеем» (4:1) в матче 30-го тура РПЛ подчеркнул, что команда закончила сезон на удачной ноте. Также специалист рассказал о ситуации с контрактами некоторых игроков.

«Понятно, что хотели сегодня победить, сыграть хорошо, чтобы порадовать болельщиков. Попутно решали вопросы с появлением некоторых игроков для их личных пожеланий, которые едут в сборную, которые по контракту должны наиграть определенное количество матчей.

Сезон закончился удачно, будем готовиться к следующему.

У Анюкова заканчивается контракт. Это человек, который выиграл пять чемпионств в составе «Зенита». В самое ближайшее время клуб свою позицию озвучит. А пока кроме слов благодарности ничего нет.

Что касается Ивановича, у него действующий контракт, он автоматически продлевается. Жиркову новый контракт предложили, по Кержакову работа ведется», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.