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    Прядкин: «В сезоне-2020/21 клубы без собственного стадиона не будут допущены к участию в РПЛ»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что с сезона-2020/21 в процедуру лицензирования будут внесены изменения: клубы, не имеющие собственного стадиона, не будут допущены к участию в РПЛ.

    «Это последний сезон, когда клуб может использовать не свою арену, а арену чемпионата мира. Это последний сезон.

    Почему? Мы хотим перед стартом чемпионата внести соответствующий параграф это в процедуру лицензии: если клуб не готов, то клуб не будет допущен к участию чемпионата. Это позиция президента РФС. Если нет инфраструктуры, то не надо ставить задачу по выходу в РПЛ.

    Как вы знаете, «Тамбов» начнет сезон в Саранске, и вернутся на свой стадион, когда там проведут реконструкцию или возведут новый», – сказал Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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