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    «Рейтинг букмекеров»: Каррера или Бердыев могут заменить Хохлова в «Динамо»

    Руководство «Динамо» недовольно работой главного тренера Дмитрия Хохлова на старте сезона (в двух первых турах москвичи сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и уступили «Рубину» со счетом 0:1).

    По информации «Рейтинга букмекеров», совет директоров клуба пока не рассматривает возможность отставки специалиста, но с ним будет проведена профилактическая беседа. С ее помощью руководство и тренер попробуют разобраться в происходящем.

    Тем не менее, как утверждает источник, в футбольных кругах продолжают ходить слухи об увольнении Хохлова в ближайшее время. В числе возможных кандидатов ему на замену называются экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев и бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Итальянец в марте уже провел с руководителя ВТБ предварительную беседу.

    В сезоне-2016/17 Каррера привел «Спартак» к чемпионству.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +116

      andromend 8 минут назад

      Надо покупать не шлак, а нормальных двух напов.Диму оставить в клубе и брать Кобелева. Многие,конечно,на него вешают вылет в ПФЛ, но объективно он здесь не при делах,когда команду распродали тогда.

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      Рейтинг: +134

      evgevg13 55 минут назад

      Нападения нет, игроки с 2-х метров в ворота попасть не могут, а виноват тренер. Не логично как-то...

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      Рейтинг: +13438

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Какая-то перегретая у них обстановка, всё на нервах. Не везёт Хохлову.

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      Рейтинг: +6959

      KLIM777 > DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      все дело в качестве футболистов просто. Если детально разобрать их моменты, любая другая команда забивала по 2-3 мяча. У них же такие как панченко просто стелят по 2 ярусам

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      Рейтинг: +4083

      hevbn 28 1 час назад

      Какая то странная формулировка "профилактическая беседа" ,тренера ,что будут просить выигрывать матчи ,по моему это даже как то смешно , а с Динамо действительно происходят странные вещи , вроде бы играют не плохо, а местами даже хорошо , а на выходе получается одно очко в двух матчах , да и в том сезоне у Динамо была та же проблема , самое главное что совсем не понятно , что в этой ситуации делать , где гарантия что с новым тренером будет лучше , потому что проблема у команды скорее не в игровом плане , а скорее в ментальном .

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      Рейтинг: +634

      В даль смотрящий 1 час назад

      Футболёры по мячу не попадают, как и по воротам -- тренер виноват. Но коль деньги в "Динамо" появились, то приход Бердыева более, чем очевиден.

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      Рейтинг: +1301

      compka 1 час назад

      Имхо, Бердыев понадобится клубу Сочи, если клуб продолжит проигрывать несколько матчей подряд. Сочи предпочтительней для Бердыева: три четверти состава - бердыевцы, климат приятный, южный.

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      Рейтинг: +1391

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Если возьмуь, то Бердыева, каррера, рядом с ним не стоял!

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