«Рейтинг букмекеров»: Каррера или Бердыев могут заменить Хохлова в «Динамо»

Руководство «Динамо» недовольно работой главного тренера Дмитрия Хохлова на старте сезона (в двух первых турах москвичи сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и уступили «Рубину» со счетом 0:1).

По информации «Рейтинга букмекеров», совет директоров клуба пока не рассматривает возможность отставки специалиста, но с ним будет проведена профилактическая беседа. С ее помощью руководство и тренер попробуют разобраться в происходящем.

Тем не менее, как утверждает источник, в футбольных кругах продолжают ходить слухи об увольнении Хохлова в ближайшее время. В числе возможных кандидатов ему на замену называются экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев и бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Итальянец в марте уже провел с руководителя ВТБ предварительную беседу.

В сезоне-2016/17 Каррера привел «Спартак» к чемпионству.