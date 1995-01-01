С этого сезона в «Динамо» все по-новому. К чему это приведет?

Разобрались, какую главу в истории клуба открыл старт нового сезона на домашней арене.

Переезд на новый стадион – важный момент в жизни каждого футбольного клуба. Сезон-2019/20 станет для «Динамо» первым, который команда проведет на реконструированной арене. И этому будет способствовать множество новшеств по разным направлениям.

Новый подход к комплектованию команды

Отсчет старта нового сезона для «Динамо» стоит начать со дня назначения спортивным директором клуба известного агента Романа Орещука – именно ему было поручено заняться комплектованием команды. По сравнению с предыдущими сезонами, этим летом «Динамо» провело очень серьезную трансферную кампанию. Видимо, руководство клуба посчитало, что после возвращения на собственный стадион команда не имеет права и дальше бороться за непопадание в зону стыковых матчей, и команде необходимо усиление состава.

Все шаги, предпринятые Орещуком в межсезонье, напоминали игру в футбольный менеджер в реальности:

Куплен молодой талант, о котором говорят в Европе: Себастиан Шиманьски. Молодой польский плеймейкер, явно нацеленный на поиск партнеров пасом.

Молодой польский плеймейкер, явно нацеленный на поиск партнеров пасом. Куплен качественный игрок, почему-то не проходивший в основу топового клуба: Шарль Каборе . Отличный разыгрывающий опорник, который может вести игру команды, вообще не теряя мяч.

. Отличный разыгрывающий опорник, который может вести игру команды, вообще не теряя мяч. Куплен опытный игрок с российским паспортом на фланг обороны: Сергей Паршивлюк. Еще не набрал нужные кондиции, но добавил команде опыта и в дебютном матче неплохо подавал с фланга.

Осталась последняя трансферная цель – забивной нападающий.

Тем не менее, назначение агента на роль спортивного директора – всегда неоднозначный шаг, учитывая потенциальную возможность конфликта интересов. Помимо уже упомянутых игроков с именем, несомненно добавивших команде качества, к клубу летом также присоединились Шейдаев, Плиев и Ордец – принесут ли хоть какую-нибудь пользу они, вопрос пока что открытый.

Новый matchday experience

После переезда на собственный стадион «Динамо» также постаралось вывести на новый уровень все, что сопровождает поход болельщиков на футбол. Подготовлена специальная линейка одежды и сувениров #ДинамоДома, организованы концерты и активности для детей.

Сравнивая с играми в Химках, перед которыми болельщики частенько собирались в фудкорте возле «Ашана» рядом со стадионом, теперь в их распоряжении ТРЦ «Арена Плаза», буквально сросшийся со стадионом «Динамо» в единый комплекс.

Что интересно, сам футбольный клуб поощряет посещение болельщиками торгового центра перед игрой и его «гастро фудкорта» с сербской, кипрской, дагестанской, вьетнамской кухнями. Именно в ТРЦ проходили предматчевый концерт и автограф-сессия Леандро Фернандеса, Кевина Кураньи и других звезд прошлого – все они прибыли на первый тур сезона для Парада капитанов «Динамо» разных лет. Собирать людей на предматчевые активности в торговый центр – конечно, «инновационный» опыт, но ближе к зиме это будет, наверное, выглядеть уже не так странно. Да и главное для болельщиков – быть вместе.

Коммерческая и жилая недвижимость, которыми сейчас застроен огромный квартал на Ленинградском шоссе – пожалуй, основная причина, почему Группа ВТБ в последние годы так мучается с командой и ее стадионом. Но будет ли наконец и футбольный результат?

Новые реалии

Перенести великую историю в настоящее – наверное, главная миссия для сегодняшнего «Динамо». Лев Лещенко, исполняющий «Команда молодости нашей» под черно-белые кадры на экранах новой арены и частое упоминание Льва Яшина – неотъемлимые атрибуты похода на динамовский матч. Но на матч-открытие нового сезона болельщики получили и неожиданный сюрприз: на поле вышел рэпер Фараон и спел одну из своих песен – публика ответила сдержанно. Клуб увидел в его приглашении на этот матч некий символизм – он выпускник динамовской академии, кроме того, выводивший одного из футболистов на последний матч на старом стадионе «Динамо» в 2008 году.

Игра «Динамо» с «Рубином» должна была стать исторической еще и потому, что именно этот матч был выбран для установки VAR – впервые в российской Премьер-лиге. Тем не менее, системой судья не воспользовался ни разу, хотя подходящий повод был – Башкиров из «Рубина» был удален в середине первого тайма, но просмотр видео мог бы показать, что судья был слишком строг к игроку гостей.

Дальнейшая игра прошла при полном преимуществе хозяев, но созидание и реализация хромали. «Рубин» убежал в одну контратаку и забил в меньшинстве на последней минуте. «Это не невезение. Это недостаток мастерства», – заметит после игры Дмитрий Хохлов. «Хочу извиниться перед болельщиками. Это недопустимо».

Извиниться после игры попытались и футболисты. Антон Шунин собрал всю команду перед фанатской трибуной, попытавшись организовать перекличку, но под заряды «Не позорьте имя «Динамо!» игроки вынуждены были покинуть поле.

В общем, первые шаги в сторону создания «нового «Динамо» уже сделаны, но во всех направлениях клубу еще нужно очень много работать. С надеждой ждать будущего – к этому болельщики «Динамо» уже привыкли.

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