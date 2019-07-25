«Краснодар» подписал монстра продвижения мяча. Он заменит Перейру

Мощное усиление под Лигу чемпионов.

«Краснодар» объявил о трансфере 29-летнего полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелья. Клуб заплатил за француза рекордные для себя 13 миллионов евро. Контракт с футболистом подписан на три года, он будет зарабатывать около 3 миллионов евро в год.

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 25, 2019

Кабелья – воспитанник «Монпелье» и именно там он добился первых успехов. В сезоне-11/12 он стал чемпионом Франции. Да, в том сумасшедшем сезоне, когда «Монпелье» с Оливье Жиру и Юнесом Бельханда разорвали Лигу 1. Кабелья тогда был 21 год, но он практически весь сезон провел в основном составе (29 матчей, 3 гола, 2 голевые).

Следующие два года были лучшими в карьере француза. Он стал единоличным лидером «Монпелье» и за два сезона совершил 34 голевых действия (24 гола, 13 ассистов). И вызвал интерес у клубов АПЛ и Ла лиги.

Он выбрал «Ньюкасл», который тогда стабильно покупал французских игроков. Если в Лиге 1 Кабелья по большей части был освобожден от оборонительной работы, то Алан Пардью в «Ньюкасле» требовал от него интенсивности без мяча. Кабелья старался (почти вдвое улучшил оборонительные показатели), но не смог вписаться в АПЛ – интенсивную и силовую лигу, убивающую тонких и нежных игроков.

Спустя год Кабелья вернулся во Францию. Два сезона относительно успешно отыграл в «Марселе» и перешел в «Сент-Этьен», где ему дали одну из главных ролей в команде, и он снова вернулся к лучшей форме.

В прошлом сезоне Реми признали лучшим лучшим игроком «Сент-Этьена». Кабелья чаще всех встречался с мячом, задавал темп игре команды и был лучшим в создании моментов. За сезон он забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

Игровые особенности

Главный скилл Кабелья – продвижения мяча на ведении. В последнем сезоне Реми был вторым в Лиге 1 после Неймара по progressive run. Это статистика, отображающая то, как футболист продвигает мяч на ведении. Она засчитывается, если футболист протаскивает мяч на 20 метров на своей половине поля, на 15 в середине и на 10 на чужой. Француз действительно показал мощное продвижение мяча в прошлом сезоне. В этом ему помогал дриблинг, техника и видение зон, куда можно ворваться.

Другие сильные стороны Кабелья – проникающие передачи и умение поддержать прессинг. Из 313 матчей в карьере Реми 144 провел на позиции центрального атакующего полузащитника, 52 – на правом краю атаки, 37 – на левом. В последнем сезоне за «Сент-Этьен» он чаще действовал в центре полузащиты со смещениями на левую бровку.

Для более подробного анализа мы связались с автором сайта о тактике counterpress.ru Сергеем Титовым. Сейчас Сергей работает в аналитическом отделе московского «Динамо» и ежедневно изучает соперников по РПЛ, поэтому со структурой игры «Краснодара» знаком очень хорошо:

«Кабелья – отличный апгрейд Перейры для «Краснодара». К главным качествам Перейры (открывания между линиями и способность отдать проникающий пас между ними), Кабелья добавляет более широкий диапазон движения. Если Перейра в финальной трети искал мяч преимущественно в центре, то Кабелья покрывает и центр, и левый фланг/полуфланг.

Его любимый манeвр в позиционной атаке – проникающая передача низом или заброс с левого полуфланга. Эти вещи тоже давал Перейра, но не дает никто из игроков, купленных этим летом.

Плюс Кабелья отлично включается в центр штрафной вторым темпом. «Сент-Этьен» использовал 3-4-1-2 в том числе для того, чтобы нападающие при подачах стягивали на себя защитников, а Кабелья пользовался созданными зонами. Он не ленится в прессинге: обычно привязывался к опорному полузащитнику соперника и играл очень плотно с ним.

«Краснодар» получает многофункционального игрока топ-уровня для РПЛ (параллели с Вальбуэна-2014 действительно уместны) и потенциально убийственную завязку в позиционных атаках на левом фланге: Рамирес-Вилена-Кабелья-Намли/Вандерсон».

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