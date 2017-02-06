Новичок «Спартака» играл у тренера-отца и вдохновляется Майклом Джорданом

Его взяли после одного классного сезона в Швеции.

«Спартак» объявил еще об одном трансфере. Новичком стал 22-летний нападающий Джордан Ларссон. По данным Transfermarkt, «Спартак» заплатил «Норччепингу» за Ларссона 4 миллиона евро. Как сообщалось ранее, зарплата нападающего будет составлять 1,1 миллиона евро в год.





Что нужно знать о Ларссоне



• В карьере Ларссона до «Спартака» были четыре клуба: «Хегаборг», «Хельсинборг», «НЕК», «Норччепинг». По-настоящему Ларссон бомбил только в последнем сезоне за «Норччепинг»: в чемпионате Швеции забил 11 голов в 16 матчах (кстати, сезон там продолжается).



• Джордан Ларссон называет своим главным ориентиром отца, но не очень любит, когда их сравнивают. Джордан играл два раза под руководством отца, в «Хельсинборге» и «Хегаборге». Оба раз было не очень удачно.



Интересный момент: Ларссоны даже успели сыграть вместе – в 2013-м в матче за «Хегаборг» Джордан вышел в старте. Хенрик же остался в запасе, но вышел на замену во втором тайме, сменив на поле сына.



• Ларссона обожают в Швеции. Даже в «Хельсинборге», где он не особо много играл и мало забивал, болельщики сильно расстроились. В последнем матче Ларссона за клуб двое неизвестных выбежали на поле и попытались атаковать его – они считали его уход в «НЕК» предательством.



• Главная страсть Ларссона – НБА. Он, как и отец, фанатеет от Джордана, а Хенрик Ларссон даже признавался, что назвал сына в честь баскетболиста.

На майке в «Спартаке» у Джордана будет надпись «Джордан». 23-й номер он тоже взял в честь Майкла Джордана. «Майкл Джордан — один из моих кумиров. Когда мне предложили взять 23-й номер, я подумал: «Почему бы нет?» Интересно попробовать что-то новое», – говорил Джордан Ларссон.

Кстати, в инстаграме Ларссона много постов с баскетболом.

text text text Публикация от text (@jordanlarsson_7) 6 Фев 2017 в 8:13 PST

text text text Публикация от text (@jordanlarsson_7) 15 Фев 2017 в 8:31 PST

text text text 14 Июл 2018 в 11:26 PDT



Почему это важный трансфер



Формально у «Спартака» был один сильный нападающий – Понсе (не учитываем Мелкадзе, который никак не может забить за команду), но и он в нескольких матчах пока что-то не показал ничего выдающегося. Возможно, дело в адаптации к РПЛ. Возможно, дело в том, что Кононов неправильно его использует. В матче с «Тамбовом», например, Понсе играл слева, хотя до этого никогда не выходил на левом фланге.



Ларссон же – типичный бегающий форвард, способный одинаково хорошо пробить с левой и правой ног. WhoScored отмечает, что его сильными сторонами являются удары головой, силовая борьба и дальние удары. Агрессии как раз не хватает атаке «Спартака» прямо сейчас.







Почему этот трансфер вызывает подозрение



В своей карьере Ларссон провел один сильный сезон. И тот в чемпионате Швеции. Не очень понятно, как быстро адаптируется Ларссон к РПЛ и как именно Кононов будет его использовать.



В первом интервью официальному сайту Ларссон как бы успокоил: «В Швеции прошла половина сезона, плюс я провел несколько игр в Лиге Европы. Так что я в хороших кондициях. Приехал сюда голодным до футбола и готов выйти на поле, как только тренер доверит мне место в составе. Хочу прогрессировать как футболист. И, конечно, намерен завоевать первые титулы в карьере. Переход в «Спартак» для меня — хорошая возможность выиграть чемпионат или Кубок страны. А там, кто знает, может, и Лигу Европы».



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