В Китае хорошо платят за футболистов РПЛ. «Спартак» много заработал на уходе Фернандо

За все время китайские клубы перевели больше 115 миллионов евро за игроков из России.

Бразилец Фернандо – самая дорогостоящая покупка в истории «Спартака». Три года назад клуб заплатил «Сампдории» 12 с половиной миллионов евро за полузащитника.

Тем удивительнее, что сейчас, когда Фернандо уже исполнилось 27 лет, «Спартак» сумел продать его дороже. Китайский «Бейджин Гуоань» заплатил за полузащитника 15 миллионов.

Потеря Фернандо, безусловно, серьезно повлияет на «Спартак», но вырученные деньги оставляют московскому клубу шанс приобрести не менее эффективную замену. Одна из ключевых причин, почему клуб получил так много денег за игрока – то, что им заинтересовались именно в Китае.

Российские клубы пока не слишком часто продают игроков в Китай, но пять главных сделок за последние годы оказались сверхвыгодными, так как за всех заплатили не меньше рыночной стоимости.

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