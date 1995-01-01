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    В Китае хорошо платят за футболистов РПЛ. «Спартак» много заработал на уходе Фернандо


    3.2
    Голосов: 6
    Сегодня, 16:51
    За все время китайские клубы перевели больше 115 миллионов евро за игроков из России.

    Бразилец Фернандо – самая дорогостоящая покупка в истории «Спартака». Три года назад клуб заплатил «Сампдории» 12 с половиной миллионов евро за полузащитника.

    Тем удивительнее, что сейчас, когда Фернандо уже исполнилось 27 лет, «Спартак» сумел продать его дороже. Китайский «Бейджин Гуоань» заплатил за полузащитника 15 миллионов.

    Потеря Фернандо, безусловно, серьезно повлияет на «Спартак», но вырученные деньги оставляют московскому клубу шанс приобрести не менее эффективную замену. Одна из ключевых причин, почему клуб получил так много денег за игрока – то, что им заинтересовались именно в Китае.

    Российские клубы пока не слишком часто продают игроков в Китай, но пять главных сделок за последние годы оказались сверхвыгодными, так как за всех заплатили не меньше рыночной стоимости.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 6
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: -1343

      Январь 59 8 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак ведёт активную деятельность на трансферном рынке. В то время , когда С.Н.Галицкий безмерно тратит деньги, отпуская свободных агентов, и покупая новых игроков за приличные деньги, Спартак активно продаёт игроков, неплохо зарабатывая на этом. Фернандо-это пожалуй последний Джокер. Последний кто определял игру спартака. осталось не так уж и много. Лоренсо Мельгарехо и Л.Адриано. Похоже просьба Фратрии и фанатов Спартака:"Федун-пнх" близка к тому что их услышали. Ну что ??? Поздравляю!!!! Ваши молитвы дошли до ушей Бога, и он близок к исполнению вашего пожелания. От той команды , что была чемпионом остаётся Джикия и Кутепов. Сначала ушел Антоха. потом Э.Попов, потом уволили Самедова и Глушакова, потом Зе.Луиш, а вот теперь и Фернандо, а скоро и Мельгарехо. Мечты сбываются.

      -40
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      Рейтинг: -1343

      Январь 59 > Январь 59 3 минуты назад

      Как то сегодня быстро работает хейтер . Через одну минуту включил свой печатный станок. А слабо выйти и честно сказать, что я не так написал. Конечно слабо. Ты слабак, ты только за экраном можешь быть сильным. А разве в этом сила. В этом только грех. Грех который невозможно смыть. За этот грех придётся расплачиваться долго и больно.

      0
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      Рейтинг: +2374

      paracetamol 56 минут назад

      Вырученные деньги оставляют шанс Федуну неплохо поживиться.

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      Рейтинг: +10571

      slavutiq70 > paracetamol 46 минут назад

      Да за Федуна не стоит переживать,,,думаю ему денег и без этой продажи хватает,,,

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      Рейтинг: +6029

      ivanthebest 1 час назад

      Пусть и не Китай, но всё же, показывает, как надо работать с футболистами - продажа Бенфикой Жоау Фелиша за 120 лямов, сумму которая больше той, что заплачена китайцами за всех вместе взятых игроков из РПЛ. Всё ещё эффективно продаём?

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      Рейтинг: +2587

      Freyk > ivanthebest 50 минут назад

      Это понятно, но чтобы продать игрока за 120 лямов, надо сначала иметь игрока, который столько стоит. Так что тут вопрос не к эффективности продаж, а к эффективности академий.

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