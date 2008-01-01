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    Летом «Спартак» искал замену Максименко. Сегодня он вытащил дерби с ЦСКА


    3.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 21:53
    Сейв в эпизоде с Чаловым перевернул игру.

    ЦСКА доминировал весь первый тайм

    К перерыву у ЦСКА было преимущество по всем ключевым показателям: владение – 58%-42%, удары – 11-5. «Спартак» изредка комбинировал благодаря новичкам, Шюррле и Тилю, но очень опасных моментов не создавал.

    Ключевой эпизод тайма – удар Чалова. Федор не сразу подстроился под мяч, но со второй попытки уверенно пробивал в ворота. Максименко спас, и команды ушли на перерыв со счетом 0:0.

    Уже во втором тайме «Спартак» прибавил: атаки стали мощнее, на позицию форварда внезапно передвинулся Жиго, который и забил дважды. Но без сейва Максименко вряд ли все это было бы возможно.

    Кононов критиковал Максименко и искал ему замену

    «Спартак» ужасно закончил прошлый чемпионат, проиграв 0:2 «Оренбургу» (который сейчас, кстати, на последнем месте в РПЛ). На послематчевой пресс-конференции Кононов сказал прямо – виноват вратарь: «Он допустил две ошибки и это повлияло на результат».

    Болельщики принялись поддерживать молодого вратаря, который проводил первый сезон за команду. «Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате матча», – написал один из фанатов в инстаграме. Максименко лайкнул пост.

    Летом стало ясно, что ситуация на этом не закончилась: «Спартак» активно вел переговоры с Гилерме, но в итоге оставил в воротах своего воспитанника. Кажется, все к лучшему.

    Теперь Максименко хвалит Шюррле

    Блогер Евгений Савин сразу же после трансфера Шюррле взял интервью у немецкого новичка. И сразу же спросил, кто впечатлил его в команде больше всего.

    «Наш вратарь Максименко, конечно, он отлично сыграл с «Динамо», – ответил Шюррле. Максименко хвалил и Понсе прямо в перерыве матча с ЦСКА: «Максименко невероятен, он и в предыдущем матче нас выручал. Мы очень рады, что у нас такой голкипер. Всякий раз, когда это нужно, он нас выручает».

    Прошлый матч – это игра с «Туном». Там Максименко пропустил в начале матча, но остаток игры провел превосходно, благодаря чему «Спартак» спокойно забил два и прошел дальше. Сегодня его сейвы принесли команде три очка в самом важном матче сезона.

    Россия. Премьер-лига. 6-й тур

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Жиго, 59; 1:1 – Фернандес, 68; 2:1 – Жиго, 79.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Тиль, Зобнин, Гулиев, Бакаев (Мельгарехо, 88), Шюррле, Ларссон (Мирзов, 72).

    ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Фернандес, Кучаев, Ахметов (Бистрович, 80), Влашич, Обляков, Ефремов (Нисимура, 22; Бийол, 87), Чалов.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, «Спартак»
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии10
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      Рейтинг: 0

      playsh 22 минуты назад

      После отвратного первого тайма собрались и выиграли, значит характер и самолюбие есть,а это самое главное. Все молодцы, а Жиго так вообще в трёх мячах поучавствовал. Вот только Мельгарехо когда же перестанет транжирить моменты? Всех с победой.

      0
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      Рейтинг: +396

      ВасяК 22 минуты назад

      Мы все очень хотим, чтобы он стал для нас вторым Ринатом!!!

      1
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      Рейтинг: 0

      playsh > ВасяК 17 минут назад

      Пусть лучше Сашей первым будет.

      1
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      Рейтинг: +870

      rash1959 26 минут назад

      Молодец у нас воротчик.. Продолжай в том же духе.

      0
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      Рейтинг: +2133

      a_who 47 минут назад

      Так держать Саня !!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8209

      Диктор 1 час назад

      Максименко красавчик.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3732

      Владислав Vlad 1 час назад

      Спартак. Состав: Шюрле, Максименко. Всё.)))

      -1
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      Рейтинг: +5729

      батог > Владислав Vlad 26 минут назад

      И вдвоем ввалили коням !

      0
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      Рейтинг: +1474

      erma 1 час назад

      Нет слов, парень - огонь!

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      Рейтинг: +226

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Молодчина !

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