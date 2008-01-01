Летом «Спартак» искал замену Максименко. Сегодня он вытащил дерби с ЦСКА

Сейв в эпизоде с Чаловым перевернул игру.

ЦСКА доминировал весь первый тайм

К перерыву у ЦСКА было преимущество по всем ключевым показателям: владение – 58%-42%, удары – 11-5. «Спартак» изредка комбинировал благодаря новичкам, Шюррле и Тилю, но очень опасных моментов не создавал.

Ключевой эпизод тайма – удар Чалова. Федор не сразу подстроился под мяч, но со второй попытки уверенно пробивал в ворота. Максименко спас, и команды ушли на перерыв со счетом 0:0.

Уже во втором тайме «Спартак» прибавил: атаки стали мощнее, на позицию форварда внезапно передвинулся Жиго, который и забил дважды. Но без сейва Максименко вряд ли все это было бы возможно.

Кононов критиковал Максименко и искал ему замену

«Спартак» ужасно закончил прошлый чемпионат, проиграв 0:2 «Оренбургу» (который сейчас, кстати, на последнем месте в РПЛ). На послематчевой пресс-конференции Кононов сказал прямо – виноват вратарь: «Он допустил две ошибки и это повлияло на результат».

Болельщики принялись поддерживать молодого вратаря, который проводил первый сезон за команду. «Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате матча», – написал один из фанатов в инстаграме. Максименко лайкнул пост.

Летом стало ясно, что ситуация на этом не закончилась: «Спартак» активно вел переговоры с Гилерме, но в итоге оставил в воротах своего воспитанника. Кажется, все к лучшему.

Теперь Максименко хвалит Шюррле

Блогер Евгений Савин сразу же после трансфера Шюррле взял интервью у немецкого новичка. И сразу же спросил, кто впечатлил его в команде больше всего.

«Наш вратарь Максименко, конечно, он отлично сыграл с «Динамо», – ответил Шюррле. Максименко хвалил и Понсе прямо в перерыве матча с ЦСКА: «Максименко невероятен, он и в предыдущем матче нас выручал. Мы очень рады, что у нас такой голкипер. Всякий раз, когда это нужно, он нас выручает».

Прошлый матч – это игра с «Туном». Там Максименко пропустил в начале матча, но остаток игры провел превосходно, благодаря чему «Спартак» спокойно забил два и прошел дальше. Сегодня его сейвы принесли команде три очка в самом важном матче сезона.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Жиго, 59; 1:1 – Фернандес, 68; 2:1 – Жиго, 79.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Тиль, Зобнин, Гулиев, Бакаев (Мельгарехо, 88), Шюррле, Ларссон (Мирзов, 72).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Фернандес, Кучаев, Ахметов (Бистрович, 80), Влашич, Обляков, Ефремов (Нисимура, 22; Бийол, 87), Чалов.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ