Спартак - Брага

Очередной позор от Спартака. Надо что-то менять....Разогнать полсостава
|Квалификация, 4 раунд
первый матч
|22 августа, четверг
|21:45
|Брага
|1:0
|Спартак
Очередной позор от Спартака. Надо что-то менять....Разогнать полсостава
изи,мясные!!! ахах
Неожиданно
Федун ща опять начнет рассказывать, что ему какую то там лодку раскачивают... Не верю что пиджака уволят (((
Нет, Спартак умудрился забить! Ну осталось еще 3!
Брага, даешь третий? Повесели народ России!
вот и писец!!! обидно блин
Какая боль,какая боль-
умножают "Спартак" на ноль...