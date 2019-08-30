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Спартак - Брага

29.08.2019, Четверг, 20:15 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Спартак - Брага
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2019/2020)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 21:45 Брага 1:0 Спартак
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    Рейтинг: +172

    BigFanFCRV 30 августа 2019, 06:35

    Очередной позор от Спартака. Надо что-то менять....Разогнать полсостава

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    Рейтинг: +68

    Rustam85 29 августа 2019, 23:53

    я не понимаю, российская команла,не вышлы! а тут радуються этому!? идите вы *****

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    Рейтинг: -25

    Kleverok 29 августа 2019, 22:25

    изи,мясные!!! ахах

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    Рейтинг: +556

    CSKA №1 29 августа 2019, 22:11

    Неожиданно

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 29 августа 2019, 22:10

    Федун ща опять начнет рассказывать, что ему какую то там лодку раскачивают... Не верю что пиджака уволят (((

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    Рейтинг: +7221

    Serjoga 29 августа 2019, 22:06

    Нет, Спартак умудрился забить! Ну осталось еще 3!

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    Рейтинг: +7221

    Serjoga 29 августа 2019, 22:05

    Брага, даешь третий? Повесели народ России!

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    Рейтинг: +1871

    Александ1982 29 августа 2019, 22:04

    вот и писец!!! обидно блин

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    Рейтинг: +4486

    Snek 29 августа 2019, 22:04

    Вот так Спартак и просрал нам 3-е место в ЛЧ, кто бы сомневался в них.

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    Рейтинг: +5256

    Агасфер 29 августа 2019, 22:03

    Какая боль,какая боль-
    умножают "Спартак" на ноль...

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