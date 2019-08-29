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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Брага
Спартак - Брага: обзор матча 29 августа 2019
Спартак
29.08.2019, четверг, 20:15
Лига Европы, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Брага
89'
З. Бакаев
42'
Р. Орта
45+3'
Р. Орта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Брага
ГОЛ! 1:2!
З. Бакаев
89'
75'
Замена
Франсержио
️️️️
Ж. Новейш
Замена
Н. Умяров
️️️️
Р. Зобнин
75'
Желтая карточка
С. Жиго
68'
Замена
Джано
️️️️
Э. Понсе
63'
46'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
Замена
С. Бакаев
️️️️
Р. Мирзов
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Р. Орта
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орта
Пас отдал
А. Орта
39'
Замена
Л. Кунья
️️️️
В. Тормена
38'
Травма
В. Тормена
32'
Желтая карточка
Р. Орта
24'
Замена
Галено
️️️️
В. Эдуарду
20'
Травма
В. Эдуарду
15'
Желтая карточка
Ж. Палинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Андре Орта
ПП
26
Паулинью
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Брага
82
Эдуарду
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-3-1-2
98
Максименко
6
Айртон
14
Джикия
2
Жиго
38
Ещенко
47
Зобнин
20
Шюррле
99
Гулиев
7
Бакаев
27
Мирзов
9
Понсе
4-1-2-1-2
1
Матеус
47
Эшгайю
2
Виана
6
Секейра
3
Тормена
6
Палинья
6
Орта
7
Новейш
21
Орта
9
Эдуарду
26
Паулинью
47
Зобнин
18
Умяров
18
Умяров
47
Зобнин
9
Понсе
7
Джано
7
Джано
9
Понсе
27
Мирзов
17
Бакаев
17
Бакаев
27
Мирзов
3
Тормена
3
Кунья
3
Кунья
3
Тормена
9
Эдуарду
13
Галено
13
Галено
9
Эдуарду
7
Новейш
15
Франсержио
15
Франсержио
7
Новейш
Остались в запасе
Спартак
Брага
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
82
Эдуарду
ВР
6
Клаудемир
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
6
Клаудемир
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Спартак - Брага
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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