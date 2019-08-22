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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Спартак
Брага - Спартак: обзор матча 22 августа 2019
Брага
22.08.2019, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Спартак
74'
Р. Орта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Спартак
90'
+1
Желтая карточка
З. Бакаев
Замена
Мурило
️️️️
А. Орта
85'
85'
Замена
Н. Умяров
️️️️
А. Гулиев
78'
Желтая карточка
Г. Джикия
ГОЛ! 1:0!
Р. Орта
Пас отдал
Ж. Новейш
74'
Замена
В. Тормена
️️️️
П. Сантос
64'
63'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Р. Мирзов
Желтая карточка
Ж. Новейш
51'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Франсержио
46'
26'
Желтая карточка
А. Гулиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЛЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
9
Вилсон Эдуарду
ЛП
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
15
Франсержио
ЦП
6
Андре Орта
ПП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Брага
12
Тиагу Са
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
6
Клаудемир
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
77
Мурило
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
4-1-3-1-1
1
Матеус
6
Секейра
2
Виана
28
Сантос
47
Эшгайю
6
Палинья
9
Эдуарду
15
Франсержио
6
Орта
21
Орта
26
Паулинью
4-3-1-2
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
2
Жиго
6
Айртон
47
Зобнин
20
Шюррле
99
Гулиев
7
Бакаев
27
Мирзов
9
Понсе
28
Сантос
3
Тормена
3
Тормена
28
Сантос
6
Орта
77
Мурило
77
Мурило
6
Орта
15
Франсержио
7
Новейш
7
Новейш
15
Франсержио
27
Мирзов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
27
Мирзов
99
Гулиев
18
Умяров
18
Умяров
99
Гулиев
Остались в запасе
Брага
Спартак
13
Галено
ЛВ
12
Тиагу Са
ВР
6
Клаудемир
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
7
Джано
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
13
Галено
ЛВ
12
Тиагу Са
ВР
6
Клаудемир
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
7
Джано
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Брага - Спартак
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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