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    Главный тренер «Браги» Са Пинту: «Спартак? Меня сейчас интересует только «Спортинг»

    Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту отказался комментировать будущего соперника по раунду плей-офф Лиги Европы.

    Португальский клуб сыграет со «Спартаком».

    «Спартак»? Наш следующий матч против «Спортинга», поэтому меня сейчас интересует только этот соперник. У нас будет еще время подумать о сопернике по Лиге Европы», – заявил Са Пинту.

    «Брага» дважды победила «Брондбю» (4:2, 3:1) в 3-м раунде квалификации ЛЕ.

    «Спартак», в свою очередь, два раза обыграл «Тун» (3:2, 2:1).

    • Матчи пройдут 22 и 29 августа.
    • Победитель пары «Спартак» – «Брага» выйдет в групповой этап Лиги Европы.

    Источник: A Bola

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5699

      piligrim1986 26 минут назад

      знать занабздел?

      0
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      Рейтинг: +888

      Борат 1 час назад

      БРОНДБЮ ЭТО НЕ ТУН, А БРАГА ТЕМ БОЛЕЕ !
      ТАК ЧТО У СПАРТАКА НЕТ ШАНСОВ.
      СНИМАЙТЕ ПИНЖАК И НА ВЫХОД !

      ГЫ-ГЫ

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      Рейтинг: +121

      legenda soccer > Борат 40 минут назад

      малолетка с казахстана беги лучше букварь себе купи а то скоро в школу а то так и будешь дурочкой ходить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5937

      FanatSerj 1 час назад

      Брага, Пинта - как будто на пив-завод обратились ))))

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      Рейтинг: +798

      22 raza chemp 2 часа назад

      Сапинту там в 2 дырочки

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