Главный тренер «Браги» Са Пинту: «Спартак»? Меня сейчас интересует только «Спортинг»

знать занабздел?
Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту отказался комментировать будущего соперника по раунду плей-офф Лиги Европы.
Португальский клуб сыграет со «Спартаком».
«Спартак»? Наш следующий матч против «Спортинга», поэтому меня сейчас интересует только этот соперник. У нас будет еще время подумать о сопернике по Лиге Европы», – заявил Са Пинту.
«Брага» дважды победила «Брондбю» (4:2, 3:1) в 3-м раунде квалификации ЛЕ.
«Спартак», в свою очередь, два раза обыграл «Тун» (3:2, 2:1).
- Матчи пройдут 22 и 29 августа.
- Победитель пары «Спартак» – «Брага» выйдет в групповой этап Лиги Европы.