Главный тренер «Браги» Са Пинту: «Спартак»? Меня сейчас интересует только «Спортинг»

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту отказался комментировать будущего соперника по раунду плей-офф Лиги Европы.

Португальский клуб сыграет со «Спартаком».

«Спартак»? Наш следующий матч против «Спортинга», поэтому меня сейчас интересует только этот соперник. У нас будет еще время подумать о сопернике по Лиге Европы», – заявил Са Пинту.

«Брага» дважды победила «Брондбю» (4:2, 3:1) в 3-м раунде квалификации ЛЕ.

«Спартак», в свою очередь, два раза обыграл «Тун» (3:2, 2:1).