Тренер «Браги» Са Пинту: «Слабых сторон у «Спартака» не вижу»

- вижу только ху е вые ))))
Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту поделился ожиданиями от ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Спартака». В первой игре португальцы минимально победили.
«Нам предстоит огромная работа, которую надо выполнить, чтобы достичь нашей цели – пройти в групповой этап Лиги Европы. Это энергозатратный этап. Он требует от нас концентрации и большой работы. Несмотря на то, что первую встречу мы выиграли, все равно предстоит еще работа, которую надо выполнить.
А что касается «Спартака», это серьезный соперник, титулованный клуб, который обладает двадцатью двумя титулами. Его финансовая ситуация очень хорошая. Клуб располагает хорошими условиями. Слабых сторон я у «Спартака» не вижу. Это сильная команда, которой нам необходимо противостоять», – сказал Са Пинту.
- Встреча начнется в 20:15 по Москве.
- «Спартак» только ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.
- «Брага» в Примейре идет шестой.