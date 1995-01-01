Тренер «Браги» Са Пинту: «Слабых сторон у «Спартака» не вижу»

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту поделился ожиданиями от ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Спартака». В первой игре португальцы минимально победили.

«Нам предстоит огромная работа, которую надо выполнить, чтобы достичь нашей цели – пройти в групповой этап Лиги Европы. Это энергозатратный этап. Он требует от нас концентрации и большой работы. Несмотря на то, что первую встречу мы выиграли, все равно предстоит еще работа, которую надо выполнить.

А что касается «Спартака», это серьезный соперник, титулованный клуб, который обладает двадцатью двумя титулами. Его финансовая ситуация очень хорошая. Клуб располагает хорошими условиями. Слабых сторон я у «Спартака» не вижу. Это сильная команда, которой нам необходимо противостоять», – сказал Са Пинту.