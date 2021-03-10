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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Витория Гимараеш
Брага - Витория Гимараеш: обзор матча 10 марта 2021
Брага
10.03.2021, среда, 00:45
Португалия. Примейра, 22 тур
3 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
5'
Л. Пиазон
40'
А. Руис
85'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Витория Гимараеш
89'
Замена
М. Луиш
️️️️
А. Андре
Замена
А. Орта
️️️️
Р. Орта
89'
ГОЛ! 3:0!
А. Шпорар
85'
79'
Замена
Н. Хольм
️️️️
Д. Менса
79'
Замена
R. Lameiras
️️️️
Б. Дуарте
Замена
А. Шпорар
️️️️
А. Руис
78'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Галено
78'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Л. Пиазон
69'
64'
Замена
M. Agu
️️️️
З. Уаттара
63'
Замена
R. Quaresma
️️️️
М. Эдвардс
59'
Желтая карточка
А. Андре
Желтая карточка
Л. Пиазон
42'
ГОЛ! 2:0!
А. Руис
Пас отдал
Р. Орта
40'
ГОЛ! 1:0!
Л. Пиазон
Пас отдал
А. Руис
5'
2'
Желтая карточка
З. Уаттара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
21
Андре Андре
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Брага
12
Тиагу Са
ВР
31
Кажу
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Витинья
ЦФ
73
Ze Pedro
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Витория Гимараеш
37
Easah Suliman
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
4-2-2-2
1
Матеус
3
Тормена
4
Родригеш
6
Секейра
47
Эшгайю
15
Франсержио
73
Мусрати
21
Орта
13
Галено
9
Руис
12
Пиазон
3-5-2
14
Варела
24
Уаттара
44
2
Мумин
21
Андре Андре
18
Пепелу
10
Эдвардс
14
Менса
8
Алмейда
19
Дуарте
10
Рочинья
21
Орта
6
Орта
6
Орта
21
Орта
12
Пиазон
7
Новейш
7
Новейш
12
Пиазон
13
Галено
10
Гайтан
10
Гайтан
13
Галено
9
Руис
99
Шпорар
99
Шпорар
9
Руис
14
Менса
29
Хольм
29
Хольм
14
Менса
19
Дуарте
10
10
19
Дуарте
21
Андре Андре
90
Луиш
90
Луиш
21
Андре Андре
24
Уаттара
24
24
24
Уаттара
10
Эдвардс
17
17
10
Эдвардс
Остались в запасе
Брага
Витория Гимараеш
9
Витинья
ЦФ
73
Ze Pedro
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
31
Кажу
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
Главный тренер
Карлуш Карвальял
77
Фалайе Сако
ПЗ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
37
Easah Suliman
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
9
Витинья
ЦФ
73
Ze Pedro
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
31
Кажу
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
Остались в запасе
77
Фалайе Сако
ПЗ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
37
Easah Suliman
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Брага - Витория Гимараеш
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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