Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Брага
Витория Гимараеш - Брага: обзор матча 25 октября 2020
Витория Гимараеш
25.10.2020, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 5 тур
0 : 1
Завершен
Брага
27'
Р. Эшгайю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Брага
88'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Р. Орта
87'
Замена
В. Тормена
️️️️
Галено
Замена
М. Луиш
️️️️
Рочинья
87'
86'
Красная карточка
Франсержио
Замена
Н. Хольм
️️️️
S.
86'
Желтая карточка
E. Suliman
83'
Красная карточка
J. Fernandes
83'
82'
Красная карточка
Д. Карму
74'
Замена
А. Мусрати
️️️️
А. Каштру
74'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Паулинью
Желтая карточка
Рочинья
73'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
А. Андре
72'
67'
Желтая карточка
А. Каштру
62'
Замена
А. Орта
️️️️
Ю. Медейрос
55'
Желтая карточка
Паулинью
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эшгайю
Пас отдал
Паулинью
Желтая карточка
А. Андре
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
21
Андре Андре
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Брага
1
Матеус
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
8
Андре Каштру
АП
26
Паулинью
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Витория Гимараеш
90
Мигель Луиш
ЦП
18
Пепелу
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
26
Jonas Carls
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
4-4-2
14
Варела
37
44
17
24
Уаттара
21
Андре Андре
17
10
Эдвардс
24
19
Дуарте
10
Рочинья
4-1-3-2
1
Матеус
47
Эшгайю
2
Виана
6
Секейра
6
Карму
15
Франсержио
21
Орта
8
Каштру
13
Галено
45
Медейрос
26
Паулинью
17
29
Хольм
29
Хольм
17
10
Рочинья
90
Луиш
90
Луиш
10
Рочинья
21
Андре Андре
31
Поа
31
Поа
21
Андре Андре
13
Галено
3
Тормена
3
Тормена
13
Галено
26
Паулинью
7
Шеттине
7
Шеттине
26
Паулинью
8
Каштру
73
Мусрати
73
Мусрати
8
Каштру
21
Орта
7
Новейш
7
Новейш
21
Орта
45
Медейрос
6
Орта
6
Орта
45
Медейрос
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Брага
26
Jonas Carls
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
74
Франсишку Моура
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
26
Jonas Carls
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
Остались в запасе
74
Франсишку Моура
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Витория Гимараеш - Брага
3
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Брага
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+