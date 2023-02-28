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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Брага
Витория Гимараеш - Брага: обзор матча 28 февраля 2023
Витория Гимараеш
28.02.2023, вторник, 00:15
Португалия. Примейра, 22 тур
2 : 1
Завершен
Брага
31'
Т. Силва (П)
41'
А. Сафира
88'
А. Джало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Брага
Желтая карточка
И. Бамба
90'
+5
90'
+4
Вторая желтая
А. Джало
88'
ГОЛ! 2:1!
А. Джало
85'
Желтая карточка
А. Джало
Желтая карточка
А. Силва
84'
Замена
Н. Луж
️️️️
А. Силва
83'
75'
Замена
А. Орта
️️️️
А. Мусрати
75'
Замена
А. Джало
️️️️
Н. Секейра
64'
Замена
Брума
️️️️
Р. Гомеш
Замена
А. Силва
️️️️
А. Сафира
57'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Ж. Силва
57'
Вторая желтая
Т. Силва
54'
46'
Замена
А. Каштру
️️️️
У. Рачич
Желтая карточка
Т. Силва
45'
+4
Замена
А. Андре
️️️️
Д. Силва
45'
+2
Желтая карточка
А. Сафира
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Сафира
Пас отдал
А. Амару
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Силва
31'
31'
Замена
П. Оливейра
️️️️
А. Руис
29'
Красная карточка
С. Ниакате
Желтая карточка
Ж. Силва
23'
16'
Желтая карточка
В. Тормена
7'
Желтая карточка
С. Ниакате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
80
Дани Силва
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
24
Симон Банза
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Витория Гимараеш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
21
Андре Андре
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
21
Пицци
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
4-1-2-3
14
Варела
25
Фрейташ
17
Вильянуэва
2
13
Амару
22
Бамба
80
Силва
70
Силва
9
Сафира
17
Силва
20
Силва
4-1-2-1-2
1
Матеус
2
Гомес
4
Ниакате
6
Секейра
3
Тормена
10
Рачич
21
Гомеш
73
Мусрати
21
Орта
9
Руис
24
Банза
80
Силва
21
Андре Андре
21
Андре Андре
80
Силва
17
Силва
10
Луж
10
Луж
17
Силва
9
Сафира
33
Силва
33
Силва
9
Сафира
20
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
20
Силва
9
Руис
15
Оливейра
15
Оливейра
9
Руис
73
Мусрати
6
Орта
6
Орта
73
Мусрати
10
Рачич
8
Каштру
8
Каштру
10
Рачич
21
Гомеш
77
Брума
77
Брума
21
Гомеш
6
Секейра
25
Джало
25
Джало
6
Секейра
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Брага
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
21
Пицци
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
21
Пицци
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Витория Гимараеш - Брага
5
1
2
3
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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