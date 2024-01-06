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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Витория Гимараеш
Брага - Витория Гимараеш: обзор матча 06 января 2024
Брага
06.01.2024, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 16 тур
1 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
53'
В. Карвальо
90+8'
Ж. Мендеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Витория Гимараеш
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
Ж. Мендеш
Замена
П. Оливейра
️️️️
А. Руис
90'
+5
Замена
А. Каштру
️️️️
В. Карвальо
90'
+3
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
Р. Орта
90'
+3
84'
Замена
Н. Луж
️️️️
Ж. Силва
84'
Замена
А. Андре
️️️️
Т. Рибейру
Желтая карточка
В. Карвальо
83'
Замена
А. Орта
️️️️
Р. Саласар
75'
Замена
Пицци
️️️️
Р. Лопеш
75'
75'
Замена
А. Буцке
️️️️
Т. Хандель
75'
Замена
Ж. Мендеш
️️️️
А. Силва
Желтая карточка
Р. Орта
70'
64'
Замена
Д. Силва
️️️️
Н. Сантуш
ГОЛ! 1:0!
В. Карвальо
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
21
Пицци
АП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
16
Ману Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Матеус
26
Борха
6
Фонте
4
Саатджи
2
Гомес
6
Карвальо
8
Моутинью
77
Брума
17
Саласар
21
Орта
9
Руис
3-3-1-2-1
14
Варела
76
Гаспар
16
Рибейру
44
21
Боревкович
20
Хандель
7
Мангаш
70
Силва
10
Сантуш
20
Силва
17
Силва
9
Руис
15
Оливейра
15
Оливейра
9
Руис
17
Саласар
6
Орта
6
Орта
17
Саласар
Лопеш
21
Пицци
21
Пицци
Лопеш
6
Карвальо
8
Каштру
8
Каштру
6
Карвальо
21
Орта
78
Фернандеш
78
Фернандеш
21
Орта
9
Лопеш
9
Лопеш
16
Рибейру
21
Андре Андре
21
Андре Андре
16
Рибейру
17
Силва
10
Мендеш
10
Мендеш
17
Силва
10
Сантуш
80
Силва
80
Силва
10
Сантуш
20
Силва
10
Луж
10
Луж
20
Силва
20
Хандель
17
Буцке
17
Буцке
20
Хандель
Остались в запасе
Брага
Витория Гимараеш
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Брага - Витория Гимараеш
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
7
Офсайды
2
2
Количество передач
490
409
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.7
0.85
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
Брага Мунисипаль
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