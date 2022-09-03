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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Витория Гимараеш
Брага - Витория Гимараеш: обзор матча 03 сентября 2022
Брага
03.09.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 5 тур
1 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
90+8'
В. Тормена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Витория Гимараеш
ГОЛ! 1:0!
В. Тормена
Пас отдал
Р. Орта
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
А. Сафира
90'
+2
Желтая карточка
Д. Силва
90'
+1
Желтая карточка
R. Lameiras
Желтая карточка
Ф. Силва
90'
+1
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Витинья
87'
77'
Замена
M. Índio
️️️️
Т. Силва
Замена
А. Руис
️️️️
А. Орта
76'
73'
Замена
А. Сафира
️️️️
А. Силва
72'
Замена
Д. Силва
️️️️
А. Андре
59'
Желтая карточка
Б. Варела
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Мусрати
59'
Пенальти не реализован!
Р. Орта
58'
Желтая карточка
А. Мусрати
45'
+1
23'
Желтая карточка
J. Fernandes
18'
Желтая карточка
А. Фрейташ
2'
Желтая карточка
А. Амару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
24
Симон Банза
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
25
Афоншу Фрейташ
ЦЗ
21
Андре Андре
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Брага
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ЦЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Витория Гимараеш
28
Элдер Са
ЛЗ
80
Дани Силва
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
4-2-1-3
1
Матеус
3
Тормена
6
Секейра
4
Ниакате
70
Силва
6
Орта
73
Мусрати
21
Орта
45
Медейрос
9
Витинья
24
Банза
3-5-2
14
Варела
13
Амару
44
25
Фрейташ
21
Андре Андре
10
70
Силва
22
Бамба
10
Луж
7
33
Силва
9
Витинья
16
Лайнес
16
Лайнес
9
Витинья
73
Мусрати
8
Каштру
8
Каштру
73
Мусрати
6
Орта
9
Руис
9
Руис
6
Орта
21
Андре Андре
80
Силва
80
Силва
21
Андре Андре
70
Силва
25
25
70
Силва
33
Силва
9
Сафира
9
Сафира
33
Силва
Остались в запасе
Брага
Витория Гимараеш
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ЦЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
28
Элдер Са
ЛЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ЦЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Остались в запасе
28
Элдер Са
ЛЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Брага - Витория Гимараеш
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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