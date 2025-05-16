17 мая на стадионе «Эштадиу до Драгау» состоится заключительный матч сезона для «Порту» и «Насьонала». Хозяева борются за итоговое третье место, а гости уже обеспечили себе прописку на следующий сезон и могут позволить себе играть более раскованно.
«Порту»
«Порту» уверенно держится в зоне еврокубков и к последнему туру подходит с 68 очками на третьей строчке. В пяти последних матчах команда одержала три победы и стабильно забивала – 8 голов за этот период. Однако и оборона не без изъянов: 5 пропущенных за тот же отрезок.Саму Агехова – главный козырь команды, с 24 голами в активе. Особенно опасен «Порту» дома, где не проигрывает в 7 из 9 матчей. Коллектив Сержиу Консейсау наверняка постарается завершить сезон ярко и результативно на глазах родной публики.
«Насьонал»
Гости занимают 13-е место и потеряли шансы подняться в таблице. При этом команда демонстрирует атакующий потенциал – 6 голов в 5 последних турах. В последних трeх матчах «Насьонал» стабильно забивает, но и регулярно пропускает: 9 голов за последние пять игр.Даниэл Пенья остаeтся лучшим бомбардиром команды, но 4 мяча за сезон – не тот уровень, который позволяет навязывать борьбу топ-клубам. На выезде команда выглядит уязвимой и склонна к обильным пропущенным.
Факты о командах:
«Порту»
- Не проигрывает в 7 из 9 домашних матчей
- Забивает в 7 из 9 последних встреч
- В среднем 1.6 гола за матч, 1.0 – пропущенных (последние 5 туров)
- Забивал в 28 из 30 матчей против «Насьонала»
«Насьонал»
- Не выигрывает в 4 матчах
- Пропускает в 4 матчах подряд
- В среднем 1.2 гола за матч, 1.8 – пропущенных (последние 5 туров)
- Забивает в 3 матчах кряду
Прогноз на матч «Порту» – «Насьонал»
Мотивация и класс на стороне «Порту», а «Насьонал» способен ответить голом, учитывая проблемы хозяев в обороне. Прогнозируется результативная игра с перевесом хозяев.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Порту».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Порту» – коэффициент 5.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Порту» больше 2.5 – коэффициент 2.00