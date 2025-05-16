17 мая на стадионе «Эштадиу до Драгау» состоится заключительный матч сезона для «Порту» и «Насьонала». Хозяева борются за итоговое третье место, а гости уже обеспечили себе прописку на следующий сезон и могут позволить себе играть более раскованно.

«Порту»

«Порту» уверенно держится в зоне еврокубков и к последнему туру подходит с 68 очками на третьей строчке. В пяти последних матчах команда одержала три победы и стабильно забивала – 8 голов за этот период. Однако и оборона не без изъянов: 5 пропущенных за тот же отрезок.Саму Агехова – главный козырь команды, с 24 голами в активе. Особенно опасен «Порту» дома, где не проигрывает в 7 из 9 матчей. Коллектив Сержиу Консейсау наверняка постарается завершить сезон ярко и результативно на глазах родной публики.

«Насьонал»

Гости занимают 13-е место и потеряли шансы подняться в таблице. При этом команда демонстрирует атакующий потенциал – 6 голов в 5 последних турах. В последних трeх матчах «Насьонал» стабильно забивает, но и регулярно пропускает: 9 голов за последние пять игр.Даниэл Пенья остаeтся лучшим бомбардиром команды, но 4 мяча за сезон – не тот уровень, который позволяет навязывать борьбу топ-клубам. На выезде команда выглядит уязвимой и склонна к обильным пропущенным.

Факты о командах:

«Порту»

Не проигрывает в 7 из 9 домашних матчей

Забивает в 7 из 9 последних встреч

В среднем 1.6 гола за матч, 1.0 – пропущенных (последние 5 туров)

Забивал в 28 из 30 матчей против «Насьонала»

«Насьонал»

Не выигрывает в 4 матчах

Пропускает в 4 матчах подряд

В среднем 1.2 гола за матч, 1.8 – пропущенных (последние 5 туров)

Забивает в 3 матчах кряду

Личные встречи 81% (17) 10% (2) 10% (2) 55 Забитых мячей 9 2.62 В среднем за матч 0.43 7:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 7:0 Самая крупная ничья: 1:1 Португалия. Примейра, 17 тур Насьональ 2 : 0 Порту Португалия. Примейра, 27 тур Насьональ 0 : 1 Порту Португалия. Примейра, 10 тур Порту 2 : 0 Насьональ Португалия. Примейра, 33 тур Насьональ 0 : 4 Порту Португалия. Примейра, 16 тур Порту 3 : 1 Насьональ Португалия. Примейра, 24 тур Порту 7 : 0 Насьональ Португалия. Примейра, 7 тур Насьональ 0 : 4 Порту Португалия. Примейра, 30 тур Порту 4 : 0 Насьональ Португалия. Примейра, 13 тур Насьональ 1 : 2 Порту Португалия. Примейра, 26 тур Насьональ 1 : 1 Порту Португалия. Примейра, 9 тур Порту 2 : 0 Насьональ Португалия. Высшая лига, 25 тур Насьональ 2 : 1 Порту Португалия. Высшая лига, 10 тур Порту 1 : 1 Насьональ Португалия. Высшая лига, 28 тур Насьональ 1 : 3 Порту Португалия. Высшая лига, 13 тур Порту 1 : 0 Насьональ Португалия. Высшая лига, 23 тур Насьональ 0 : 2 Порту Португалия. Высшая лига, 8 тур Порту 5 : 0 Насьональ Португалия. Высшая лига, 20 тур Порту 3 : 0 Насьональ Португалия. Высшая лига, 5 тур Насьональ 0 : 2 Порту Чемпионат Португалии, 17 тур Насьональ 0 : 4 Порту Чемпионат Португалии, 2 тур Порту 3 : 0 Насьональ

Прогноз на матч «Порту» – «Насьонал»

Мотивация и класс на стороне «Порту», а «Насьонал» способен ответить голом, учитывая проблемы хозяев в обороне. Прогнозируется результативная игра с перевесом хозяев.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Порту».

Рекомендованные ставки: