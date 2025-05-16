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Прогноз на точный счёт матча «Порту» – «Насьонал»: Примейра, 17 мая 2025

16 мая 2025 13:18
Порту - Насьональ
17 мая 2025, суббота 20:00 | Португалия. Примейра, 34 тур
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5.90
Точный счёт 3:1 в пользу «Порту»
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17 мая на стадионе «Эштадиу до Драгау» состоится заключительный матч сезона для «Порту» и «Насьонала». Хозяева борются за итоговое третье место, а гости уже обеспечили себе прописку на следующий сезон и могут позволить себе играть более раскованно.

«Порту»

«Порту» уверенно держится в зоне еврокубков и к последнему туру подходит с 68 очками на третьей строчке. В пяти последних матчах команда одержала три победы и стабильно забивала – 8 голов за этот период. Однако и оборона не без изъянов: 5 пропущенных за тот же отрезок.Саму Агехова – главный козырь команды, с 24 голами в активе. Особенно опасен «Порту» дома, где не проигрывает в 7 из 9 матчей. Коллектив Сержиу Консейсау наверняка постарается завершить сезон ярко и результативно на глазах родной публики.

«Насьонал»

Гости занимают 13-е место и потеряли шансы подняться в таблице. При этом команда демонстрирует атакующий потенциал – 6 голов в 5 последних турах. В последних трeх матчах «Насьонал» стабильно забивает, но и регулярно пропускает: 9 голов за последние пять игр.Даниэл Пенья остаeтся лучшим бомбардиром команды, но 4 мяча за сезон – не тот уровень, который позволяет навязывать борьбу топ-клубам. На выезде команда выглядит уязвимой и склонна к обильным пропущенным.

Факты о командах:

«Порту»

  • Не проигрывает в 7 из 9 домашних матчей
  • Забивает в 7 из 9 последних встреч
  • В среднем 1.6 гола за матч, 1.0 – пропущенных (последние 5 туров)
  • Забивал в 28 из 30 матчей против «Насьонала»

«Насьонал»

  • Не выигрывает в 4 матчах
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.2 гола за матч, 1.8 – пропущенных (последние 5 туров)
  • Забивает в 3 матчах кряду

Личные встречи
81% (17)
10% (2)
10% (2)
55
Забитых мячей
9
2.62
В среднем за матч
0.43
7:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  7:0
Самая крупная ничья:  1:1
Португалия. Примейра, 17 тур
Насьональ
2 : 0
12.01.2025
Порту
Португалия. Примейра, 27 тур
Насьональ
0 : 1
18.04.2021
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
2 : 0
20.12.2020
Насьональ
Португалия. Примейра, 33 тур
Насьональ
0 : 4
12.05.2019
Порту
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
3 : 1
08.01.2019
Насьональ
Португалия. Примейра, 24 тур
Порту
7 : 0
04.03.2017
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
01.10.2016
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Порту
4 : 0
17.04.2016
Насьональ
Португалия. Примейра, 13 тур
Насьональ
1 : 2
13.12.2015
Порту
Португалия. Примейра, 26 тур
Насьональ
1 : 1
21.03.2015
Порту
Португалия. Примейра, 9 тур
Порту
2 : 0
01.11.2014
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 25 тур
Насьональ
2 : 1
30.03.2014
Порту
Португалия. Высшая лига, 10 тур
Порту
1 : 1
24.11.2013
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Насьональ
1 : 3
04.05.2013
Порту
Португалия. Высшая лига, 13 тур
Порту
1 : 0
06.01.2013
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 23 тур
Насьональ
0 : 2
16.03.2012
Порту
Португалия. Высшая лига, 8 тур
Порту
5 : 0
23.10.2011
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 20 тур
Порту
3 : 0
26.01.2011
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 5 тур
Насьональ
0 : 2
20.09.2010
Порту
Чемпионат Португалии, 17 тур
Насьональ
0 : 4
30.01.2010
Порту
Чемпионат Португалии, 2 тур
Порту
3 : 0
23.08.2009
Насьональ
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Прогноз на матч «Порту» – «Насьонал»

Мотивация и класс на стороне «Порту», а «Насьонал» способен ответить голом, учитывая проблемы хозяев в обороне. Прогнозируется результативная игра с перевесом хозяев.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Порту».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Порту» – коэффициент 5.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Порту» больше 2.5 – коэффициент 2.00

5.90
Точный счёт 3:1 в пользу «Порту»
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Автор: Орлов Максим
Португалия. Примейра Насьональ Порту
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