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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Порту
Насьональ - Порту: обзор матча 18 апреля 2021
Насьональ
18.04.2021, воскресенье, 19:30
Португалия. Примейра, 27 тур
0 : 1
Завершен
Порту
20'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Порту
Желтая карточка
М. Руаи
90'
87'
Замена
Д. Лейте
️️️️
Л. Диас
Замена
М. Руаи
️️️️
И. Абдуллахи Альхассан
87'
Замена
Н. Борхес
️️️️
L. Azouni
87'
81'
Желтая карточка
В. Манафа
80'
Замена
Нану
️️️️
З. Сануси
72'
Замена
М. Марега
️️️️
Х. Корона
72'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
С. Оливейра
72'
Замена
Р. Бару
️️️️
М. Тареми
Замена
Б. Рочес
️️️️
Ж. Камачу
65'
Замена
R. Micael
️️️️
Ã. Bessa
65'
Желтая карточка
К. Горре
56'
Желтая карточка
Ж. Камачу
42'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Тареми
Пас отдал
Х. Корона
Замена
К. Горре
️️️️
М. Матиас
15'
Пенальти не реализован!
Ã. Bessa
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
10
Ãber Bessa
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Марко Груйич
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Насьональ
91
Мабрук Руаи
ОП
55
Нуну Борхес
ОП
44
Julio Cesar
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Нану
ПЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
1-2-2-1-5
44
Педрао
21
Кал
14
Абдуллахи Альхассан
10
23
37
Камачу
0
77
Матиас
94
Риаскос
33
1
4-2-1-2-1
1
Маркесин
13
Манафа
3
Пепе
99
Мбемба
12
Сануси
8
Урибе
8
Груйич
27
Оливейра
17
Корона
14
Диас
9
Тареми
37
Камачу
35
Рочес
35
Рочес
37
Камачу
14
Абдуллахи Альхассан
91
Руаи
91
Руаи
14
Абдуллахи Альхассан
10
14
14
10
77
Матиас
11
Горре
11
Горре
77
Матиас
23
55
Борхес
55
Борхес
23
17
Корона
91
Марега
91
Марега
17
Корона
14
Диас
2
Лейте
2
Лейте
14
Диас
12
Сануси
14
Нану
14
Нану
12
Сануси
9
Тареми
28
Бару
28
Бару
9
Тареми
27
Оливейра
11
Мартинес
11
Мартинес
27
Оливейра
Остались в запасе
Насьональ
Порту
44
Julio Cesar
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
44
Julio Cesar
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Насьональ - Порту
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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