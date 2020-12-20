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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Насьональ
Порту - Насьональ: обзор матча 20 декабря 2020
Порту
20.12.2020, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 10 тур
2 : 0
Завершен
Насьональ
21'
С. Оливейра (П)
39'
М. Марега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Насьональ
Замена
Ж. Мариу
️️️️
С. Оливейра
84'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
М. Марега
84'
79'
Замена
R. Micael
️️️️
И. Абдуллахи Альхассан
79'
Замена
Б. Рочес
️️️️
Ж. Камачу
Замена
М. Груйич
️️️️
Х. Корона
78'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Тареми
77'
Замена
Л. Диас
️️️️
Отавио
69'
63'
Желтая карточка
Л. Кал
54'
Замена
F. Ramos
️️️️
В. Данилович
ГОЛ! 2:0!
М. Марега
Пас отдал
М. Тареми
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Оливейра
21'
20'
Желтая карточка
Педрао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
21
Лукас Кал
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
13
Daniel
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Насьональ
55
Нуну Борхес
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
23
Вити
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Маркесин
12
Сануси
99
Мбемба
2
Лейте
14
Нану
8
Урибе
27
Оливейра
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
9
Тареми
1-2-2-1-5
44
Педрао
14
Абдуллахи Альхассан
21
Кал
18
Данилович
23
37
Камачу
13
0
20
11
Горре
94
Риаскос
27
Оливейра
17
Мариу
17
Мариу
27
Оливейра
25
Отавио
14
Диас
14
Диас
25
Отавио
91
Марега
20
Виейра
20
Виейра
91
Марега
17
Корона
8
Груйич
8
Груйич
17
Корона
9
Тареми
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Тареми
14
Абдуллахи Альхассан
14
14
14
Абдуллахи Альхассан
37
Камачу
35
Рочес
35
Рочес
37
Камачу
18
Данилович
88
88
18
Данилович
Остались в запасе
Порту
Насьональ
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
55
Нуну Борхес
ОП
23
Вити
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
9
Эванилсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
55
Нуну Борхес
ОП
23
Вити
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Порту - Насьональ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
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