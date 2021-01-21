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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Насьональ
Витория Гимараеш - Насьональ: обзор матча 21 января 2021
Витория Гимараеш
21.01.2021, четверг, 23:15
Португалия. Примейра, 12 тур
3 : 1
Завершен
Насьональ
22'
R. Quaresma
51'
О. Эступиньян
61'
Л. Кал (АГ)
16'
К. Горре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Насьональ
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
84'
Замена
A. Wakaso
️️️️
А. Андре
83'
83'
Замена
R. Freitas
️️️️
Н. Борхес
81'
Замена
В. Тиль
️️️️
Б. Риаскос
Замена
М. Луиш
️️️️
А. Алмейда
72'
Замена
З. Уаттара
️️️️
Д. Менса
71'
69'
Замена
В. Косьелло
️️️️
J. VigÃ¡rio
69'
Замена
Б. Рочес
️️️️
К. Горре
69'
Замена
Вити
️️️️
L. Azouni
Желтая карточка
А. Андре
67'
Замена
Рочинья
️️️️
М. Эдвардс
65'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Л. Кал
61'
58'
Желтая карточка
К. Горре
ГОЛ! 2:1!
О. Эступиньян
51'
Желтая карточка
J. Fernandes
41'
Желтая карточка
Д. Менса
33'
ГОЛ! 1:1!
R. Quaresma
22'
19'
Желтая карточка
L. Azouni
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Горре
Пас отдал
L. Azouni
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
55
Нуну Борхес
ОП
23
Larry Azouni
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
13
Daniel
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Витория Гимараеш
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
10
Luis Esteves
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Насьональ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
35
Брайан Рочес
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
23
Вити
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
3-5-1-1
14
Варела
44
2
Мумин
77
Сако
8
Алмейда
18
Пепелу
21
Андре Андре
17
14
Менса
10
Эдвардс
19
Эступиньян
1-2-2-1-5
44
Педрао
21
Кал
55
Борхес
23
88
37
Камачу
13
11
Горре
94
Риаскос
20
22
14
Менса
24
Уаттара
24
Уаттара
14
Менса
10
Эдвардс
10
Рочинья
10
Рочинья
10
Эдвардс
21
Андре Андре
25
25
21
Андре Андре
8
Алмейда
90
Луиш
90
Луиш
8
Алмейда
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
11
Горре
35
Рочес
35
Рочес
11
Горре
55
Борхес
0
0
55
Борхес
23
23
Вити
23
Вити
23
20
26
Косьелло
26
Косьелло
20
94
Риаскос
12
Тиль
12
Тиль
94
Риаскос
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Насьональ
17
Николя Жанвье
ЦП
10
Luis Esteves
ЦФ
37
Easah Suliman
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
14
Rúben Micael
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
17
Николя Жанвье
ЦП
10
Luis Esteves
ЦФ
37
Easah Suliman
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
14
Rúben Micael
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Витория Гимараеш - Насьональ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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